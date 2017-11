Evaristo Lareo y Alcalde de Laracha (PPdeG) diez años "forrándose" a costa de multitud de proyectos de fondos FEDER en el solar de la Villa de Caión en el que certifican ellos mismos que nunca a existido nada de todo lo proyectado.

Exclusiva, PELOTAZOS DEL AÑO 2014.- El 31 de Marzo de 2014, justo el día anterior a disolver la Consellería do Mar, las cofradías de Galicia y del cese de Evaristo lareo al frente de la Cofradía de Caión, dueña del solar público de 15.000 metros, aparece un Proyecto del arquitecto David Barreiro Loureiro, colegiado 3.419 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para un Centro Cívico de los vecinos de Caión, para el que se han auto-adjudicado el Sr Alcalde José Manuel LópezVarela y Evaristo lareo Viñas, a través de su "chiringuito", GAC3 de fondos europeos FEDER, 728.107, 32 euros, que a día de hoy han VOLADO sin ninguna explicación, por otro lado en las mismas fechas se auto-adjudicaron también otra partida del mismo Grupo GAC3 a través del promotor Concello de Laracha sin disponer del solar para ello, al ser cedido en escritura pública en el año 2017.

Curiosamente la Secretaria de la Cofradía de Pescadores Nely Bello Fernández daba fe del acta de cesión de la parcela para un Centro Sociocultural para los vecinos de Caión, firmada el acta el 27 de Marzo de 2014 y descargable en este artículo. dos días después el firmante Evaristo lareo y el Alcalde ya le cambian el nombre a Centro Cívico de los vecinos de Caión sin consultar con nadie y sin disponer el alcalde de los terrenos en escritura pública tal y como exigen las normativas.

Casi 3 años después el Alcalde y Evaristo lareo Viñas, firman un documento en el que afirman que lo del Centro Social para la Villa de Caión ·"era un cuento chino" dice el certificado por ellos firmado el 27 de Marzo de 2017 para celebrar el TERCER ANIVERSARIO del pelotazo, literalmente "....., SE INCIDE EN QUE NON SE TRATA DE UN CENTRO SOCIAL"... VER DOCUMENTO ADJUNTO DESCARGABLE.

LA CONSELLERÍA DO MAR FUE ADVERTIDA DE QUE EL ALCALDE DE LARACHA Y EVARISTO LAREO VIÑAS PODRÍAN ESTAR "SAQUEANDO" EL GALP O GAC3 DE FORMA IRREGULAR SIN QUE SE HAYA INMUTADO POR ELLO, DECLINANDO RESPONDER, TRAS LLARMLES POR TELEFONO A LA SECRETARIA XERAL TECNICA DE MAR QUEDAN EL DEVOLVER LA LLAMADA SIENDO FALSA LA PROMESA REALIZADA. Pladesemapesga responsabiliza directamente a María isabel Conchado Secretaria Xeral Técnica bajo la cual se asienta la tutela jurídica do los hechos que se relatan y a los que hace caso omiso, se adjuntan para su descarga comprobantes.

En esas mismas fechas el Alcalde y Evaristo Lareo se hacen con otra partida de 57.112,00 Euros a nombre del Alcalde y Concello de Laracha firmado por ellos, el Alcalde como Secretario del Gac3 y Evaristo lareo como Pte y publicitado como " Conoce o Mar", del que nada se sabe ni constan referencia alguna en la comarca de Bergantiños que hayamos podido localizar. todo ello cuando Evaristo ya estaba jubilado y por tanto, usurpando el cargo en el GALP que le correspondía a Hector Morgade como patrón Mayor de Caión...

El Alcalde para salvaguardar al presunto usurpador del cargo en el GALP firma un documento (se adjunta) en el que asume toda la responsabilidad de los chiringuitos montados.

Es de suma relevancia dejar informado que el Alcalde, firma toda la documentación como adjudicatario y adjudicador, encarga como Alcalde los proyectos y los acepta y aprueba como Secretario del GAC3 para si mismo.

A ello se suma en la misma fecha otro proyecto frustrado en Xermaña por el que a dilapidado decenas de miles de euros públicos llegando a pedir prestamos en nombre del Concello para pagar a NAO4 los mismos, expropiaciones de terrenos, posteriormente re-calificados y todo ello a pesar de las advertencias de la Xunta de que era TOTALMENTE ILEGAL lo que estaba intentando hacer sin que ello fuera motivo para hacerle desistir hasta que la Secretaría de Deportes le negó el dinero público de la subvención, dando al traste con su "pelotazo".

Y para REMATAR el mismo TÉCNICO DEL GAC3 Guillermo González Diez en nombre y representación de ellos mismos (GAC3) visito el solar del Campo da Insua ARC1 de la Villa de Caión el día 17 de Marzo de 2017 certificando de su pulo y letra que el citado solar, BRILLA POR SU AUSENCIA CUALQUIER TIPO DE INVERSIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS Y SUBVENCIONES QUE VENIMOS DENUNCIANDO, descargable el acta en este mismo artículo para su comprobación, quedando acreditado como el Alcalde sin disponer de los terrenos y en su propio nombre y la colaboración de Evaristo lareo Viñas, llevan al menos unos 10 años haciendo proyectos inexistentes en la realidad con el único fin de "forrarse" a costa de las subvenciones de los fondos FEDER.

Sobre todo ello se le han solictado reiteradamente al Alcalde José Manuel López Varela, aclaraciones o desmentidos a los que se ha negado cerrando la petición bajo el silencio administrativo, siguiendo la misma negativa a la solicitud legal de la certificación del silencio y negativa a aclarar o desmentir a los medios de comunicación y venios de la Villa de Caión las presuntas ilegalidades y persitencia en “incarle el dienet” al solar de la Villa Marinera en colaboración con su “socio Evaristo Lareo” que también se ha negado a aclarar o desmentir, como asi consta acreditado en el documento descargable que en sus anexos dispone d ellos justificantes de la petición y del resgistro municipal de Laracha.

O Alcalde de Laracha anda a pedir nas consellerías cartos públicos en nome do Obispado de Santiago, que ao parecer non dispon nen de tempo nen de cartos para aranxar a Capela dos Milagres de Caión.

O Alcalde mais denunciado de Galicia por corrupción "a moyoría archivadas sen investigar en xulgados de Carballo" e autor de varios intentos de "pelotazos urbanísticos" frustrados por ilegais, anda pedindo ao erario público dás consellerías dá Xunta para o Sr Bispo de Santiago diñeiro para arreglarlle as igrexas".

Segundo Miguel Delgado, Presidente de PLADESEMAPESGA "É comprensible que se pida diñeiro para arranxar o patrimonio propio cando non se ten. Pero, cando se ten e estase investindo en bolsa para especular e gañar máis, parece unha actitude que se podería tachar, polo menos, de "pouco ético", máxime cando a maioría da xente da Mar en Caión vive de axudas sociales do RISGA, e tanto ou cura Don Luís como ou Alcalde José Manuel López Varela son conscientes da pobreza que existe na parroquia, pois son os propios informes dos servizos sociais do Concello, cuxo responsable é o mesmo alcalde quen "trafica" coa pobreza e os intereses da igrexa.

Leer más: O Alcalde de Laracha anda a pedir nas consellerías cartos públicos en nome do Obispado de...

ANIVERSARIO DEL "LATROCINIO" DEL PRESTIGE; Evaristo Lareo "tonto útil" o amigo de Rosa Quintana, Asenjo y de Gil de Bernave siguen sin aclarar donde o que hizo con decenas de miles de euros que estaba encargado de distribuir. Pero lo que trae causa aqui, es y son el RACIMO DE AYUDAS " QUE SE HA COMIDO O HECHO VOLATIZAR" Evaristo lareo Viñas y sus compinches, y como era poco, la Conselleira Rosa Quintana con fondos de la Consellería le compra un COCHE DE ALTA GAMA PASSAT que guarda en su casa de Caión, ocultándolo a los socios de la Cofradía junto al rosario de ayudas que desvelamos para los lectores.. todo ello relacionado con las donaciones de particulares recibidas, tras el desastre del petrolero Prestige, por la Comisión de Afectados por la Marea Negra del Prestige y por la Fundación Océano Vivo, entidades presididas por él, también Presidente de la Fegacope en ese momento, D. Evaristo Lareo Viñas. Se acompaña copia de la referida denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Galicia. Que, tras el desastre del Prestige, una oleada de solidaridad recorrió España a favor de los damnificados de toda Galicia y como consecuencia de ello, se abrió una cuenta de fondos y donativos para la Comisión de Afectados por la Catástrofe del Prestige, en el BBVA en Santiago de Compostela con el Nº 0182-5920-54-0201234567, cuenta cuya titularidad y firma correspondía a D. Evaristo Lareo Viñas....Seguir leyendo y ver todo lo que se ha llevado Evaristo Lareo que no quiere explicar...(+)

El Alcalde de Larcha (PPdeG) falsea y trapichea documentos públicos para hacerse con un solar público de 15.000 metros cuadrados en Caión con la colaboración ILEGAL del ex-autor de las ayudas del PRESTIGE desaprecidas, Evaristo lareo Viñas El Alcalde de Larcha (PPdeG) falsea y trapichea documentos públicos para hacerse con un solar público de 15.000 metros cuadrados en Caión con la colaboración ILEGAL del ex-autor de las ayudas del PRESTIGE desaprecidas, Evaristo lareo Viñas Dice o convenio no seu apartado VII.- Que o Concello ten a vontade de acometer a construcción dun centro Sociocomunitario no Núcleo Urbano de Caión do Concello de Laracha, para atender á demanda dos servicios municipais de caracter social (ou o que e o mesmo, solo para os veciños de Laracha e concretamente de Caión). Noutro diocumento público firmado polo mesmo alcalde dice... ( 1.…Memoria correxida e na que se especifica a xustificación do carácter do proxecto e no que se incide en que, non se trata de dun Centro Social…..) …, ver ou descargar o documento 5, firmado polo Alcalde como Secretario do GAC3 onde comparte coa Presidencia de Evaristo lareo Viñas o documento firmado.... Quiero seguir leyendo..y descargar los documentos que firmó el alcalde.:(+)

O Alcalde de Laracha confabulado con Evaristo lareo Minten-Enganan aos veciños de Caión con un FALSO Centro Social no solar da Insua para facerse co solar “nun pelotazo urbanísto” que volveu frustrar o periodista Miguel Delgado. José Manuel López Varela destina 100.000 euros dos veciños de A Laracha para un Centro Social de Caión no solar de 15 mil metros que el mesmo recalificou, da Insua polo que xa estivo imputado nun xulgado de Carballo xunto ao xulbilado expatrón da Cofradía Evaristo lareo Viñas, firma un Convenio coa Consellería de Servicios Sociais de Política Social e Benestar para "pillar outros 200.000 mil euros" e unha vez firmado todo, certifican nun documento público que “é mentira” que o que pretende facer no solar da Insua " NON É UN CENTRO SOCIAL", era un proxecto que frustrou a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia que preside o periodista Miguel Delgado, de mais de 900.000 euros, que consta a seu nome personal e privado de" José Manuel López Varela" que pode vender tras 5 anos e que se viu frustrado, todo elo documentado nos seus propios documentos públicos. Leer más: O Alcalde de Laracha confabulado con Evaristo lareo Minten-Enganan aos veciños de Caión con un...

Persoas sen coche nen recursos veciñas e veciños de Caión son derivados polo seu médico de cabeceira a consultas nas que teñen que desprazarse ata A Laracha para poder xestionar esa cita Tamén para outro tipo de citas como para o servizo de odontoloxía, cando non son capaces de pedir a cita por teléfono debido á saturación das liñas ou á dificultade que supón a central de chamadas do Sergas, non lles queda máis remedio que desprazarse á Laracha ou ao Centro de Saúde de Carballo para pedir directamente a cita. O mesmo pasa coa realización de trámites relacionados coa tarxeta sanitaria e outros trámites administrativos, para os que igualmente deben desprazarse á Laracha ao carecer no seu consultorio de persoal administrativo. Ante todo esto o Alcalde se "esconde" por estar mais ocupado nos pelotazos urbanísticos con seu "socio Evaristo lareo" que na saude da veciñanza Leer más: Persoas sen coche nen recursos veciñas e veciños de Caión son derivados polo seu médico de...

Pladesemapesga FELICITA PUBLICAMENTE A LA Conselleira do Mar Rosa Quintana por paralizar el pelotazo urbanístico de Caión orquestado por Evaristo Lareo y Alcalde de Laracha a través del GAC3 Costa da Morte La Consellería do Mar ha notificado el rechazo al Proyecto orquestado pro Evaristo lareo Viñas y el alcalde de LarAcha para PRESUNTAMENTE ESTAFAR EL SOLAR DE CAIÓN. eN LOS PROXIMOS DÍAS DAREMOS AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUNTO FRAUDE EN EL QUE DEBRÍA INTERVENIR LA FISCALÍA de Galicia. Los papeles hablan de una parcela de 400 metros y el proyecto de una obra de 1800 metros. La parcela fue cedida por Evaristo lareo Viñas cuando ya estaban disueltas las cofradías por convocatoria electoral, y llevada la cesión a la Notaría en Carballo por el actual Patrón Mayor de Caión el Sr Morgade, para ejecutar de forma ilegal el pelotazo urbanístico, lo más grabe es que la parcela y el Centro Social Proyectado trasladaba la propiedad de los vecinos a mas de 5 concellos de la Provincia, dejando así a los vecinos de Caión sin el solar de la Villa Marinera. Seguiremos con más información muy importante que destapa las malévolas intenciones del Alcalde José Manuel López Varela y Evaristo Lareo por "saquear el terreno público a los vecinos de Caión" dejaremos los "chanchuyos" al descubierto, El Alcalde ya esta convertido en ESPECIALISTA EN ORQUESTAR OBRAS QUE LE OTORGAN LA CALIFICACIÓN DE ILEGALES, pero sigue insistiendo con su SOCIO EVARISTO LAREO a pesar de hacer proyectos de obras que HACEN PAGAR A LOS VECINOS esta del Centro Social solo el Proyecto roda los 50.000 euros para el estudio de arquitectura NAO4, quien lo va a pagar, Deberían hacerlo de su propio bolsillo Evaristo lareo y el Alcalde y la justicia ponerles trajes a rayas como premio Leer más: Pladesemapesga FELICITA PUBLICAMENTE A LA Conselleira do Mar Rosa Quintana por paralizar el...

O PPdeG na Laracha utiliza os anuncios de obras don que non fan, como propaganda política de forma repititiva vendendo fume dende o ano 2010 MOITAS AUTORIDADES VISITARON A LARACHA PARA ANUNCIAR UNHA AMPLIACIÓN DO CENTRO DE SAÚDE QUE XA ANUNCIABAN NO ANO 2010 Moitas autoridades acompañaron ao alcalde da Laracha para anunciar a ampliación do Centro de Saúde da Laracha, unha ampliación que xa anunciaran no ano 2010. Efectivamente levamos moitos anos agardando por esta necesaria ampliación, e foron moitos os anuncios e as visitas ao longo destes anos; semella que por fin se van levar a cabo esas obras necesarias que agardamos solucionen as carencias do actual edificio, cunha nova ubicación do PAC e con máis espazo para consultas e salas de espera. Sempre dicimos no BNG que na Laracha a propaganda vai moi por diante dos feitos e esta é unha proba máis. Leer más: O PPdeG na Laracha utiliza os anuncios de obras don que non fan, como propaganda política de forma...

La trama de las elecciones a las cofradías cada vez más al descubierto con una nueva resolución para conocer sus actos públicos en los que participó Evaristo lareo Viñas y Basilio Otero de forma ILEGAL La Plataforma en Defensa del sector Marítimo pesquero de Galicia que preside Miguel Delgado, trás un largo proceso administrativo de casi un año de duración y tras multitud de negativas y enpeconados en ocultar las cuentas públicas el gallego Bailio Otero con al colaboraciónd e Gil de Bernavé, ha logrado en una RESOLUCIÖN (sentencia) en la que obligan ha la FNCP, a que entreguen en un plazo máximo de 10 días la misma, entre la que se encuentra el NEGADO contrato del Secretario Gil de Bernavé, junto ha la siguiente documentación.- 1.- Contrato de Gile de Bernavé como Secretario. 2.- Todas las copias de las subvenciones que han recibido en los últimos 4 años 3.- El dinero que han gastado y como lo han gastado para la Campaña de las elecciones de Basilio Otero 4.- Copias de todas las denuncias contra quien discrepe contra su gestión 5.- Identificación de todos sus miembros con copias de las actas oficiales, estatutos legales, no los publicados. La fiesta ha dado comienzo, nos vamos enterar todos de comos e gestionan las cosas públicas.... Leer más: La trama de las elecciones a las cofradías cada vez más al descubierto con una nueva resolución...