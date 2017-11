José Manuel Lopez Varela, oculta sus fracasos perniciosos y reiterados intentos sobre el solar de 15.000 metros y sigue anunciando a bombo y platillo el "pelotazo" en Caión acompañado de su "socio" Evaristo lareo Viñas.

El Alcalde Jose Manuel López Varela a pesar de las negativas de la Xunta, persiste en "meter el diente al solar ante los medios de comunicación, tras conocer el fracaso y negativa de la Xunta de Galicia, sale a los medios de comunicación afirmando el día 26/10/2017 que; "López Varela informou aos presentes a “próxima ambiciosa actuación que desexamos levar a cabo en Caión”, consistente na construción dun novo edificio que será a referencia cultural, social, turística e histórica da vila." e remata a sabiendas del fracasado proyecto " O proxecto foi presentado na última convocatoria de axudas do GALP".

Según los proyectos por ellos orquestados y acreditados por la Xunta de Galicia como "ILEGALES" cuyo coste rematado y entregado era de más de 900.000 euros solo uno de ellos y el otro de más de 700 mil euros, y a mayores fueron solicitados a la Consellería de Política Social de la Xunta otros 200.000 euros por lo mismo y otros 100.000 del propio Concello de A Laracha gobernado por el mismo Alcalde que actua como Secretario del GAC3 y a la vez como solicitante en nombre del Concello como alcalde, por lo que según se desprende de los documentos a nuestro jucicio, el proyecto lo mismo vale 200.000 de la Xunta Política Social para un centro social, que 900.000 de fondos europeos FEDER para un centro de pescadores, la "trama" les salió mal tras las investigaciones del periodista Miguel Delgado, que dejó al descubierto las "maniobras" de sus pretensiones en despojar a la Villa de Caión del solar de uso público de más de 15 metros cuadros " en el que han utilizado, al actual Patrón Mayor Hector Morgade, que no se "entera o no quiere enterarse de su participación en la "TRAMA" para despojar al pueblo de los bienes públicos, y lo que es muy grave, infringiendo la NORMATIVA DE LAS COFRADÍAS DE GALICIA y de los GALP, delegando los poderes de su cargo en el ex-patrón Evaristo lareo Viñas QUE NO ES NI ELECTOR NI ELEGIBLE NI PUEDE REPRESENTAR A LA COFRADÍA por estar jubilado y retirado de las actividades pesqueras, el cual sigue actuando en nombre de la Cofradía y utilizando su vehículo de alta gama regalado por Rosa Quintana, dejando claro que las normativas y las leyes para su persona no son impedimento alguno a la hora de manejar fondos públicos.

Curiosamente, proyectaron dos proyectos adecuándolos a las instituciones que pretendían presuntamente "saquear los dineros públicos" a Política Social como un centro social para los vecinos de Caión, al propio ayubtamiento de Laracha otra jugosa partida de 100 mil euros y al GALP3 que gestionan ellos mismos "AUTOAPROBANDOSE el proyecto declarado ilegal y rechazado por la Xunta" en el que certifican ellos mismos que era FALSO LO DEL CENTRO SOCIAL que firmaron en el convenio ante Política Social y que quedó frustrado, curiosamente, los dos proyectos se hicieron en nombre del Concello de Laracha por el Alcalde José Manuel López Varela sin tener la posesión ni escritura del solar, por lo que era una PERFECTA Y PRESUNTA ESTAFA por los dos "socios" organizada, desde fuera del Concello y desde dentro del GALP3, el Alcalde como Secretario y el ex-patrón mayor de Caión como Presidente ILEGAL del GAC3, incumpliendo las normativas. Se adjunta como documento9.pdf certificado y orden de pago de Benestar Social para el centro del solar que no existe.

El "proxecto e Centro Comunitario Costa dá Morte", no consta rexistrado en ningún rexistro público conocido, ni como entidad mercantil, empresarial, u asociativa...TAMPOCO CONSTA A NOMBRE DEL CONCELLO DE LARACHA NI DEL GAC3, DE LA COFRADÍA U OUTRA ENTIDAD, Solo consta a nombe del Alcalde de Laracha como persona jurídica, "José Manuel López Varela", por lo que a falta de otras aclaraciones el proyecto podría ser a título particular del alcalde de Laracha Sr José Manuel López Varela amparándose en sus cargos públicos de Alcalde o Secretario del GAC3..

Ver el documento 6.pdf, certificado hecho por y para si mismos el Alcalde como Secretario do GAC3, certificándose como propietario del Proxecto COSTA DA MORTE e en consecuencia coa colaboración del Sr Evaristo Lareo Viñas presuntamente "JUBILADO" en representación de la cofradía de Caión sin conocer el acta o hacerse pública que le acredite como tal, a la luz de la normativa de cofradías de Galicia y de los estatutos del propio GALP3 estaría usurpando el cargo del verdadero representante de la Cofradía de Caión y Patrón Mayor, Sr HECTOR MORGADE, único al que la normativa de cofradías reserva esa representación, non siendo legalmente posible delegar en nadie..

El documento12.pdf certifica a fecha 15-03-2017 como tras personarse en el solar ARC1 no existe ningún tipo de trabajo realizado en el solar, dejando al descubierto, como el Alcalde en nombre del Concellod e Laracha, ha estado realizando maniobras y proyectos durante los últimos años con un único objetivo sobre el solar, que no han llevado a ninguna otra parte que no fuesen la gestión de fondos públicos y cambiar de dueño las parecelas.

El documento13.pdf certifica otra cesión del solar mediante el acta celebrada el 10 de Marzo de 2017 del pleno municpal de Laracha en la que consta como la Cofradía de Caión en escrito enviado al Concello que en la reuniónd ella Cofradía de Caión de fecha 3 de Marzo de 2017 se acordó la cesión al Concello de la parcela edificable de 210 metros cuadrados, que ya se había cedido antes y por los mismos, en el año 2014.

La consecuencia a falta de una mayor investigación con los medios adecuados, se confirma la intencionalidad de seguir persistiendo en hacerse con el solar de Caión, para ello no se han privado de hacer actas y cesiones a la medida de ambos "socios" así encontramos entre la documentación una cesión en el año 2011 a la inmobiliaria ELYTE, en el 2014 otra cesión al Concello para uno de los proyectos y en el 2016 otra acta igual para el siguiente proyecto y por último otra acta en Marzo de este año 2017 que culminó con la escritura en el registro de Carballo en el mes de Julio, acreditando que tenían una meta concreta, ejecutando actos durante los últimos 7 años a sabiendas de no tener a nombre del Concello de A Laracha los terrenos de uso público, sin recalificar y sin modificar, por lo que consta sobradamente acreditado tras la RESOLUCIÖN de la Consellería do Mar negando los fondos ´publicos al por ellos organizado "CentroComunitario Costa da Morte", por que a fecha de la solicitud nunca estubieron a nombre del Concello los terrenos de la Cofradía de Caión, algo que se suma al proyecto de Xermaña, evidenciando que eso, no impide "orquestar" los proyectos necesarios para lograr las metas de, dejar a la Villa de Caión sin el solar de 15.000 metros cuadrados por ellos mismos recalificado.

Hay que traer a este escrito la jactancia pública y control de los medios de comunicación de la Comarca de Bergantiños en el que solo “jalean al Alcalde de Laracha” como personaje poderoso y capaz de doblegar a todo el PPdeG que gobierna la Xunta que adjuntamos como documento14.pdf que habla por si solo cuando dice:

“….( …,Una simple llamada suya, y se presentan puntuales como un reloj…)...”, haciendo referencia a todo tipo de altos cargos de la Xunta entre ellos los responsables de autorizar las subvencioens para los proyectos que traen causa en este escrito.



Y el documento16.pdf nos informa del descontento del Consello Galego de Contas con el Concello de Laracha de los años 2015 y 2016 donde no constan los proyectos ni ingresos de las subvenciones del GALP3 o GAC3 de Caión.

Y como documento17.pdf a modo ilustrativo el proyecto también fracasado del otro campo de fútbol a tan solo unos 800 metros del centro de la Villa de Caión en XERMAÑA, (que intentaba dar conformidad con la cesión de la Cofradía a ELYTE del año 2011 por el que estuvieron imputados) a la destrucción del existente en el solar ARC1 de a Insua, destruído por los mismos que hacen los proyectos tal y como declararon en el Juzgadod e Carballo en e procedimiento judical, frustrándose por ilegal, ocasionando graves perjucios y créditos a las arcas municipales del Concellod e Laracha.

Las gestiones del Portavoz de la Asociación de Vecinos Punta da Senreira y periodista Miguel delgado, dejo al descubierto toda la documentación reiteradamente negada por el Alcalde y Evaristo Lareo viñas, en contra de la Ley de Transparencia y de las mismas subvenciones públicas y europeas cuya base principal es la publicidad de las mismas.

Se adjunta como docmento15.pdf diversos escritos y resoluciones de la Comisiónd e Transparencia de Galicia sobre la documentación que se relata en este escrito.

Persitente y persistencia del Alcalde y Evaristo lareo Viñas;

El Alcalde Jose Manuel López Varela a pesar de las negativas de la Xunta, persiste en "meter el diente al solar ante los medios de comunicación, tras conocer el fracaso y negativa de la Xunta de Galicia, sale a los medios de comunicación afirmando el día 26/10/2017 que; "López Varela informou aos presentes a "próxima ambiciosa actuación que desexamos levar a cabo en Caión", consistente na construción dun novo edificio que será a referencia cultural, social, turística e histórica da vila." e remata a sabiendas del fracasado proyecto " O proxecto foi presentado na última convocatoria de axudas do GALP".

Entendemos desde esta parte denunciante que los vecinos de Caión y de A Larcha deberían salir a manifestarse en defensa del solar desde tiempos anteriores a la entrada en el Concello del actual Alcalde y en la cofradía de Evaristo lareo Viñas, de uso publico con valor actual que podría superar los 5 millones de euros, al que las maniobras del Alcalde y de Evaristo lareo Viñás, acabaran por facilitar su desaprición convertido en un “pelotazo urbanístico de viciendas de lujo”, toda vez, que actúan con sigilo, con censura, por la puerta de atrás, y cuando los ciudadanos y vecinos-as se quieran o puedan enterar la PRESCRIPCIÓN DEL PRESUNTO DELITO ya non tendrá vuelta atrás..

Consta totalmente acreditado y de forma CLARA que Evaristo y el Alcalde no podrían hacer esas "FELONÍAS" sin las firmas de los escasos socios de la Cofradía de Caión (apenas 12 con derecho a voz y voto) por lo que son tan culpables como los mismos que las hacen y la justicia debería realizar una profunda investigación y advertirles cara al futuro que no se pueden facer "chanchullos" ni negocios privados con lo que pertenece a todos los vecinos tuteladores y ex-miembros altruistas de la Cofradía de Caión.

Lo cierto a día de hoy, es que el Alcalde y Evaristo Lareo se asocian en el GAC3 – GALP3 para persistir en sus maniobras presuntamente ilegales, y cargando a los presupuestos del Concello de Laracha “PROYECTOS” A ESTUDIOS DE ARQUITECTURA ENTRE LOS QUE DESTACAN “NAO4 S.L“ sobre los que el Alcalde somete a créditos a las arcas públicas a sabiendas de ser PRESUNTAMENTE ILEGALES las obras y proyectos hasta este momento por el orquestados.