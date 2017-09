Listas e sustitucións sen transparencia baixo o cultismo, descontrol e amiguimismos, asi comenza o curso nos colexios públicos de Galicia baixo goberno de Feijóo (PPdeG).

A CIG-Ensino vén de denunciar que durante esta semana na aplicación do profesorado interino e substituto do Corpo de Mestres da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/) aparecen prazas de substitucións que pouco despois desaparecen sen ser adxudicadas publicamente enganando unha vez mais ao profesorado, non contentos on enganar Mariano Rajoy e Feijóo subíndolle o IVA aos chuches, a pesar de dicir o contrario enganando aos nenos e pícaras