O despilfarro dos cartos públicos carecen do sentido común e de control, a Deputación de A Coruña contrata o escaneamento láser para realizar unha reprodución en tres dimensións das escalinatas do Pazo de Mariñán.

A Deputación dá Coruña vén de sacar para licitar a contratación dun servizo de escaneamento láser para realizar unha reprodución en tres dimensións dás escalinatas do Pazo de Mariñán, situado en Bergondo. Un dispendio do diñeiro d elos cidadáns para ir a ningunha parte, simplemente cumprir o capricho do político de quenda e a empresa receptora do diñeiro público .A web que audita o despilfarro de todos os concellos de España..As diputaciones son, efectivamente, un niño de corrupción e hai exemplos sobrados de todas as cores políticas...Na da Coruña, o actual Vicepresidente do Parlamento Galego polo PP, "DIEGO CALVO" formaba unha saída de 32.000 euros para a Fundación do PPdeG FREMSS, que o seu secretario e administrador di publicamente que nor recibiu.

Para adornar o investimento do modelaje 3D o ga¡binete de comunicación da Diputación remite un comunicado que di; Esta tecnoloxía permitirá crear imaxes dixitais de gran calidade, mediante unha nube de puntos, que posibilitarán visualizar cada compoñente dá escalinata desde tódolos ángulos e posicións. Estas imaxes tridimensionais, ademais de preservar documentación gráfica do estado actual dá escalinata, servirán para futuros labores de restauración, limpeza e arranxos puntuais, asegurando que non se perdan ou produzan distorsión vos elementos artísticos e estruturais que a compoñen.

FOTO; EN LA ERA DE lOZAN LA DIPUTACIÓN FINANCIABA CON EL DINERO PÚBLICA LAS FIESTAS DEL PPDEG EN RIBADUMIA. Carmela Silva calla y encubre las cuentas.

As escalinatas imperiais, que na súa maioría datan do século XVIII, son unha das pezas de maior singularidade e calidade artística do conxunto de Mariñán, e que distinguen ao edificio doutros pazos galegos.

Construídas enteiramente en pedra granítica, as escalinatas presentan gran cantidade de gravados, esculturas e elementos ornamentais singulares de gran valor artístico e histórico.

Na parte baixa, as escalinatas están flanqueadas polas estatuas de dous gardiáns, que dan a benvida ao visitante, e dous bancos de pedra que servirían para atar as cabalgaduras e facilitar a monta. Precisamente, os detalles labrados das vestimentas destes dous personaxes foron claves para determinar a época histórica na que foron realizadas.

Ao longo de todo o percorrido das escalinatas, atópanse 14 bustos labrados en pedra, todos eles diferentes entre si, que se sitúan sobre as pilastras que delimitan cada tramo das balaustradas. Algúns destes bustos son bifrontes ou incluso trifrontes, xa que presentan varias faces orientadas para que sempre miren ás persoas que se achegan ás escalinatas desde o patio, o xardín ou o descanso entre os dous tramos de escaleiras.

A función ou o significado concreto dos bustos de Mariñán considérase unha das cuestións máis enigmáticas do conxunto. Algunhas estruturas parecen representar monxes, indios americanos, aztecas e persoas con vestimentas de diferentes épocas, pero non se sabe a ciencia certa a que personaxes representan. Unha calidade que fai aínda máis necesaria a documentación exacta das características de cada busto, facilitando así o seu estudo e que non se perdan os riscos únicos das pezas.

En definitiva, un dispendio do diñeiro dos cidadáns para ir a ningunha parte, simplemente cumprir o capricho do político de quenda e a empresa receptora do diñeiro público.



Transparenciadecuentaspúblicas é a primeira web aberta que mostra, analiza e compara as contas públicas de todas as administracións públicas españolas, tanto a nivel nacional e provincial como municipal.

@XulioFerreiro xa entrou de cheo no que o catalogaba de "casta" unha raza á que había que exterminar desde as institucións e para iso era necesario que lle votasen á Marea Atlántica co fín de asaltar o Concello de María Pita e poñer fin ao despilfarro e a corrupción....Nada máis lonxe da realidade. O lider da Marea alcanza a alcaldía da Coruña e nada máis entrar faise con todos os cargos e chiringuitos inclusive aumentándoos para despilfarrar máis si cabo e o que adquire tintes de presunta corrupción é que o fai con fins privados e persoais de beneficio propio.



Así só e a modo de exemplo a Fundación EMALCSA que depende do Concellod e A Coruña onde é alcalde e cun fondo de 4 millóns de euros para fins sociais, a @XulioFerreiro non se lle ocorre nada mellor que trasladar do Concello unha partida de máis de 605.000,00 euros



para segundo di regalarselos aos organizadores de edición dá copa de SM ou Rei de baloncesto,....O que converte a Fundación de marcados fins sociais a familias desfavorecidas e usuarios e consumidores de EMALCSA en meros intermediarios de xustificación para presuntas irregularidades de fondos públicos, xa non só os que deberían estar na súa caixa, si non o traslado de fondos públcios para actividades que nada teñen que ver cos seus fins estatuarios e todo iso diante dunha media de 70 cortes de auga a familias desfavorecidas con nenos que non poden pagar o recibo, todo iso por orde expresa e directa de @XulioFerreiro cando á contra nos corrillos municipais afirma que "EMALCSA é unha máquina cojonuda de facer diñeiro".



Esta partida corresponde aos datos da Concejalía que dirixe a EDIL da Marea Atlántica Eugenia Vieito.



50.341 .48950 -4 -605.000,00 Euros.

TRANSFERENCIAS CORRENTES.CONVENIOS NOMINATIVOS.

Convenio con Fundación EMALCSA FUNDACIÓN EMALCSA G70323688.....

Pero na actividade de fins persoais e privados nada menos que orquestar unha partida de 30.000 euros para pagarse un relatorio baixo os ardices do "douchos si noméasme membro do padroado do chiringuito ".

Pois ben, Rosa Galego (PP) no documento modificativo de partidas económicas do Concello da Coruña pide para a Fundación Fremss cuxo padroado esta formado case na súa totalidade por altos cargos do PPdeG, Presidenta Rosa Quintana, Conselleira do Mar e tras adxudicar a praza na súa padroado ao Sr Xulio Ferreiro solicítalle unha partida de 30.600 euros que @XulioFerreiro tras comprobar o seu asentamiento e pònencia nun chiringuito non dubida nin un só momento en adxudicar os 30.600 euros para o seu relatorio na Fundación Fremss... Cando xa era de toda a cidade coñecido que unha xuíz requiría á UDEF que se investigase á fundación Fremss. redacción | a coruña 27.03.2014

http://www.laopinioncoruna.é/galicia/2014/03/27/xuíz-require-udef-investigue-fundacion/825296.html e non facía moitos días que o mesmo xulgado solicitaba ao Concello da Coruña documentación sobre posibles subvencións á Fundación Fremss. A dilixencia xudicial, con data 17 de xuño baixo goberno de Xulio Ferreiro, segundo informou o Concello da Coruña, pide a documentación sobre subvencións desde o ano 2012 ata a actualidade e que conste "concepto, data de adjudicación e importe". O goberno coruñés, en mans da Marea Atlántica, sinala que "prestará total colaboración á Xustiza e remitirá a documentación requirida o máis axiña posible".

Pero o que ocultaba á UDEF o Sr Xulio Ferreiro e Rosa Galego é que xa estaban de acordo para orquestar os seguintes pagos á citada Fundación á marxe da investigación xudicial (colaborando e confabulándose Marea Atlántica e PP coa permisividad e mirando para outro lado PSOE e BNG) das seguintes partidas que se suman ás xa desaparecidas que regalou o hoxe Delgado da Xunta na Coruña. Diego Calvo como Presidente da Diputación, outros 32.117.00 euros que voaron ou desaparecido.....E que constan documentadas na partida presupuestaria 0510/415A/481 documento contable RC núm, de operación 220130045182.

Asinado por Diego Calvo (alto cargo de confianza do PPdeG) e que así consta no informe do día 2 de Febreiro de 2014 da Diputación da Coruña....

Curiosamente o Secretario e administrador da Fundación FREMSS ante as denuncias nos medios de comunicación emite un comunicado o día 18 de Marzo de 2013 (un mes logo de ter orquestada a partida da Diputación da Coruña ) a todos os medios locais no que di literalmente...." # FREMSS é unha fundación privada do sector pesqueiro e a día de hoxe non recibimos ningunha axuda, subvención ou similar de ningunha institución ou administración".. O que nos inclina a pensar que o Sr Diego Calvo como Presidente da Diputación da Coruña hase embolsado os 32 mil euros da citada partida....E que se biene a sumar á "trama" do Concello da Coruña montada por Rosa Galego e Xulio Ferreiro ao amparo do diñeiro público e perfectamente documentadas.

RESUMO ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DA CORUÑA 2016 Página 3 de 9

60.241 .48950 4 30.600,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES. CONVENIOS NOMINATIVOS

Convenio Fundación rendemento económico mínimo sostenible e social

FUNDACIÓN REDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTENIBLE E SOCIAL (FREMSS) G70357173

Mellora da competitividade das empresas do sector pesqueiro e incremento das posibilidades de emprendemento do mesmo.

Los documentos que acreditan lo denunciado....

Fundaciones y MAREAS.