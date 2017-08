El Concello de A Coruña confirma el comunicado de Pladesemapesga sobre la falta de comisiones de seguridad para adoptar medidas antiterroristas.

Tras el comunicado de PLADESEMAPESGA del día 24 Agosto 2017 en el que denunciaba y alertaba que desde la llegada de #XulioFerreiro no se celebran las juntas de seguridad a pesar de la grave amenaza terrorista. A Coruña según Fuentes de la Policía Nacional en declaraciones al Ideal Gallego confirman el comunicado y señalan que se ha descuidado completamente la vigilancia de los grandes eventos que han tenido lugar durante el verano, y ponen como ejemplo la Batalla Naval en el Paseo Marítimo parecido o igual al lugar en Niza, en el que murieron 85 personas.

El parecido es evidente: una multitud reunida en un paseo marítimo para contemplar un espectáculo de fuegos artificiales. Estas mismas fuentes denuncian que el Paseo no se cortó al tráfico, ni se colocaron ninguna clase de obstáculos. De hecho, los coches que circulaban tenían que hacerlo lentamente para esquivar a la gente que no cruzaba fuera del paseo de cebra, saturados de peatones. “Si un terrorista hubiera estado allí, al volante de una furgoneta, podría haberlo recorrido de cabo a rabo”, aseguran.

A la contra Xulio Ferreiro y sus precarios tan preparados, dedican el dinero público a pagar a Miguel Bosse (100.000 euros) por media hora en el palco musical, Camisetas hechas en Banglades por niñas bajo la explotación infantil, o pagarse los viajes vacacionales acosta del herario público para irse en pleno mes de Agosto a Barcelona, a hacer publicidad política junto a Ada Colau o Puigdemont de sus más intimos intereses políticos y personales, abandonando a su suerte la Ciuadad de Cristal y a merced de los TERRORISTAS.

#XilioFerriro ha elegido el abandono a merced de los acontecimientos de los coruñeses y sus fines privados y políticos a los intereses de los ciudadanos.

Pladesemapesga con su comunicado ha destapado las GRAVES CARENCIAS de SEGURIDAD en A Coruña y el comunicado del Ideal Galego haciéndose eco de las denunciadas carencias en seguridad y publicado días despues.- Hoy: http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/junta-seguridad-aun-no-reunio-adoptar-medidas-antiterroristas/20170830213753347535.html acreditan que son mayores las inquietudes de los ciudadanos que las del gobierno municipal, condenado a desaprecer de la vida política por su incapacidad total para seguir al frente de los destinos de A Coruña.

Antecedentes;

Pladesemapesga, insta aos concellos da comarca da Coruña para que presionen a #MareaAtlántica e convoquen ás súas respectivas Xuntas Locais de Seguridade, integradas polas administracións central e municipal e polos mandos policiais xunto ás policías municipais, a fin de reforzar e potenciar os mecanismos de colaboración e coordinación en materia de seguridade entre as institucións, así como entre as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a Policía local, algo que se deixou a mercé dos acontecementos desde a chegada de Marea Atlántica ao Concello de A Coruña, promocionando as preferencias do turismo isntitucional e farandulear con entrevistas á Sexta antes que á seguridade dos veciños..

Segundo precisou Pladesemapesga, estes encontros deberíanse convocar seguindo as instrucións do Ministerio do Interior e da Mesa do Pacto de Estado Antiterrorista tralos atentados de Barcelona e Cambrils e nos mesmos abordar medidas destinadas a actualizar, reforzar e intensificar as medidas de seguridade que se veñen desenvolvendo desde fai dous anos en toda España no marco do nivel catro da alerta antiterrorista e que #XulioFerreiro a deixado a mercé dos acontecementos.

En liñas xerais, eses acordos deberían tomar segundo as directrices de interior medidas que inclúan medios físicos de seguridade pasiva en rúas e paseos turísticos ou comerciais, dotándoos de estabilidade non só en festas ou momentos puntuales. Ademais, se potenciarán e perfeccionarán os mecanismos de cooperación policial, con reforzo de controis preventivos, incremento presencial de efectivos e patrullas en rúas, zonas de afluencia pública, lecer, deportivos e infraestructuras críticas e de transporte.

A este respecto a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo recorda ao "olvidadizo" alcalde, a necesidade de actuar con responsabilidade no tratamento dos temas de seguridade, e facer un exercicio de prudencia a fin de que as medidas que se adopten poidan ser efectivas.

Caso de que non coñeza as normativas PLadesemapesga ilústralle coas mesmas.

Sr #XulioFerreiro, no solo esta Usted abandonado los servicios de limpieza, mantenimiento que ahora se le suman los de seguridad según el aumento desmesurado de los entes implicados, realmente a donde nos quiere llevar con sus "precarios ediles" se comienzan a preguntar...

