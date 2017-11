La verdadera Trama de la Consellería do Mar, (PPdeG) de los Helicópteros de la Xunta Consellería do Mar, INAER GALICIA SL, DRONES-ROZAS- ahora- BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL

Amenazas y Coacciones con denuncias de la Consellería do Mar en la Comisiaría de Policía para tapar el asunto, son solo alguno d ellos ingredientes de este reportaje, grabaciones ilegales en los despachos de la Xunta. La venta y los informes jurídicos de los helicópteros contraincendios y guardacostas de la Xunta que investiga la justicia fueron realizados por el mismo que los vendió.

DECLARACIÓN JURADA DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD MIGUEL DELGADO SOBRE LOS HELICÓPTEROS CONTRATADOS POR LA XUNTA DE GALICIA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DE MAR , Sra María Isabel Conchado.

El presunto fraude de los helicópteros contratados por la Xunta de Galicia, podrían seguir actualmente bajo la tutela de María Isabel Conchado “sucesora de Vidal Pardo” bajo el presunto fraude de fondos públicos.

Feijóo justifica la venta de los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2 en el informe jurídico de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, lo que no dice, es que fué realizado en fraude de Lei por la mujer (Cayena Lado Castro Rial, Directora y Jefa de la Asesoría Xurídica de La Xuna) de uno de los imputados (Francisco José Vidal Pardo y Pardo como Secretarío xeral Técnico firmante de la venta ) y actualmente relacionados con los Drones del Aeropuerto de Rozas en Lugo y la empresa adjudicataria IANER con inversiones de cientos de millones de euros que nadie explica.

En declaraciones públicas a los medios de comunicación el Presidente de la Xunta de Galicia en relación a los 3 cargos del PPdeG, imputados por el Juzgado Número 3 de Santiago tras denuncia de la Fiscalía y actualmente alquilados por la Xunta con un gasto que ya supera los 80 millones de euros a la empresa “ BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL hecha a la media de los nuevos contratos y antes IANER con registro en A Coruña.

Tras conocerse el comunicado emitido por el Gabinete de prensa del TSXG sobre el que dice el titular del Gobierno gallego y Prtesidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo: «Cremos que as cousas se fixeron de maneira correcta»

Con respecto a la investigación a Fernández Couto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que, según le comentan en la Asesoría Jurídica, considera que «as cousas se fixeron de maneira correcta» y ha mostrado su confianza en que «así se concrete».

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha asegurado que la información sobre la investigación que la conocía «desde hai algún tempo», aunque ha trascendido públicamente hoy.

El principal acusado es el ex-secretario de la Consellería de Mar que dirige Rosa Quintana y autor de la venta de los helicópteros Francisco José Vidal Pardo y Pardo, casado con María Cayetana Lado Castro Rial, autora del informe favorable que nombra Feijoo, de la venta de los heclicópteros hecha por su marido y en aquel momento Directora-Xefa de la ASESORÍA XURÍDICA de la Xunta de Galicia, por lo que fue un INFORME PRESUNTAMENTE AMAÑADO, sin que se APARTARA DEL MISMO POR INETRÉS FAMILIAR en el mismo al estar directamente interesada ella y su marido, principal IMPUTADO en la trama de los helicópteros.

No es de menos interés público, que el helicóptero HELMER 401 lleve más de un año paralizado en el angar, por negarse los responsables d ella Seguridad Marítima y de las gentes de la Mar sin que a Rosa Quintana y sus “afines y altos cargos” les inquiete lo más mínimo, sobre todo ante el reguero de cadáveres de pescadores por las rías gallegas sin ningun tipo de explicación, unos hechos que propician "fallecimientos por incumplimientos en las respuestas de emergencia con atrasos de hasta 40 minutos" en las respuestas de emergencia aérea de los gaurdacostas de Galicia, siendo el resultado el fallecimiento de los náufragos que solicitan el servicios es el caso de la Percebeira de Santa María de Oia, que estuvo pidiendo auxilio más de 40 minutos sin respuesta hasta que falleció.

Tal y como está estructurado el Sistema Mundial de Socorro es " prácticamente imposible " que un tripulante o percebeira caídos a la mar puedan perder la vida a salvo de como en este caso, los responsables incumplan diariamente los compromisos de seguridad que es por lo que cobran.

La muerte de la percebeira "Mercedes Veiga Mosteiro" corresponde exclusivamente al incumplimiento de IANER y la Xunta de Galicia cuyo convenio entre ambos consta de un tiempo máximo de respuesta de "10" minutos, los 365 días del año.

Esta cláusula se incumplió en la respuesta y fallecimiento de Mercedes Veiga Mosteiro, cuando la aeronave de la base viguesa tardó al menos que sea deconocimiento público 40 minutos en llegar al Concello de Oia (Pontevedra) tras recibir el aviso de que una percebeira, había sido arrastrada mar adentro por una ola, perdiendo la vida tras intentar mantenerse a flote durante media hora con gritos de auxilio ante los impotentes observadores, amigos, vecinos y familiares que nada pudieron hacer por ella-.

Foto. María Cayetana Lado Castro Rial, esposa de Vidal Pardo (imputado) y Jefa de la Asesoría Jurídica d ela Xunta de Galicia desde el año 2009 al finales de 2012 y autora del informe sobre la venta de los heclicópteros Pesca 1 y Pesca 2 de la Xunta de Galicia

No es menos relevante que la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) Circular CM/16 27 de agosto de 2007.

Pero también: Las MMSI asignadas a aeronaves SAR deben figurar también en la base de datos MARS de la UIT (véase el número 20.16).

Donde no constan datos de las naves de la Xunta de Galicia, vendidas por el exSecretario de la Consellelría do Mar, Sr Francisco José Vidal Pardo y Pardo Pesca1 y Pesca2.

Como dato curioso, el Sr feijóo informa que tenía conocimiento de la investigación, pues PLADESEMAPESGA acredita con documentos públicos de la propia Xunta que tenía algo más que conocimeinto al CESAR AL MATRIMONIO formado por Cayetana Lado Castro Rial y Francisco José Vidal Pardo y Pardo de sus cargos tras conocerse las irregularidades, pero no así, la de los otros imputados que siguen en sus puestos públicos.

Los dogas que adjuntamos son más que ilustrativos de los hechos que dejan como un "mentiroso-patológico " al titular de la Xunta de Galicia, ya que los decretos del cese son firmados por el mismo Sr Feijóo, tanto en su nombramiento del año 2009 como los de cese del año 2012 tras conocerse las irregularidades y la denuncia.

Un poco de historia, sobre los lazos mercantiles de la familia Cayetana Lado Castro Rial-Vidal Pardo y Pardo.

María Isabel Conchado, sucesora de Vidal Pardo en la Secretaría Xeral Técnica de Mar y autora de los nuevos contratos con IANER y la nueva compañía adjudicataria, que se niega a explicar los "trasiegos de las adjudicaciones" siguiendo el "modus operandi" de Vidal Pardo, tal y como consta acreditado en documentos adjuntos..

El despacho Marimón Abogados ha incorporado a su sede en Madrid en el 2013 a Cayetana Lado Castro-Rial, que venía ocupando desde 2009 el cargo de Directora General de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia.

La nueva Secretaría en adjudicación a "DEDO" siguiendo el "modus operandi de Vidal pardo, entrega más de 32 millones de euros a la nueva AINER .

María Cayetana Lado Castro-Rial, ingresa en el despacho como socia, viene reforzar su departamento de Derecho Procesal y Regulatorio.

Publicado el 8 octubre, 2013

Adolfo Pereira Marimón uno de los socios de ese despacho de abogados pleitea contra la Xunta de Galicia con grandes éxitos en las sentencas en costas...

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170424/AnuncioL354-030417-0004_es.html ocasionando gastos multimillonarios a las arcas públicas con ingresos para el bufet de Cayetana Lado Castro Rial

El socio de Cayetana Lado Castro Rial , Adolfo Pereira Marimón tiene a su nombre el Xardin das Burgas de Ourense donde genera jugosos pleitos judiciales http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/04/25/ultima-oferta-concello-propietarios-as/1448207.html

376632 - PROMOCIONES ALFESAGA SOCIEDAD ANONIMA.

Consejero: PEREIRA MARIMON ADOLFO. Secretario: PEREIRA MARIMON ADOLFO. Cons.Del.Man: PEREIRA MARIMON ADOLFO.

Datos registrales. T 190 , F90, S 8, H OR 1349, I/A 13 (11.09.17). Borme; Núm. 180 Miércoles 20 de septiembre de 2017 Pág. 40629

Fue Consejero en ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SA, PEREIRA MARIMON ADOLFO, Nombrado como Cons.del.sol el 14/10/2009 y cesado el 07/09/2012

La actividad pública del despacho de abogados de Cayetana Lado Castro Rial merece especial antención tras hacer público el buscador Google más de 1.200 resultados de actividades publicas del citado despacho tras la entrada de la ex directora de la Asesoría Xurídica de la Xunta y autora del informe de los helicópteros IANER.

https://www.google.es/search?q=site:boe.es+marimón+abogados

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU, antes AINER

Actual adjudicatario del concurso 10/2017 por más de 40 millones de euros de la Xunta de Galicia Consellería do Mar y formada la concesión por la sucesora en el cargo de Vidal Pardo, Sra María Isabel Conchado.

Tal y como consta en la RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a formalización do contrato dun servizo integral de helicópteros e brigadas con destino á prevención e defensa contra os incendios forestais, e á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais durante os anos 2017 e 2018, dous lotes, proposta 72/16-I (expediente 2/2017). Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017. 8.344.396,00 € (incluídas posibles prórrogas e modificacións)

Firmado Mª del Carmen Bouso Montero. Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural

Curiosamente comparten registro mercantil de la misma fecha MARIMON ASSESSORS SL

2 feb. 2017 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SA. BORME-A-2017-23-03 ... MARIMON ASSESSORS SL. Con sede en Cataluña donde existen también contratos multimillonarios por los mismos servicios de su filial gallega BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA.

Anuncio del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato de fletamento de medios aéreos para reforzar la coordinación y la lucha contra los incendios forestales durante la campaña forestal de 2017. con un Valor estimado del contrato:12.024.000 €.

«BOE» núm. 128, de 30 de mayo de 2017, páginas 40123 a 40123 (1 pág.) Comunidad Autónoma de Cataluña

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-33372

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES la encontramos en el Registro de A Coruña Anteriormente denominada INAER GALICIA SL, la misma adjudicataria que consta en las diligencias del Juzgado de Santiago.

Babcock Mission Critical Services Galicia Sl. - Santiago de Compostela

CNAE 5223 - Actividades anexas al transporte aéreo

Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato de los incendios de CATALUÑA

Babcock Mission Critical Services Galícia, S.L 2017/S 073-140749 Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios Valor: 16 650 000 EUR 13/04/2017 S73 - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato

Fletamento de medio aéreos para reforzar la coordinación y la lucha contra los incendios forestales durantela campaña forestal de la Generalitat de Catalunya de 2017, adscritos a la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140749-2017:TEXT:ES:HTML&%3Bsrc=0

Y multitud de servicios y contratos sin desperdicio en;

71888 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL (R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revocaciones. Apo.Man.Soli:

CICERO ANDREA

SANCHEZ VICENTE EMILIO JOSE

CICERO ANDREA

SANCHEZ VICENTEEMILIO JOSE

GARCIA MEDINA RUBEN

BUENO MARGAIX JOSE ADRIAN

GARCIA MEDINA RUBEN

BUENO MARGAIX JOSEADRIAN

GARCIA MEDINA RUBEN

BUENO MARGAIX JOSE ADRIAN

NOGUEROLES MONRABAL ENRIQUE

HERREROS CIFUENTES EVA.

Datos registrales. T 202 , F 215, S 8, H SC 10757, I/A 101 (30.01.17).

232030 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Nombramientos. Apoderado: VELA RUIZ SILVIA ELENA.

Datos registrales. T 202 , F 216, S 8, H SC 10757, I/A 104 (24.05.17).

232031 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Nombramientos. Apoderado: VELA RUIZ SILVIA ELENA.

Datos registrales. T 202 , F 218, S 8, H SC 10757, I/A 105 (24.05.17).

232032 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revocaciones. Apo.Sol.: ABAJO DURAN SERGIO.

Datos registrales. T 202 , F 218, S 8, H SC 10757, I/A 106 (24.05.17).

232033 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO PUIGDOLLERS JOSE LUIS.

Datos registrales. T 202 , F 218, S 8, H SC 10757, I/A 107(24.05.17).

146295 - BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BERMUDEZ ADRIEL;PONCE LLAMAS RAQUEL.

Datos registrales. T 202 , F 216, S 8, H SC10757, I/A 103 (23.03.17).

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU

Doctor Sánchez - Migallón, Rubén. (Abogado. Marimón Abogados)

Rubén Doctor Sánchez – Migallón. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

Colegiado como ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliú de Llobregat. Donde surgen las relaciones con la Genralitat de Cataluña.

Profesor/preparador de Oposiciones a Auxiliares Administrativos y Celadores del Insalud en Getafe (Madrid).

Abogado del departamento laboral de Marimón Abogados en Barcelona.

Miembro de la Asociación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Sant Feliú de Llobregat. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Es muy relevante la presencia desde la llegada de Cayetana Lado castro Rial a Marimón Abogados como socia (2013) la incursión en la tecnología en el Aeropuerto de Rozas de los DRONES donce hay invesrisones multimillonarias de la Xunta de Galicia.

Cayetana Lado castro Rizal a través de Marimón Abogados conecta con el muy atractivo negocio de las carrearas de drones.

Millones de euros de fondos europeos no podían dejar indiferentes a la familia Castro-Vidal_Pardo;

https://www.google.es/search?q=Centro+de+Investigación+Aeroportada+de+Rozas

Nada más llegar Cayetana al Bufet Marimón Abogados, eleva su facturación un 9% solo en 2015, coincidiendo con el comunicado de la Xunta que inyectará 45 millones en el centro tecnológico de drones de Rozas en el que participa AINER adjudicatarios de los contratos de la pareja Castro-Vidal_Pardo, cerrando el circulo asi entre Cayetana Lado Castro Rial y su Marido Francisco José Vidal Pardo y Pardo en las relaciones de los contratos de AINER investigados por el juzgado.

La Xunta aporta 40 y los socios industriales, Indra e Inaer, tienen previsto ... iniciativas relacionadas con las posibilidades civiles de los drones.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/05/22/xunta-inyectara-45-millones-centro-tecnologico-drones-rozas/0003_201505G22P15991.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/09/21/aterrizan-rozas-dos-aviones-basara-proyecto-drones/0003_201609G21P36992.htm

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES Registro de A Coruña Anteriormente denominada INAER GALICIA SL, la misma adjudicataria que consta en las diligencias del Juzgado de Santiago

CNAE 5223 - Actividades anexas al transporte aéreo

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica dela Consellería de Medio Rural, por la que se hace pública laformalización del contrato de un servicio integral de helicópteros ybrigadas con destino a la prevención y defensa contra los incendiosforestales y a la prevención,

vigilancia y coordinación de medios aéreosde defensa contra incendios forestales durante los años 2017 y 2018.Dos lotes. Propuesta 72/16-I.

(Expediente. 2/2017).

Desde que gobierna el PPdeG la Xunta de Galicia ha adjudicado 141 concursos de "Protección civil y socorrismo" a 62 adjudicatarios diferentes por un valor de 130.454.896 euros. Los principales por número de concursos son: Inaer galicia, S.L. (11), SERFONOR MEDIOAMBIENTE, S.L. (9), Servitec Medioambiente, S.L. (6), Murat Construcción y Mantenimiento, S.L. (6), INAER HELICOPTEROS, S.A.U. (6).

Ha adjudicado 28 concursos de "Barcos y aeronaves" a 17 adjudicatarios diferentes por un valor de 92.143.876 euros. Los principales por número de concursos son: Inaer galicia, S.L. (6), INAER HELICOPTEROS, S.A.U. (3), Consultora Natutecnia, S.L. (3), BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA, S.A. (2), Natutecnia, S.L. (2)

Babcock Missión Critical Services Galicia, S.L. ha recibido 2 adjudicaciones de 2 organismos diferentes por un valor de 20.852.879 euros. : Xunta de Galicia (1), Sanidad de Castilla y León (SACYL) (1), sin aprecer en los regsitros públicos la contratación de Cataluña anteriormente nombrada.

Natutecnia, S.L. ha recibido 2 adjudicaciones por un valor de 13.203.442 euros.

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA, S.A. ha recibido 6 adjudicaciones de 5 organismos diferentes por un valor de 91.155.843 euros. : Xunta de Galicia (2), Junta de Castilla y León (1), Gobierno de Canarias (1), Gobierno de Aragón (1), Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (1)

https://www.google.es/search?q=AINER+Centro+de+Investigación+Aeroportada+de+Rozas

http://www.aerotendencias.com/tag/inaer/

Directivos de Indra e Inaer, junto con autoridades de la Xunta / Indra

Indra e Inaer celebraron ayer en el Centro de Investigación Aeroportada (CIAR) de Rozas, en Castro de Rei, Lugo, el acto de presentación oficial de la primera fase del proyecto Civil UAVs Initiative con el que la Xunta de Galicia busca impulsar un polo industrial y de desarrollo tecnológico de aeronaves civiles no tripuladas en colaboración con ambas compañías.

Indra

La propuesta conjunta de Indra y el operador de helicópteros Inaer ha resultado ganadora del concurso Civil UAV’s Initiative impulsado por la Xunta de Galicia y que tiene como objetivo desarrollar el primer polo industrial y tecnológico de desarrollo de aeronaves no tripuladas civiles creado en España.

En salvamento marítimo inició las actividades de rescate en 1990 con la Xunta de Galicia y Protección Civil. Desde que se crea Sasemar en 1992, tiene un contrato con Fomento que le asegura el 100% de cuota.

En vigilancia de costas también es el operador privado único tras la firma de un contrato con para operar la flota del departamento de Vigilancia Aduanera, que pertenece a la Agencia Tributaria. En vigilancia pesquera la situación en similar, pero el organismo de la administración con quien contrata es la Secretaría General del Mar

En los servicios de vigilancia aérea y control del medio ambiente su cuota es del 100% y en transporte medicalizado urgente del 80%.

Fuentes cercanas a Inaer estiman que la empresa tiene unos 40 contratos en vigor de intervención en emergencias por vía aérea con el Gobierno central y las comunidades aútónomas. Esta actividad reporta el 80% de la facturación del grupo. No ofrecen datos económicos, pero el grupo Avincis reportó en 2013 una cifra de negocios de 580 millones de euros con un beneficio de 72 millones. El montante de la compra por el grupo británico Babcock International del 100% de las acciones propiedad de la italiana Invesindustrial y la estadounidense KKR se elevó a 2.000 millones de euros, incluyendo una deuda de 900.

Servicio esencial

Las centrales sindicales y los colegios profesionales citados han criticado reiteradamente que «unos servicios esenciales para la seguridad de los españoles» estuvieran en manos de empresa del capital riesgo que, «por su propia idiosincrasia y forma de actuar tienden practicar siempre recortes. Una empresa cuya facturación depende en un 80% de los presupuestos públicos debería estar más controlada por las administraciones», dicen.

La Xunta de Galicia es el primer cliente de su propio proyecto estrella, el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de Rozas, en Lugo) impulsado para regenerar el tejido industrial gallego con un sector tan innovador como el de los aviones no tripulados.

En esta aventura, la Administración gallega va de la mano de dos socios industriales, Indra y Babcock España (antigua Inaer), que están en fase de instalación para el desarrollo de sus divisiones de drones. Pero hay otra parte del proyecto en el que la Xunta, además, se convierte en cliente de estas tecnologías, y esa fase comenzó ayer con el anuncio de la licitación de siete sistemas operativos para aviones no tripulados.

Llegados aquí, nada nuevo bajo el Sol, es igual que investigue la justicia o que no, los cambios y ardices adminsitrativos y empresariales siempre acaban, metiendo el “diente” al dinero público en sobrados proyectos que nunca llegan abuen puerto al darse como fracasados en cortos espacios de tiempo, donde seguir inyectando dinero público se da como de ALARMA SOCIAL, por ello se traslada el “chiringuito” a nuevas formas de acceder al dinero en una rueda que como el gato y el ratón, nunca tendrá fin, y la familia Castro-Vidal-Pardo, ha sabido cogerle el “tranquillo” al asunto, que en esta ocasión nos acercamos peligrosamente a su andadas con el dinero de los contribuyentes.

RELATO 2 DECLARACIÓN JURADA DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD MIGUEL DELGADO SOBRE LOS HECLICÓPTEROS CONTRATADOS POR LA XUNTA DE GALICIA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DE MAR , Sra María Isabel Conchado.

El presunto fraude de los helicópteros contratados por la Xunta de Galicia, podrían seguir actualmente bajo la tutela de María Isabel Conchado “sucesora de Vidal Pardo” bajo el presunto fraude de fondos públicos.

Pladesemapesga esta inmersa en procedimientos administrativos para conocer las presuntas irregualridades en la contratación de servicios y helicópteros que dan continuidad en la Secreatría Xeral Técnica de Mar por su titular María Isabel Conchado, que se niega a clarar o desmentir información de derecho público, inclusive negando certificados que la Ley afirma debe entregar de forma obligatoria comos e dirá.

Con fecha 14 del 10 de 2017 remitíamos petición de aclaraciones o desmentidos;

Solicitud de, aclaraciones o desmentidos en relación a los servicios contrados con IANER, sus helicópteros y Gardacostas.

Se adjunta anexo como borrador de DENUNCIA PENAL IANER-Xunta-ConselleríadoMar.pdf que damos por reproducida para que tenga una mayor comprensión de los hechos que se relatan y sobre los que se solicita.

El documento borrador de la denuncia penal hace un relato pormenorizado de los hechos sobre los helicópteros contratados por la Consellería do Mar,

Al no estar publicada, consideramos más que suficiente un plazo de 3 días ( a pesar de que a otros medios su gabinete de prensa se la da y responde en el acto) cuando a nosotros nos cuelgan el teléfono de forma inmoral y poco ética, nos meten, denuncias penales, grabaciones , etc.

Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Registrada telematicamente Xustificante-PR100A-20171014 y remitida asu correo personal en la misma fecha.

De: "Secretaría Xeral Técnica, Consellería do Mar" <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ;

Fecha: lunes, 16 de octubre de 2017 8:19

Para: "Pladesemapesga" <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ;

Adjuntar: ATT00161.txt

Asunto: Leído: A la atención María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade. Solicitud de aclaraciones o

desmentidos

b1ágina 1 de 1

16/10/2017

El mensaje

Para: Secretaría Xeral Técnica, Consellería do Mar

Asunto: A la atención María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade. Solicitud de aclaraciones o desmentidos

Enviados: sábado, 14 de octubre de 2017 13:07:39 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París

El día 25 del 10 de 2017 solicitábamos “CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO” DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, AL QUE SE HA NEGADO A ENTREGAR A DÍA DE HOY, SE ADJUNTA COPIA Y JUSTIFICANTE REGISTRO

La Sra Isabel Conchado, “tratando de evadir las respuestas y el fondo de las aclaraciones o desmentidos sobre los helicópteros” de forma “torticera” emite una resolución que como única dice “ se INADMITE” intentando dar así carpetazo al asunto y evadirse d ellas respuestas públicas que deberia dar por ser informaciónd e derecho público. Resolucioninadmision-8-11-2017.pdf respondida con ella djunto reposicion-2017-1524540-conselleriadomar.pdf en la que dice la Sra María Isabel Conchado sobre las preguntas de los contratos y trámites sobre los helicópteros:

¡¡¡ Cambiarás de dono pero no de can !!! dice un viejo dicho gallego. Y Ianer lo hizo.

El firmante de la presunta trama de los heclicópteros Vidal Pardo al verse CERCADO intento, coaccionar con denuncias al Periodista Miguel Delgado para que RETIRARA toda la información relativa a la venta y contratación de los heclicópteros por la Consellería que dirige Rosa Quintana de el mismo y su mujer Cayeta como Xefa de la Asesoría Xurídica d ella Xunta autora del informe para el expediente de su marido.

El 11 del 3 de 2013 eran recusados por PLADESEMAPESGA por coacciones y amenzas, denuncias judiciales contra Miguel Delgado. N.º de Registro 3935 / RG 776693 de la Delegaciónd el Gobierno en A Coruña.

Cambio de denominación social. Empresa INAER GALICIA SL

La sociedad cambia su denominación social INAER GALICIA SL a la denominación BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil

Fecha inscripción: 19/12/2016 T 202, F 214, S 8, H SC 10757, I/A 99

Modificaciones estatutarias.

Empresa INAER GALICIA SL

Artículo de los estatutos: ARTICULO 1º Denominación. La Sociedad se denomina BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA, S.L., y se rige por los presentes Estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil

Fecha inscripción: 19/12/2016 T 202, F 214, S 8, H SC 10757, I/A 99

Comienzan las “ tramas” para presuntamente volver amañar los contratos y servicios” …, Babcock no actualizo la COE porque era de INAER, y hay que cambiarla a su nombre y lo hicieron el 4 de Septiembre de 2017, y habia que tenerle antes de la fecha del CONCURSO, por lo tanto lo incumple y tenia que ser EXCLUIDA., pero eso no les importaba a la Secretaria Xeral Técnica de Mar Sra Isabel Conchado, presuntamente lo amañan y lo arreglan como las anteriores convocatorias que les faltaban pilotos y se les permitio seguir con el concurso,

sin que fuesen excluidos. ..

Curiosamente los documentos del TACRC, dicen que NO PODÍAN EXCLUIR DE LA CONVOCATORIA, a "Seprogal Servicios Aéreos, S.L. (SSA)" la entidad que utilzaron expulsándola del concurso, para declararlo desierto y poderlo adjudicar con posterioridad a dedo, como asi lo hicieron, "haciendo desde la Secretaría por la Sra María Isabel (letradda) un traje a medida a BABCOCK", obteniendo los rewsultados por ella previstos.

"Seprogal Servicios Aéreos, S.L. (SSA)Javier Murúa Paz Director Gerente. Teléfono 657 381 342 C/ Padre Feijoo, 19, 1ºB 15406 FERROL (A Coruña)

http://muruapaz.wixsite.com/seprogalservicios

La Consellería de Mar con anterioridad ya había adjudicado el, Servicio integral de helicópteros y brigadas destinados a la prevención y defensa contra los incendios forestales durante los años 2016, 2017 y 2018. (propuesta 4/16-I). EXPTE 14/2016. Por un Valor estimado IVA excluido: 36 628 224,96 EUR

Plazo de presentación De 19/03/2016 a 25/04/2016 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0426-160916-0002_es.html

Y el año anterior De 20/04/2015 a 18/05/2015 al Servicio integrado de un (1) helicóptero y técnicos coordinadores destinados a la prevención, vigilancia y coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestales durante los años 2015, 2016 y 2017. Otro 1.070.160,00 € (exento de IVA). a los Adjudicatarios Consultora Natutecnia, S.L. Inaer galicia, S.L. INAER HELICOPTEROS, S.A.U.

Y en el 2013, Servicio de ocho (8) aviones con destino a la prevención y defensa contra los incendios forestales durante los años 2013, 2014 y 2015, propuesta 2/13-I, Horquilla: entre 6 600 000 y 7 600 000 EUR Ver http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:151490-2013:TEXT:ES:HTML&src=0

Y en el 2012 perteneciente al relato 1 de este informe adjudicaba sin ningún tipo de concurso por Francisco José Vidal pardo con el informe de su esposa Cayetana Lado Castro Rial como Jefa de la Asesoría Xurídica de la Xunta en Medio Rural sin concurso el contrato de las brigadas para la lucha contra incendios, de los heclicópteros vendidos unos meses antes en unos 4 millones de euros, alquilándolos por mas de 24 millones de euros troceados en diferentes partidas.

Es relevante que con anterioridad a la denuncia de la fiscalía el Sr Vidal Pardo fue citado a declarar en un juzgado de A Coruña sobre la contratación de los heclicópteros Pesca1 y Pesca2 .

Preguntas interrogatorio Vidal Pardo Diligencias 1755/2012, Juzgado 5 de la Coruña A Francisco José Vidal Pardo y Pardo anteriores a la denuncia de la Fiscalía.

6ª Diga ser cierto o no, que mucho antes de esta su denuncia, Usted conocía hechos denunciados sobre la ocultación de los donativos del Prestige, en la Autoridad Portuaria de La Coruña “Estación Marítima” , Porto de Caión, Rte Furna Atlántica, Caión, Barco Tragove, con matrícula, 4-VILL-5-3-09, Cambados, contratos sobre helicópteros Natutecnia e IANER, Secretario Confraría de Celeiro.

Vidal Pardo al verse CERCADO intento coaccionar al Periodista Miguel Delgado con denuncias en la Comisaría de Policía para que RETIRARA toda la información relativa a la venta y contratación de los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2 orquestada por el y su mujer Cayetana Lado Castro Rial como Xefa de la Asesoría Xurídica de la Xunta.

El gobierno de Manuel Fraga compró por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ y adjudicó la gestión del servicio y el mantenimiento de los aparatos a la empresa Inaer. En 2012, tras varias modificaciones irregulares del contrato denunciadas por Contas, el Gobierno gallego le vendió a la empresa los dos aparatos por 13 millones de euros con el argumento de que se estaban quedando viejos y que destinaría el dinero que obtenía por la venta a rebajar la cuota anual a pagarle por operar el servicio, que tenía que seguir prestando con esos mismos aparatos. Si hasta 2012 el coste anual del servicio era de 7,5 millones de euros, en el contrato que le otorgó ese año la Xunta a Inaer por cinco años ascendía a 8,9 millones al año, que lograba rebajar a 6,1 millones gracias a restar lo obtenido por la venta de los aparatos.

En la actualidad el montante que se lleva la adjuddicataría ya sobrepasa los 88 millones de euros.

El "modus operandi" para adjudicar los contratos de alquiler siguieron las pautas del proceso iniciado por Cayetana Lado Castro Ríal y su Marido Francisco José Vidal Pardo y pardo desde la Asesoría de la Xunta y la Secretaría Xeral Técnica de Mar, unas operaciones que dan continuidad de la mano de la nueva Secretaría Xeral Técnica María Isabel Conchado, el pasado abril, ante la cercanía del fin de aquel contrato, la Xunta convocó un nuevo concurso en el que no contaba con la presentación de otra empresa, "orquestando" que siguiese prestando el servicio en los próximos cuatro años prorrogables a seis con un coste máximo de 6,5 millones al año los mismos de IANER convertidos a tras las denuncias unos días antes de las adjudicaciones en "Babcock Mission Critical Services Galícia, S.L." .

ECONOMIA DIGITAL 30 de Diciembre de 2015

La búsqueda del socio o socios tecnológicos para el polo industrial de aviones no tripulados de uso civil que la Xunta desarrolla en el aeródromo de Rozas enfila su recta final.

A esa primera licitación no se presentó Inaer "Babcock Mission Critical Services Galícia, S.L. registrada por los mismos en el registro Mercantil de A Coruña." con el objetivo que que quedara desierta la oferta.

Sí concurrió otra empresa más pequeña con sede en Ferrol, Seprogal Servicios Aéreos, que fue descalificada porque la Xunta entendió que no cumplía con los requisitos exigidos y que a su vez denunció al Gobierno gallego ante la Fiscalía.

El Gobierno del PPdeG tras “orquestar la adjudicación a la medida” por medio de la Secretaría Xeral Técnica María Isabel Conchado, de Babcock-Inaer, la Xunta hizo pública la resolución de la adjudicación por los citados 33 millones por cuatro años, prorrogables a seis años por un máximo de 51 millones.

Se confirma así el incremento del coste del servicio que “DENUNCIARA” el Consello de Contas por la falta de informes y estudios previos por parte de la Xunta que no fuesen los ya “presuntamente amañados” por la ex de Vidal pardo, Cayetana Lado castro Rial.

HYPERLINK "https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-9-8.pdf"Servicios de operación y mantenimiento de dos helicópteros para la prestación del Servicio de Salvamento Marítimo de Galicia.

Xunta de Galicia, Plazo de presentación, De 14/04/2017 a 22/05/2017, Desierto, Presupuesto base, 40.008.000.00 EUR

Anuncios publicados del concurso

Convocatoria en Diario Oficial de la Unión Europea

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea contra INAER Helicópteros Off-shore, la empresa propietaria del helicóptero en el que fallecieron en enero tres efectivos de Salvamento Marítimo, por un presunto "incumplimiento de sus obligaciones" en materia de formación y entrenamiento de tripulaciones, lo que incide "directamente" --ahonda-- en la seguridad de las operaciones. EUROPA PRESS. 02.11.2010

MCS driving world-leading innovation with UAV research and development Xunta de Galicia has awarded INAER Spain with a pioneer contract in Europe to create a centre of reference in the research and development of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The programme was competitively won with contenders such as Airbus and Boeing. The joint investment will amount to a total of €115 million and it’s expected to generate 600 new jobs in Galicia. As an additional benefit to the community, the contract will include 18 local companies in Galicia across different fields that include 14 technology centres and three Galician universities. The aim is to have “a complete industrial and technological hub”. Alberto Núñez Feijóo, President of the Xunta of Galicia said: “With the creation of this industrial hub, Galicia will become one of the world’s leading regions in the research.

Dinero público a paladas: 29 sept. 2016 - 676.185,00 € 14 jul. 2016 - 4.746.480,00 €

21 ago. 2013 - 1.081.920,00 € Suma y sigue con

