Pladesemapesga documenta a GRAN ESTAFA do xubilado Evaristo lareo Viñas USURPANDO CARGOS PÚBLICOS PARA PRESUNTAMENTE malversar fondos europeos con o ENCUBRIMIENTO DA CONSELLERÍA DO MAR (PPdeG) e o Alcalde de Laracha (PPdeG).

O expatrón maior de Caión actualmente xubilado baixo subvencións publicas por deixar a actividade pesquera segue GESTIONANDO FONDOS PÚBLICOS DA XUNTA E DA UE (FEDER) a "paladas" co APADRINAMIENTO DE ROSA QUINTANA Conselleira do Mar polo PPdeG, autoadjudicandose de forma ilegal asociado co Alcalde de Laracha no GALP 3 en representación da Cofradía de Caión malia non ter ningún cargo nin electo nin de representación á luz da normativa, solicitada á Conselleira do Mar e a súa Secretaria Xeral Técnica María Isabel Conchado, a SUSPENSIÓND E TODAS As ACTIVIDADES E PROXECTOS DO GAL3 no que exerce TUTÉLAA XURÍDICA E VIXILANCIA DE QUE NON SE FAGAN As COUSAS ILEGALMENTE, de momento fixo caso omiso, encubrindo a presunta malversaciónd e fondos europeos..

O Alcalde de Laracha en nome do Concello solicita fondos europeos ao GALP 3 onde é o mesmo o Secretario, e o expatrón Maior de Caión Presidente en representación da Cofradía de Caión de forma ILEGAL, a normativa di que só o Patrón Maior pode representar ao cofradía ante outros organísmos públicos ou privados, que é Hector Morgade, un home de "palla" posto por Evaristo lareo baixo presunción legal, chegando a cederlle a Evaristo lareo un Coche de Alta gama Passat de máis de 40 mil euros que lle reglaao a Conselleira Rosa Quintana e que garda na súa casa familiar de Caión para que ninguén llo toque, desposuíndo literalmente ao actual patrón maior Hector Morgade dos seus atribuciones, converténdoo no home de palla ao que usan para asinar as actividades ilegais do soilar da Insua en caión.

Os documentos que achegamos, falan por si sos..Un pouco de historia sobre o coche:

Evaristo Lareo presentaba a nome da Confraría de Caión un coche "moi completito", un coche de alta gama, VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI (matrícula 6711-DPB) valorado nuns 44.000 euros, uns 6 millóns das antigas pesetas que garda na súa casa como algo da súa propiedade..DIN As MALAS LINGUAS QUE ROSA QUINTANA LLO ENVIOU CUNHA NOTA E UNHAS ROSAS VERMELLAS en agadecimiento á submisión da súa gibierno do PP, ao que inclusive a chegado a repartir sobres cos votos do PP utilizando a Cofradía de Pescadores de Caión, utilizándoos tambien para pagar aos marineros do seu barco Estrela Verde, algo que á vista dos veciños daba moi mala prensa, que sobres do PP con diñeiro dentro fieran entregados a os marineros do Barco estrela Verde.

Sobre o mes de Xullo, datos estes que constan na Jefatura Superior de Tráfico, o vehículo matrícula 6711-DPB cuxa propiedade aparecía a nome de a Confraría de Caión, conducido por Evaristo Lareo, con traballadores ao seu cargo do barco da súa propiedade, no seu interior, dándolle un uso lucrativo para actividades persoais e privadas, foi parado nun control rutineiro da Garda Civil de estrada, detectando que devandito vehículo constaba a nome da Confraría de Caión, da que é o Patrón Maior, e que devandito vehículo atopábase sen o seguro preceptivo segundo manifestacións dun dos viaxeiros (atentando contra a seguridade dos seus propios traballadores do barco Estrela Verde) polo que foi sancionado e retirados os puntos do seu documento de conducir. Evaristo Lareo Viñas, utilizaba un coche oficial dá Consellería de Pesca para usos privados

Pesca cedeu a conta do erario público 24 coches oficiais (vehículos de alta gama - luxo ) ás Cofrarías Galegas para que puidesen realizar ou traballo para ou que foron destinados, servizos dás cofrarías e vos seus membros ou cofrades.

Está excluído de cálquela norma de protocolo que vos coches oficiais podían ser destinados ao uso particular ou dous cónyuges, polos destinatarios, ou fora do servizo para ou que foron destinados.

Cualifican de "natural" que Evaristo Lareo Viñas, utilice un coche oficial "Wolsvagen Passat 2.0 pago por todos nós con diñeiro público ? " dá Consellería para facer a compra familiar na cidade, que nada teñen que ver co cargo que o representa.

Cuestionar ou uso dun coche pago con diñeiro público "Sobre vos 30.000 Euros" para servizos privados non é "caer en cousas pequenas". "Ao ser leste un vehículo ao servizo dás cofrarías, ten que estar para devandito servizo, é máis, calquera condutor dun coche oficial sabe que cando acaba a xornada, as chaves, así como ou vehículo ten e debe quedar en custódia onde esta destinado" e non levalo para a sua casa.

Pois ven, neste momento ou coche segue en mans de Evaristo lareo para seu uso privado malia estar xubilado e ou actual Patrón maior de Caión Hector Morgade, non sabe nen onde esta a chave, e de conducilo, nada de nada, antes tería que ter a chave do domicilio particular de Evaristo lareo para porder collelo, e Rosa Quintana ve a situación como algo NORMAL DENTRO DO GOBERNO DO PPdeG.....

Si rebuscamos na serie de tebeos de MORTADELO E FILEMÖN resultaríanos imposible localizar algo similar, malia que seu autor buscou as situacións mais insólitas e surrealistas dá sociedade e política actual.

Con todo, Evaristo Lareo Viñas, non só fai un uso persoal do vehículo, tamen despraza á súa familia facendo un uso privado dunha propiedade pública, carecendo vos membros dás Cofrarías do servizo e uso do devandito vehículo.