O portavoz de Política Forestal do Grupo Socialista, José Antonio Quiroga, reclamoulle hoxe á conselleira do Medio Rural unha auditoría externa sobre o proceso de contratación de helicópteros contra incendios nas campañas 2011, 12 e 13. Así o dixo no debate dunha pregunta oral ao goberno galego que tivo lugar no Pleno celebrado hoxe. O responsable socialista advertiu que aquel proceso de contratación foi denunciado en 2012, e foi sinalado polo Consello de Contas por realizarse sen respectar os principios de publicidade e transparencia, o que activou unha investigación xudicial sobre o actual director xeral de Ordenación Forestal e outros ex altos cargos