Xosé María Arias remata na Mariña a sua campaña á Secretaría Xeral

O candidato á Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE de Lugo Xosé María Arias rematou hoxe os seus actos de campaña na Mariña, “comecei no Sur, en Monforte e remato hoxe no norte, en Viveiro tras percorrer toda a provincia, como farei a partir do luns se son Secretario Xeral porque debe rematar a soidade que sofren as agrupacións e os militantes dende fai anos”

Arias chama ó “voto útil” fronte o inmobilismo que leva aflixindo ao partido na provincia nos últimos anos. Para o candidato mañá os militantes deben decidir entre a continuidade ou o cambio real que representa a súa candidatura.

Arias lamenta que non se fose capaz de aglutinar todo este sentir de cambio na provincia na súa candidatura, pero aclara que tamén contará con eles no seu equipo se sae elixido.

Por último destacou a importancia que terá a militancia e as agrupacións locais no traballo e na toma de decisións do partido na provincia.