#XulioFerreiro a costa de los indigentes, abandono, suciedad y camisetas encargadas en Bangladés sigue de vacaciones lejos de las acampadas en el Obelisco (15M) .

Xulio Ferreiro y su grupo de mareados, para vender modernidad, usan cualquier medio, como niñas esclavas del siglo XXI que cosen camisetas con eslóganes feministas en Bangladés. El niño Aylan para salir el la SEXTA, y ahora utiliza el dinero de los coruñeses para colaborar en financiar la explotación textil de Banglades encargando allí las camisetas que repartió gratis (dinero publico) en honor a María Pita, un regalo que pudieron haber recibido las plataformas integradas por Podemos-En-Marea, Anova y Esquerda Unida en Santiago de Compostela, La Coruña, Lugo, financiando la competencia del polígono de Sabón, ZARA...el "bufón de Casas Novas" como se le conoce tras asistir al evento de Amancio Ortega de Inditex, sigue de vacaciones, de las oficiales, (desde que asaltó la alcaldía en nombre de los indignados del 15M) de las que permiten llenarse la barriga lejos del despacho sin soltar ni un céntimo de euro de su personal bolsillo, junto a sus precarios por las ramblas de Cataluña.

Rocío Fraga, era la encargada de AMENAZAR POLÍTICAMENTE a Amancio Ortega. denunciando la supuesta explotación infantil que propiciaba que los expositores de las tiendas estuviesen llenos de camisetas hechas en Brasil y Bangladés donde murieron quemadas decenas de niñas bajo la explotación infantil...

Pero ahora que la Marea Atlántica tiene mano en la caja, ya no son precarios ni acampan en el Obelisco (15M) el negocio ya no tiene sangre infantil o al menos ya no importa, las camisetas de las fiestas de María Pita, que pagamos los indignados ciudadanos, como si de una burla se tratase, son fabricadas en Bangladés. y las niñas explotadas han crecido y ya no están explotadas, pero desde Xornal Galicia le refrescamos la memoria, unas camisetas que algunos llevaban puestas en sus vacaciones de Barcelona.

TAMBIÉN SON PERSONAS Y NECESITAN QUE SE LES RECUERDEN.- En el 2013 publicábamos que "Al menos 76 muertos en el derrumbe de un edificio en Bangladés. "

Probablemente lo olvidaremos en dos días, pero no deberíamos. Se colapsaba un edificio de 8 plantas al norte de Daca, la capital de Bangladés. Eran las 9 de la mañana y en su interior había miles de personas, la mayoría trabajadores de los varios talleres textiles que albergaba el edificio. Más de 300 personas han muerto y los heridos se cuentan a miles.

Entre los escombros, donde los que bomberos y el ejército siguen rescatando gente, se han encontrado etiquetas, prendas y documentación que relacionan los talleres con varias conocidas marcas de moda, como la irlandesa Primark, la española Mango o la francesa Bonmarché, INDITEX, entre otras.

Bangladés. es el segundo exportador textil del mundo, solo superado por China. En los últimos años son muchas las marcas de moda occidentales – H&M, Inditex, C&A, Primark o Mango, el salario de todos los que murieron, y que cobran muchas de las personas que trabajan en la industria textil, es el equivalente a 30 euros al mes. El precio de un par de camisetas de alguna de estas marcas que regaló Marea Atlántica con el dinero público de los coruñeses.

Por desgracia son horrores como el del atentado de Barcelona, sin duda. La muerte de 111 trabajadores, en su mayoría mujeres, en noviembre de 2012 a causa de un incendio en otra fábrica de ropa fue una de las más sonadas, cuando el humo empezó a extenderse, los supervisores ordenaron a las trabajadoras que permaneciesen en sus puestos, muchas ong,s y países, culpan a las marcas que contratan con los talleres en esos países, son ellas las que hacen los encargos, y los que compran a sus proveedores.

En aquel caso, algunas empresas cuyas prendas se fabricaban en el taller se comprometieron a pagar una indemnización a las familias de las personas afectadas, ese año Inditex hizo lo mismo en otro incendio similar.

La Campaña Ropa Limpia, junto a sindicatos y organizaciones locales están luchando para que las marcas occidentales que se nutren de ropa fabricada en Bangladés. se adhieran al Acuerdo de Seguridad para Edificios y Contra el Fuego (Bangladés. Fire and Building Safety Agreement). En Marzo otro accidente da continuidad a las falsas promesas de los grandes del textil. http://pulsoslp.com.mx/2017/07/04/diez-muertos-en-una-explosion-en-planta-textil-de-bangladesh/

Dice Patrycia Centeno en su columna de www.politicaymoda.com

El viernes acompañé a un amigo a comprar la camiseta de la Diada. Al llegar a la paradeta, tomé la prenda que estaba en exposición y giré la etiqueta (lo de leer la letra pequeña es recomendable con cualquier producto aunque no provenga necesariamente de un banco). No era orgánico, pero me alivió el 100% algodón. Sin embargo, al bajar la mirada descubrí el temido “made in Bangladés.”. Mi amigo captó mi rostro de estupefacción: “Què passa, Patry?” Solté la tela y le supliqué que, por favor, no se la quedara. “Puedes ponerte cualquier otra ropa blanca y funcionará igual”, propuse.

Ignorancia. Ignoran que la ropa low cost tiene fashion victims reales. Ignoran que exigir un nou país con una camiseta fabricada en Bangladés. (aunque la distribuidora sea catalana) es una incoherencia ideoestética que debilita los valores de respeto, empatía, justicia, libertad y solidaridad que siempre nos han caracterizado como pueblo.

“Made in Bangladés.”: esta referencia en la etiqueta de las camisetas compradas por el Gobierno de A Marea Atlántica con los fondos públicos se ha sumado a la ya existente indignación en los coruñeses y el tejido empresarial textil de Galicia, una economía que da de comer a muchos gallegos y gallegas.

Y es que se da la circunstancia de que #@XulioFerreiro fue uno de los principales mitineros del 15M en luchar contra la explotación textil en Bangladés acusando a Amancio Ortega de utilizarla.

De ahí que la indignación se extienda como la pólvora por toda la ciudad y alrededores ante la compra de esas camisetas de las fiestas de María Pita con dinero público para regalarlas con la etiqueta "made in Bangladés.", enfrente a la matriz de Inditex, Zara y su grupo empresarial.

Pues nada Sr #@XulioFerreiro sigue Usted por el buen camino para acabar en Soto del Real, de momento, esta en su ADN, financiarse las vacaciones en el mes de Agosto con el dinero municipal, y dar mas aires de renovación a la crispación, malestar de los coruñeses-as, seguir en el abandono y la suciedad, ratas, falta de mantenimiento y el largo etc que ya conoce por el #dilloti y el #escanociudada

Y dando fe a su panfleto electoral que repartía paquete en mano por el centro de la ciudad que dice

" Dicen que o poder corrompe, pero algúns xa veñen corrompidos da casa".

Lamentablemente le damos la razón, pero aclaramos que en su caso, no sabemos si de su casa, pero si de la Universidad donde tenía buenos negocios y una sociedad que los coruñeses no conocen "REBELIÓN CIVIL", debería hacerle unas camisetas de Bangladés y financiarlas con su tesis doctoral "PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL" que inclusive ha servido el corta y pega para decenas de tesis repartidas por todo el Mundo, eso sí, nos las hay al precio que le gustaría en Bangladés, simple y llanamente por que Usted con el dinero público financia allí, la explotación laboral, la falta de escuelas, el analfabetismo etc, y convierte a sus habitantes en verdaderas victimas de su "felón" título doctoral, no solo en el proceso penal si no, en el día a día que no volverá.

Miguel delgado