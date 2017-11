A Diputación de A Coruña "financia con 24.000 euros " as irregularidades do Patrón Mayor da Cofradía de A Coruña identificado como FURTIVO na redada da Guardia Civil en Punta Langosteira Puerto Exterior de A Coruña.

La misma semana que la Guardia Civil hacia una redada y era identificado el Patrón mayor de A Coruña como FURTIVO, Rosa Quiintana se personaba en la Cofradía para jactarse publicamente de financiarle la página web, pues bién, el Presidente de la Dipurtación Sr Formoso para no ser menos le "arrima 24.000 euros de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos", sin olvidar que ya estan SOBRADAMENTE FINANCIADAS POR LA CONSELLERÍA DO MAR, con varios millones de euros a loa largo del año, ocultando las auditorías y las cuentas, algo prohibido por la Ley pèro que las instituciones bajo al IGNORANCIA DELIBERADA hacen caso omiso total..

ven de publicar no Boletín Oficial da Provincia a resolución de concesión das axudas do programa de subvencións destinado a actividades das confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia.

Un total de 24 confrarías coruñesas resultaron beneficiarias do programa deste ano, cunha dotación económica global que alcanza os 383.843,24 euros, e que distribúe axudas que oscilan entre os 6.000 e os 24.000 euros.

A través destas subvencións, as agrupacións de pescadores da provincia poderán cofinanciar parte dos seus gastos de persoal de lonxa, administrativo ou de vixilancia, contratar servizos profesionais técnico-administrativos e formativos externos, ou desenvolver proxectos de control, xestión e mellora da súa produtividade, como a venda por internet.

O goberno presidido por Valentín González Formoso enmarca esta liña de subvencións nas múltiples accións que a Deputación da Coruña desenvolve para apoiar o sector primario coruñés. "A gandería, a pesca e o agro son sectores estratéxicos para impulsar o emprego e o crecemento socioeconómico da provincia e contribúen a fixar poboación nas zonas rurais", afirmou o deputado responsable de Promoción Económica, José Luís García, que destacou outras liñas de axuda para actividades e investimentos que a institución provincial destina a colectivos agrarios ou a comunidades de montes e o apoio que programas como o Plan de emprego local (PEL) brinda ao sector primario.

24 confrarías perciben subvencións

As confrarías que percibirán axudas provinciais son: agrupación de mariscadoras do Esteiro do río Anllóns (7.316,95 €), confraría de pescadores do Barqueiro de Bares (6.032 €), confraría de Camariñas (20.000 €), confraría de Camelle (15.000 €), confraría de Carreira e Aguiño (10.000 €), confraría de Corme (8.989,40 €), confraría de Ferrol (15.000 €), confraría da Coruña (23.208,14 €), confraría de Laxe (15.000 €), confraría de Miño (7.280 €), confraría de Muros (15.000 €), confraría de Sada (24.000 €), confraría Nuestra Señora de las Arenas – Fisterra (15.000 €), confraría de Cariño (15.000 €), confraría Virgen de la Barca (15.000 €), confraría de Pontedeume (15.000 €), confraría de Cabo de Cruz- Boiro (15.000 €), confraría de Corcubión (10.000 €), confraría de Lira (10.000 €), confraría de O Pindo (20.480 €), confraría de Portosín (24.000 €), confraría San Bartolomé de Noia (19.848,75 €), confraría San Telmo de Mugardos (15.000 €), confraría San Telmo de Porto do Son (16,688 €) e confraría Santiago Apóstol de Barallobre (24.000 €).

A listaxe completa das subvencións e o seu obxecto pode consultarse no BOP :

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/11/24/2017_0000010068

