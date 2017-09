Xulio Ferreiro, considerado el peor alcalde de toda Galicia, la gran mayoría de los vecinos-as piensa que su equipo ya huele muy mal, esta podrido y debería dimitir...

El Concello de A Coruña esta financiando la totalidad de sus actividades, más privadas que públicas en el ámbito político, donde Usted y su sombra, el Sr Rodri Suárez, el "malandrino" del gran fracaso de la imagen institucional según declaraciones de muchos turistas de la ciudad y asociaciones culturales, vecinales que dejan al descubierto su acostumbrada facilidad para disolverse y presentarlo como un triunfo.

Esa forma de vida y turismo institucional le ha metido todo el billete del crowdfunding y de la "precariedad ", convertido en tirar el dinero y la voluntad de los contribuyentes directamente al cubo de la basura, nada se sabe del Dillo Ti, de las listas de pobres conveniadas con las entidades banacarias, o del resultado del desvío de los 4 millones de los servicios sociales para la empresa de las bicicletas, o los 1.800 euros por pobre que les regalaría tras desviar otras partidas dinerarias de los presupuestos municipales, nada sabemos del dispendio de los asesores, ni de las empresas que se montan bajo proyectos que van a parar a las mismas manos de quien los gestionan....

La manipulación informativa utilizando el dinero público y los medios afines impresos de la ciudad.

La corruptela política comienza a ser muy exagerada, el pequeño pichón de Xulio Ferreiro (Rodri Suárez) supuestamente jefe de prensa de los ciudadanos de A Coruña y por tanto del Concello, se gastó o se gasta más de 4 millones de euros del erario para mandar imprimir espacios publicitarios del diario la Opinión donde trabajaba como "junta-letras) en su sección de deportes, vallas en diferentes sitios de la ciudad y mercados bajo supuestos chiringuitos de transparencias más propias de SALVAME DE LUX con todos los juguetes para entretener a la prole y dejando las arcas públicas que ya no da más de sí, sin posibilidad de pedir más créditos, en un año ya nos emplumó a los coruñeses más de 80 millones de euros, forzándole a subir el recibo del agua, más de un 20% con triquiñuelas y a la vista del IBI ya con total desparpajo, entrando a saco más cercano al ATRACO de banda criminal organizada que a un grupo político, dejando constancia los medios de comunicación que A Coruña ya se encuentra entre los más caros de Europa....

La máquina de hacer dinero "EMALCSA" que preside Xulio Ferreiro parece no dar las revoluciones necesarias para imprimir más billetes con la suficiente celeridad con que los gastan los mareantes atlánticos, un reconocido personaje cercano a Xulio Ferreiro nos contó que vio con sus propios ojos cómo salía una orden con todos los detalles a medios locales para que prodigaran las inexistentes virtudes del alcalde Xulio Ferreiro si querían cobrar y recibir dinero público en publicidad, para ello deberían publicitar los convenios con la UDC y otras partidas y eventos, eso sí, ocultar cualquier pretensión de entes asociativos de A Coruña que mostrasen la más mínima oposición política al gobierno de Xulio Ferreiro, de lo que podemos garantizar se esta cumpliendo a pié de letras, unas letras cambiadas de posición o enviadas directamente a la papelera de reciclaje..

Nosotros creemos a nuestra fuente porque es una persona con criterio y responsabilidad en su palabra y se siente totalmente frustrado con lo que creía era un gobierno de la calle para la gente de la calle, simplemente y por pura coincidencia "escuchó" la orden expedida por Rodri Suárez comentando que lo que decía IAGO lugarteniente de Xulio Ferreiro era lo que se hacía.

Entre los pasillos de María Pita ya es cotidiano escuchar entre los mareantes el tachar al alcalde como un hombre "cobarde y mentiroso" convertido en el TÍTERE DE IAGO Y XURXO SOUTO o reyezuelo en su pequeño palacio imperial al que entre otras cosas, nunca deja entrar a nadie que no se alfombre de forma servicial, llegando al extremo de reflejar en su mirada el "orgasmo" del ególatra satisfecho de tan impositiva postración.

El Diagnostico de los fondos públicos municipales que gerenció el iluminado Xulio Ferreiro este último año está pasando por una crisis severa, su descontrol y falta de conocimientos públicos, dejó hipotecado el Concello y sus ciudadanos hasta más allá del año 2050, comprometió sus vigencias con la sociedad de A Coruña, es decir, tras nombrar a DEDO como interventor a un chico joven que ejercía en el Concello de A Laracha, (dejando a la ciudadanía muy desconfiada de irregularidades sobre facturas y obras públicas en este momento investigadas por la justicia) el actual titular de A Coruña Xulio Ferreiro ya diversifico el reparto público y el control financiero sobre la entidad, .

La deuda estimada, aunque no confesada oficialmente, provocada por la Marea Atlántica asciende en estos momentos a más de siete veces la de Vigo y representa el 30 % de lo que deben todos los concellos gallegos juntos.

Lo que no cuenta Xulio Ferreiro es la facilidad con que se acerca a los bancos a pedir créditos en nombre de los coruñeses, A Coruña es, con gran diferencia, la ciudad que más deuda tuvo en el último trimestre del 2015, desde que entró Xulio Ferreiro. Los datos publicados por HACIENDA revelan que el Gobierno de Xulio Ferreiro y Marea Atlántica a EMPUFADO de forma GRAVE Y ALARMANTE un total de 84,3 millones de euros a deber, siete veces más que Vigo, la urbe con menos deuda pública de Galicia, es más, a salvo A Coruña todos los concellos han reducido su deuda excepto A Coruña que la a aumentado y multiplicado por 7.

Foto; los amigos de Xulio Ferreiro (Xurxo Souto, lider de Nunca Mais y Burla Negra) todos cobran y bien de lo público

Los asesores por los que pagamos millones de euros, todos ellos íntimos amigos de Xulio Ferreiro, nadie conoce su especialización y magisterio en economía y finanzas que a la vista de los resultados que ponen en práctica, deberían estar procesados por administración desleal y devolver hasta el último céntimo cobrado a los ciudadanos por tan nefasta gestión pública.

El que si debe responder y no lo hace es Xulio Ferreiro, IAGO, o Rodri Suárez, a sus propios incautos creyentes asiduos visitantes de sus falsas transparencias en #dilloti etc, lo curioso es que los ediles de Marea Atlántica lo tachan de incompetente y no muy ético cuando de negocios y pactos se trata, refiriéndose a Xulio Ferreiro.

La situación a la luz de la perdida de fondos europeos y la deuda a Xulio Ferreiro se le complica "su vida loca" a un más, eso sí, como al yonki la cocaina, no puede ni quiere renunciar a sus caprichos institucionales buscando por donde salir, aunque sea de forma descarada en un Audi A6 tintado.

Muchos colectivos de los derechos humanos denunció en este municipio se presenta el alto índice de droga-dicción y todo tipo de orgías callejeras, terrazas, botellones, vómitos, condones, basura sin recoger, atracos, aumento alarmante de robos en viviendas, falta de seguridad, y de policías.

Cosas autorizadas por el Secretario de Laraccha que Xulio Ferreiro contrato para el Concellod e A Coruña, todo un experto en irregularidades

El botellón infantil aumenta ostentosamente y nadie le pone cuidado, escalofriante esta situación mientras el sicario de Xulio Ferreiro, Rodri Suárez se afana en presentar supuestamente el mejor balance administrativo y político de A Coruña.

Mientras siguen rodando cientos de miles en dietas para cargos y ediles que se repartirán de acuerdo al botín burocrático que se llena de buitres sin nombre al amparo de los precarios ediles y sin decirle al fisco cuanto se han embolsado.

IAGO lugarteniente de Xulio Ferreiro esta indignado contra Rodri Suárez el "malandrino" porque no freno a los "ORCOS" y lo deshonró públicamente y no es posible que lo que el considera su buen nombre, su dignidad como persona y funcionario se vean vilipendiados por un "nombrado a dedo por Xulio Ferreiro" representante que solo le ha hecho daño a los precarios y mareantes del Concello de A coruña.

Ya no es posible una remodelación de gobierno, las deudas ahogan la ciudad ante una oposición inamovible que no se da por enterada mientras se les aprueben sus desgloses presupuestarios donde toman "tajada" y cuando explote el globo salpicando de mierda a toda la ciudad, Xulio Ferreiro que no es tonto, ya a puesto todos los ingredientes para re-colocarse en Bruselas como Eurodiputado cobrando así el favor de vender la ciudad al mejor postor que no es otro que FCC, Altía, y otros grupos de presuntos malversadores que como única actividad conocida es el manejo desmesurados de fondos públicos, europeos, nacionales, locales y con olor a billetes de 500 euros allí donde los haya.

Como aperitivo y sumisión, Xulio Ferreiro ya a aceptado viajes en primera, cafés a 36 euros, chiringuitos montados al más puro estilo del Faraón, prebendas multimillonarias, ahora con el fracaso de los 125 millones de euros de los fondos europeos, como va a devolver el favor a FCC y sus dirigentes investigados por corrupción en la trama ACUAMED por dar mordidas a alcaldes que les montaban foros patrocinados en el Hotel Ritz Salón Real de Madrid, de lo que Xulio Ferreiro ya es un gran experto asesorado por Rodr Suárez que también disfrutó del ágape de FCC con billete de ida y vuelta a Madrid.... ( Supuestamente gratis ), o el rechazo a la patrona de A Coruña aceptando su faceta de “bufon” en Casas Novas para mostrase junto a Amancio Ortega, pero tambien en el palco de Riazor para ofertarle con el dinero público a Constantino Fernández los arreglos de los tejadillos a la entidad que más millones gana de la Ciudad, y es que lo de “iluminados” era el traje de carnaval para asaltar María Pita, fuera de eso, alguien se lo cree...Nosotros no...