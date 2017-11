José Manuel López Varela y Evaristo Lareo han intentando "estafar fondos públicos" utilizando el GALP3 y el Concello de Laracha en beneficio personal y privado con auto-adjudicaciones ilegales.

Según los documentos públicos a los que ha tenido acceso PLADESEMAPESGA el Alcalde de Laracha, José Manuel López Varela y el ex-patrón mayor de Caión Evaristo Lareo Viñas, podrían estar intentando estafar fondos públicos de la Xunta y Europeos FEDER, por ellos mismos gestionados en nombre de entidades sin ánimo de lucro. Según los proyectos por ellos orquestados y acreditados por la Xunta de Galicia como "ILEGALES" cuyo coste rematado y entregado era de más de 900.000 euros también fueron solicitados a la Consellería de Política Social de la Xunta otros 200.000 euros por lo mismo y otros 100.000 del propio Concello de A Laracha gobernado por el PPdeG en mayoría, unos datos no aparecen en los proyectos cruzados, por lo que según se desprende de los documentos, el proyecto lo mismo vale 200.000 de la Xunta Política Social, que 900.000 de fondos europeos FEDER, la "trama" les salió mal tras las investigaciones del periodista Miguel Delgado, que deja al descubierto las "maniobras" de sus pretensiones en despojar a la Villa de Caión del solar de uso público de más de 15 metros cuadros "compinchados con el actual Patrón Mayor Hector Morgade, que no se "entera o no quiere enterarse de su participación en la TRAMA para despojar al pueblo de los bienes públicos, y lo que es muy grave, infringiendo la NORMATIVA DE LAS COFRADÍAS DE GALICIA y de los GALP, delega los poderes de su cargo en el ex-patrón Evaristo lareo Viñas QUE NO ES NI ELECTOR NI ELEGIBLE NI PUEDE REPRESENTAR A LA COFRADÍA por estar jubilado y retirado de las actividades pesqueras, el cual sigue actuando en nombre de la Cofradía y utilizando su vehículo de alta gama regalado por Rosa Quintana.

Curiosamente, proyectaron dos proyectos adecuándolos a la institución que pretendían "saquear los dineros públicos" a Política Social como un centro social para los vecinos de Caión, y al GALP3 que gestionan ellos mismos AUTOAPROBANDOSE el proyecto declarado ilegal y rechazado pro la Xunta en el que certifican que era FALSO LO DEL CENTRO SOCIAL que certificaron ante Política Social y que quedó frustrado, curiosamente los dos proyectos se hicieron en nombre del Concello de Laracha por el Alcalde José Manuel López Varela sin tener la posesión ni escritura del solar, por lo que era una PERFECTA ESTAFA por los dos socios organizada, desde fuera del Concello y desde dentro del GALP3, el Alcalde como Secretario y el ex-patrón mayor de Caión como Presidente ILEGAL del GAC3, incumpliendo las normativas.

En el próximo reportaje, otro pelotazo clonado por los mismos hechos en el año 2014 de más de 700.000 euros que nadie a explicado ni nadie conoce, a pesar de ser OBLIGADO publicitar los mismos, sus fines e informar a la población de la Zona.

Si alguien esta interesado disponemos de la totalidad del proyecto y documentación suplementaria. interesados contactar con Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. asunto; proxecto de Caión