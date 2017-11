Diversos personajes públicos del MAPAMA están a la sombra de un "chiringuito" montado por un falsificador de documentos públicos este fin de semana en Celeiro, inaugura Alberto López Asenjo.

Tras aparecer en todos los medios de comunicación unas Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero en Celeiro para el viernes, 25 y Sábado 26 de noviembre de 2017, donde hay abundante presencia institucional de la DG de Pesca y Secretaría general que ampliamos en la exposición de motivos en este escrito y orquestadas por el Sr Máximo Díaz, Secretario de la Cofradía de Celeiro, utilizando la institución pública de forma privada como el mismo relata en su CV que acopaña a esta PETICIÓN, nada nos ha soprendido más que ver en el citado foro, los que dicen ser los “ponentes” la mayoría directamente relacionados con las responsabilidades de las subvenciones y resoluciones de los entes patrocinadores con fondos públicos del “chiringuito” donde se personan, para recibir en forma de "comilonas y dietas" los fondos FEDER que ellos mismos autorizan, por ello mostramos nuestro interés al discrepar de tales altruistas formas y modos de defender al sector pesquero español, y sobre todo al comprobar como las entidades sin ánimo de lucro se convierten en un jugoso negocio donde se envuelven con las resoluciones como funcionarios públicos de las que debe dar fe de las actas y acuerdos que alli se toman, por ello y sin traer a este escrito la multitud de normativas sobre incompatibilidades que recaen sobre los ponentes y los entes de carácter público y de Interés Público que se alimentan de dinero público

Curiosamente la puerta giratoria de los fondos públicos europeos entre los dos entes que gestiona el Secretario de Celeiro y Basilio Otero al que el Sr Alberto López Asenjo y la Sra Rosa Quintana arropan con sus cargos institucionales y resoluciones al gusto para tapar irregularidades, hay un ir y venir donde se transfieren y recogen fondos públicos a través de los entes de Celeiro, Cofradía, Puerto, GAC1 etc, que constan gestioonados por ellos mismos, sin que a la luz de los sucesos la zona o los vecinos de la comarca de la Mariña Ortegal olisqueen un solo céntimo de ellos, sin que sea posible acceder a ningun tipo de documento de las cuentas anuales o auditorias al efecto a pesar de ser obligatorio por Ley mostrando su afanado inetrés por censurar y ocultar comos e gastan los dineros públcios en unas jornadas en Celeiro que posiblemente de la Zona no haya ni el 2% de los alli presentes.

Máximo Dïaz organizador de las jornadas de Celeiro en Nombre propio y el de la Cofradía o utilizando la entidad de ientrés público tutelada por la Consellería do Mar que preside Rosa Quintana, hemos podido relacionar y recuperar las multiples panfletadas y chiringuitos, comilonas y mariscadas a todo toda trapo en hoteles de la costa d ella Mariña Ortegal con todos los gastos pagados con los fondos europeos de los GALP “GAC1”, y anulada cualquier posibilidad de que las gentes de la Mar huelan un euro, eso si, tendrán que conformarse con las cuatro líneas de la prensa afín que publicitaran el evento tras llenarse el "bandullo" con los ágapes de las gentes de la Mar.

Al "conseguidor y falsificador de documentos públicos como le conocen en la zona según declaraciones de las fuentes de este dicente" le pagaban, presuntamente, con contratos públicos y determinados arreglillos a través del GAC1 con más fondos europeos. Atrás quedan en los bares de la zona las alegorías verbales del Sr Máximo Díaz presumiendo de moverse por la sede del PP, y de que se codeaba con muchos cargos del partido y hasta se inmolaba de la amistad que le unía a Balseiro, Rosa Quintana, López Veiga, donde llegaban sus tentáculos presuntamente corruptores, perdón sus intervenciones de gestiones propias de un conseguidor, que ahora muestra en estas nuevas jornadas...

PAGANDO con los fondos europeos que debería Controlar el Sr José Vicente Jefe de la Unidad de Apoyo de la DG de Pesca MAPAMA (ponente y degustador del marisco en el año 2016 "pagado con los fondos públicios que el mismo gestiona y vigila) poir ello sobran indicios de que algo no esta bién, y nos encontramos con que el dinero europeo se va a la BARRIGA EN COMILONAS, JORNADAS Y FOROS de los mismos que los gestionan y no lo decimos nosotros, asi lo muestran los documentos públicos de ellos mismos que se anexan a esta petición para el uso y disfrute..

Lo más curioso de estas jornadas es que no constan en las cuentas de ninguna de las entidades, no hay impuestos, no hay trasiego de facturas o al menos no son de conocimiento público, y si no están en las cuentas anuales registradas por la Cofradía de Pescadores de Celeiro al Consello Galego de Contas, huele muy mal ese "chiringuito" que recauda jugosas e ingentes cantidades de dinero público de los patrocinadores, por lo que la Agencia Tributaria y el mismo Tribunal de cuentas debería interesarse por esas jornadas, al mismo tiempo que la OLAF, estamos más que convencidos que no verán con buenos ojos que “los fondos FEDER de los grupos GALP acaben en las barrigas de los que los gestionan a medio de ponencias y jornadas con todos los gastos pagados”..

Quien es Máximo Díaz, el organizador de las jornadas según publica el mismo; http://realliganaval.com/imagenes/iicongresomaritimonacional/cv-manuel-maximo-diaz-mendez.pdf

Accedió al puesto de Secretario de los órganos de gobierno de la Cofradía de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro tras realizar las oposiciones a la Xunta de Galicia ingresó en la Administración en el cuerpo de funcionarios de la escala de cofradías (Tipo-A) en junio de 1997.

Es el creador, organizador y coordinador de las denominadas 2Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero" desde la entrada del PPdeG en la Xunta de forma ininterrumpida.

En comisión de servicios desempeñó la Jefatura de Sección de Ayudas y Subvenciones en la Delegación Territorial de Pesca de Lugo, dependiente de la Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (Xunta de Galicia).

GAC 1 que controla Máximo Díaz Secretario de la Cofradía de Celeiro

Jornadas de trabajo para la evaluación social y organizativa del GAC1. Se celebraron 2 Jornadas, una el 12 y otra el 26 de marzo, en el Hotel Gastronómico Boa Vista (Celeiro-Viveiro).

- Jornada “Un Mar de Cultura: as Mulleres do Mar” celebrada en la Cofradía de Pescadores de Burela el día 29 de marzo.

Celeiro-Viveiro (Lugo), que organiza la OPP-77 Celeiro, con el apoyo del grupo empresarial Puerto de Celeiro SA, y la Cofradía de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro.

Curiosamente la Consellelería do Mar dos meses antes traslada a medio de subvención a la Cofradía de Celeiro "jugosas partidas de fondos públicos" al objeto de que no fallen las jornadas y comilonas del evento PE209C-2016F-038 G27008820 Cofradía de pescadores Celeiro 47.000,00 Euros 1*

Aplicación presupuestaria: 2010/23.16.415B.776

Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2011 Sec. III. Pág. 27327.- Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2010, con cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro. Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola. 106.023,14 Euros

Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro. Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola. 180.739,00 Euros

Y quien paga y autoriza con su firma Basilio Otero, el mismo que recibe resoluciones favorables del Sr López Asenjo Secretario Genral de Pesca del MAPAMA y ponente en las jornadas.

La Federación de Cofradías de Lugo es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que tampoco debería tener sueldo su Presidente, junto a la del GAC1 también sin ánimo de lucro, el CES y otros entes en los que encontramos al Sr Basilio Otero Rodríguez, todos ellos sin ánimo de lucrarse, por lo que es incomprensible determinadas situaciones de su ámbito laboral y su alta en la Seguridad Social del Mar.

Basilio Otero Rodríguez, candidato a la FNCP es propietario del barco "Sempre Xiana" que según fuentes de Pladesemapesga ya no sale hace tiempo a la Mar, pero según las mismas fuentes el Sr Basilio consta de alta en la Seguridad Social de la Mar y como enrolado para mejorar el INDICE DE CORRECTOR para la BONIFICACIÖN de días trabajados para acogerse al retiro.…

Basilio estaría acogiéndose al Régimen Especial del Mar y sus coeficientes reductores de la edad de jubilación que hacen posible reducir la edad de jubilación en hasta 10 años, respecto a la general de 65 años para cualquier otro trabajador.

Los coeficientes reductores que se aplican varían según la clase de embarcación, tipos de navegación y naturaleza del trabajo:

Trabajos a bordo de embarcaciones de pesca. 0,40 a 0,15.

Esto podría ser un delito a la Seguridad Social

Y que alguien nos lo explique: Embarcación.- "PACHOLO 11/03/2005 PACHOLO 13371 CO-7 3129 1,73 16.- ver 1*" que se acogió a las subvenciones por fin de actividad de Basilio Otero Rodríguez, un año después aparece el barco en Porto do Son, y nuevamente compra el "Sempre Xiana" Basilio Otero Rodríguez, nativo de Nois (Foz), y muy cercano a Evaristo Lareo Viñas, Genaro Amigo, Rosa Quintana, Fundación Océano Vivo.…

Todos ellos autores de la "volatización de las ayudas a los damnificados del Prestige y dentro de los entes GAC1 y GAC3 dedicados a manipular Fondos Europeos Feder mediante encargo de Rosa Quintana Carballo, Consejera de Mar de la Xunta de Galicia por el Partido Popular, con gran actividad en la zona de Burela y Celeiro, donde consta acreditado que el Secretario de Celeiro Sr Máximo Díaz, también gestor de foros del PP y grupos GAC, la falsificación de los títulos de Patrón de Pesca y de Yate, sin que la Sra Conselleira se molestara en abrir unainvestigación...Ni explicara nada a día de hoy.

El barco de su propiedad PACHOLO, aparece en el 2005 como desguazado "Estado DESGUAZADO" Fecha estado 11/03/2005

Fecha "entrada en servicio 13/04/1972" Puerto base BURELA en el Censo por Modalidad ARTES MENORES EN CANTABRICO NW.

Pues bién en el año 2006 lo encontramos en el censo como cambiado a otra lista y con Puerto Base en Puerto del Som...."Estado CAMBIA A OTRA LISTA" Fecha estado 29/12/2006. Fecha "entrada en servicio 07/08/1981" Puerto base PUERTO DEL SON Censo por Modalidad ARTES MENORES EN CANTABRICO NW

Y en el 2006 con matrícula CO-6 aparece a nombre del Sr Basilio Otero el buque SEMPRE XIANA. Puerto base BURELA.

Censo por Modalidad ARTES MENORES EN CANTABRICO NW..

Embarcación.- "PACHOLO 11/03/2005 PACHOLO 13371 CO-7 3129 1,73 16.- ver 1*" que se acogió a las subvenciones por fin de actividad de Basilio Otero Rodríguez para después comprar el "Sempre Xiana" . Nativo de Nois (Foz), José Basilio Otero Rodríguez

Proyecto Eco – Redes 03-02-2012

Ponencia: Federación Galega de Cofrarias de Pescadores

¡¡ José Basilio Otero Vicepresidente da Federación Galega de Cofrarías de Pescadores.

Actividades con Fondos europeos:

Buscado la gestión o inversiones hasta el 2020, prorrogables hasta el 2023 que se cofinanciarán con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Mar López Leitón, gerente de Acción Costeira A Mariña Ortegal, explica que la decisión de concurrir emana de la asamblea general y de la junta directiva,

que preside Basilio Otero....

Evaristo Lareo Viñas, “compadre” protegido del Sr López Asenjo Secretario Genral de Pesca del MAPAMA, también hay que complacerle con cargo a esos fondos europeos, y como si de una CASUALIDAD DE LA VIDA se TRATASE por fuera de las entidades altruistas que dicen representar, confluyen el Sr Basilio Otero y Evaristo Lareo Viñas en Caión en unas jornadas de hermanamiento pagadas con fondos de los grupos GAC 1 y 3 con fondos FEDER con más de 170 kilómetros de por medio…?..., todo una burla a la inteligencia humana y a la impunidad con que actúan a la hora de manejar o buscar el interés de los fondos públicos y europeos. Y que titula la prensa:



"Os grupos de acción costeira 1 e 3 intercambian experiencias en Caión" o lo que es lo mismo, Evaristo Lareo Viñas y Basilio Otero Rodríguez se llenan el estómago a costa de los fondos europeos con el visto bueno del MAPAMA y Rosa Quintana.

Asociación de pescadores e armadores da baixura da Mariña de Lugo (APABMAL) montada por Basilio Otero.

Somos unha asociación sen ánimo de lucro que busca a unión do sector das artes menores, así como unha dignificación do traballo como mariñeiros;algo con moita tradición nesta zona.

Dirección: Porto, s/n. Código Postal: 27780 Localidad: Foz (Lugo)

Responsable / Organizador: José Basilio Otero Rodríguez

También le encontramos junto a todos los socios de la Fundación Océano Vivo en el CES

Confrarías de Pescadores de Galicia (baixura)

José Basilio Otero Rodríguez (titular)

https://www.ces-galicia.org/ces/membros

También dirige y orquesta "O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de A Mariña-Ortegal " que se financia con fondos públicos y “fragua de la mano del Sr Máximo Díaz las Jornadas de Noviembre.

Denominación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal

Teléfono 982563355 - 606568506

Enderezo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Representante legal José Basilio Otero Rodríguez

Un hombre muy voluble con saltos del Nacionalismo radical a la derecha extrema del "chupito público"

BOP. de Lugo Número 92 Miércoles 23 de Abril de 20013



http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2003/4/0_2433_9.pdf

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se otorgan ayudas para la adquisición de radiobalizas de hombre al agua, chalecos salvavidas, goniómetros de localización y radiobalizas destinadas a los buques pesqueros nacionales.

Sempre Xiana José Basilio Otero Rodríguez 500 euros

Borrando rastros que pudiesen ser comprometedores:

386762 - CHABOLAS Y PERTRECHOS A I E.

Ceses/Dimisiones. Liquidador: JOSE BASILIO OTERO RODRIGUEZ. Adm. Mancom.: FERNANDEZ VEQUEZ ANGEL;MANUEL

GONZALEZ GARCIA;GARCIA BEN ALFONSO;BLANCO GALDO MAXIMO. Nombramientos. Liquidador: JOSE BASILIO OTERO RODRIGUEZ. Disolución. Voluntaria. Extinción.

Datos registrales. T 300 , F 216, S 8, H LU 7724, I/A 2 (12.09.12).

Mas chiringuitos con fondos FEDER y con rango de PREGONERO junto a un alto cargo del PP bajo un cargo INSTITUCIONAL que ya no tenía;

La XI Fiesta del berberecho será del 17 al 19 de enero en una carpa instalada en el puerto focense y en los locales de hostelería presentada por el ex alto cargo del PPdeG Sr Asensio cuando ya estaba cesado sin relación con la Xunta en una clara usurpación de funciones, que no ha impedido la presencia

del Sr basilio defendiendo al sector.

A décimo primeira edición da Festa do Berberecho de Foz celebrarase do 17 ao 19 deste mes nunha carpa que será instalada no peirao e en locais hostaleiros da vila. O evento, que será pregoado por José Basilio Otero Rodríguez, natural da parroquia focense de Nois e que é presidente do Grupo de Acción Costeira A Mariña-Ortegal, vicepresidente primeiro da Federación Galega de Confrarías de Pescadores e patrón maior de Burela..

Descargar en el siguiente enlace todos los documentos PDF relativos a las actividades del Sr Basilio Otero y Máximo Díaz, organizadores y pagadores a través del GAC1 de las jornadas de Celeiro entre otros.

Y a modo de ilustración de los comportamientos bajo la ignorancia dleiberada dejamos para el use y disfrute como sigue;

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

El conflicto de intereses resulta tan evidente que no puede ser ignorado y debe tener consecuencias porque en lugar de abstenerse,los responsables de la gestión y custodia de los fondos públicos, participan y emiten voto particular en las resoluciones de la Conselllería do Mar en procedimentos que muy posiblemente tenga profundos intereses personales y familiares. Lo que parece ser una práctica habitual que forma parte de los usos y costumbres de la Administración española, Xunta de Galicia y de la DG de Pesca bajo cargos de confianza del PP y sus entes adscritos, es algo inconcebible, porque se consideraría felonía de Estado con impunidad y encubrimiento y presunta malversación de fondos europeos desde las mismas instituciones del Estado..

Por otra parte, es público y notorio el interés legítimo de quien aquí denuncia como perjudicados directos de injustas resoluciones que pretenden sancionar con el voto particular o decisión personal y particular de la Sra Consellleira Rosa Quintana o la ponente y la misma Conselllería do Mar en contra de los ciudadanos bajo la ignorancia deliberada y discriminación Constitucional alterando su sentido más puro "los ciudadanos somos todos iguales ante la Ley" y que suponen una sistemática violación del derecho comunitario, pero que los funcionarios de la Xunta y relacionados en este caso concreto ignoran, y muy posiblemente muchos otros muy relevantes que atentan gravemente contra derechos de consumidores y usuarios potenciando auténticos cárteles que compiten deslealmente estando controlados por cargos y empleados públicos en descaradas incompatibilidades.

Estos hechos en general, y en especial, por sus altos cargos, funcionarios y empleados públicos que tengan cualquier tipo de relación con los destinatarios de los fondos europeos que ellos mismos gestionan, tanto si son familires directos como ejercientes (o no), como si reciben cualquier remuneración por alguno de los muchos eventos, conferencias, cursos, jornadas o cualquier otra actividad organizada o promovida por entidades que se relacionan intimamente con la imagen pública de la Xunta, etc al objeto de lograr pingues beneficios en forma de variados sistemas entre los más comunes, viaje sinstitucionales, colionas a modo de jornadas, cursos , ponencias etc.-, así como otras resoluciones en que hayan participado en conflicto de intereses como los aquí denunciados .

3. Incompatibilidad con actividad privada.

El principio general es que el personal comprendido en el ámbito de la Ley no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolla el Departamento Organismo o Entidad donde estuviera destinado.

El artículo 12 de la Ley excluye, por incompatibles, expresamente el ejercicio de las siguientes actividades privadas:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o ajena, en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden, en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea su configuración jurídica.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS OFICIALES JUSTIFICATIVOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE ESCRITO Y SU CONTENEDOR EN FORMATO PDF BAJO FIRMA DIGITAL CERTIFICADA.

