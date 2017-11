La DG de Pesca "José Vicente Palmero Jorro" y Secretaría de Pesca "Alberto López Asenjo" desconocen la Ley de Transparencia o la incumplen intencionadamente

La entidad de PROTECCIÖN de Datos LOPDAT PROTECCION DE DATOS SL con NIF/CIF B70124607 a través de su web http://www.lopdat.es/ perteneciente al Grupo ISONOR www.grupoisonor.es/ publicitaba referencias ilegales, del Defensor do Pobo que también aloja a la Comisión de Transparencia de Galicia. Dice Milagros Otero Defensora do Pobo; No existe ningún convenio con LOPDAT PROTECCION DE DATOS SL con NIF/CIF B70124607 perteneciente al Grupo ISONOR www.grupoisonor.es/, ningún contrato, ni ninguna relación entre la citada entidad y los servicios informáticos de la INSTITUCIÖN PÜBLICA de GALICIA, por lo que con esta misma fecha SE PROCEDE A REQUERIRLE A LA CITADA EMPRESA QUE DEJE DE PUBLICITAR EL LOGO DEL DEFENSOR DO POBO al carecer de cualquier tipo de autorización para su uso...(+)