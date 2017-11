Evaristo Lareo utiliza la Asociacón de Mujeres del Río Anllóns para "codearse como Presidente del GALP3" en un foro de Valencia usando los fondos erupeos de la pesca para acompañar como "tonto útil" a Rosa Quintana.

Asociación de Mariscadoras de Río Anllóns recibe multitud de fondos públicos "subvenciones de la Xunta de Galicia Consellería do Mar" y el "USURPADOR" de cargos en entidades in ánimo de lucro Sr Evaristo lareo Viñas jubilado hace ya 7 años sin nada que ver con el sector pesquero, en el GALP3 utiliza sus recursos europeos para financiarse foros y chiringuitos en Valencia de forma irregular, dandole un fin al dinero europeo para el que no estaba destinado, todo ello con la colaboración y encubrimiento de la Conselleira Rosa Quintana (PPdeG).

Si bién la Asociación de Mariscadoras de Río Anllóns pertenece al GALP3, no debería dar pié a que el FALSO PRESIDENTE, las utilice como medio para llenarse la barriga de dietas y comilonas, viajes institucionales pagados con fondos del GALP que deben obligatoriamente ser destinados a la zona de su desarrollo, no al bolsillo del Sr Evaristo lareo Viñas.

La Copnselleira a paesar de solicitarle Medidas Cautelarísimas Urgentes para poner fin a la "presunta malversación" de los fondos europeos gestionados por quien bajo la normativa no esta autorizado a su manejo hizo caso omiso, compartiendo viaje para tener palmeros en la zona del evento.

El centro de relas del Jubilado Sr Evaristo lareo no es el INSERSO a pesar de sus buenos precios, es el uso ilegal del cargo de presidente del GALP3 para ajustarle cuentas de sus "caprichos viajeros" al V Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebra por vez primera en València, organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Alimentación y en la que participan representantes del Ministerio y de diferentes comunidades autónomas.

La Asociación de Mujeres del Río Anllóns por su cercanía a Rosa Quintana son un saco sin fondos de subvenciones y fondos públicos.

Un foro donde se parecía más a los bajos fondos de "HARLEN" por la mayoría de asistentes, todos ellos "mamandurrias" del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), cuyos destinos jamás llega ni un solo céntimo de euro a sus destinatarios del sector pesquero, solo hay que ver las estadísticas ALARMANTES, cuanto más fondos más destrucción del sector, familais enviadas directamente a los servicios sociales, utilizando los fondos públicos destinados curiosamente a ellos.

Dice la UPTA (trabajadores autónomos) Slo este año en agosto había en Galicia con 21.789 activos en la actualidad la gestión de Rosa Quintana y sus secuaces han eliminado a las filas del paro más de 9.000 trabajadores del Mar, de esa cifra unos 5.000 viven de las ayudas sociales, y con el dinero que les corresponde de la Unión Europea y otras ayudas públicas, lo dedican a pagarse foros, jornadas y eventos, acabando en sus propias barrigas en forma de dietas.

Y respaldado también por IIDMA en un informe que afirma que Rosa Quintana debe mejorar la transparencia en su política pesquera, según un estudio de IIDMA, PLADESEMAPESGA se suma y afirma con rotundidad, que no solo se aplica la TIRANÍA en la citada Consellería, si no que se incumplen reiteradamente las leyes de TRansparencia y Buen Gobierno, día sí, día también, una cenesura permanente, ocultación e irregularidades sumadas a decenas, llegando a proteger la presunta malversación continuada de fondos públicos, no solo Nacionales, Europeos y lo que se tercia, y lo que es MUY GRAVE, por afines que la normativa no les permite "mangonear a su gusto los dineros públicos", por ello son los menos indicados para ACUDIR A NINGÚN FORO DONDE HAYA TRABAJADORES Y FAMILIAS DEL SECTOR PESQUERO EN ESPAÑA, POR QUE CREAN DESCONFIANZA Y MALA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES, algo que ya Europa catalogó a España como el País de la UE más corrupto, sin que se haga nada por remediarlo.

