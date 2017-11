Novo "proxecto presuntamente fraudulento" para cambiar de doo o solar urbano de Caión de mais de 15 mil metros dous veciños cun "suposto proxecto social" orquestado polo alcalde e Evaristo Lareo que presuntamente non é tal. Pladesemapesga denuncia os novos "trapicheos" do Alcalde de Laracha José Manuel López Varela, confabulado con Evaristo lareo para "ventilar" aos veciños e á cofradía de pescadores o solar do Campo de Fútbol dá Insua en Caión de máis de 15.000 metros, sumándose así a multiitude de proxectos que non se executan polas irregularidades cometidas polo Alcalde de Laracha. Pladesemapesga documenta como "proxecto FALSO" Centrosociocomunitario de Caión? anunciado por ou Alcalde de Laracha non solar dá Cofradía de Caión, non que podería estar detrás unha fraude pública para facerse co solar público ilegalmente e fondos europeos FEDER a través do GAC3 que preside Evaristo lareo Viñas e ou mesmo Alcalde José Manuel López Varela, para o solar públicos que eles mesmos recalificaron tras destruír ilegalmente un campo de fútbol...