O goberno do PPdeG que representa io Sr Feijóo detrás do grupo empresarial e a Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Cabral tentan vender o proxecto coa falsa promesa da xeración de "milleiros" de postos de traballo. A falsidade de tal promesa está palmariamente demostrada pola realidade doutros centros da mesma empresa, ITU - Eurofund, noutros lugares do estado

Rede de asociacións ecoloxistas en defensa do territorio,

da natureza, da xustiza social e do patrimonio cultural

CONVOCA Á CIDADANÍA

Á XUNTANZA EN DEFENSA DO MONTE COMUNAL

QUE TERÁ LUGAR CON OCASIÓN DA ROMARÍA DO PAN DE MILLO

NO PARQUE FORESTAL DE COTOGRANDE, CABRAL

O DOMINGO 27, DE 12:00 A 14:00 H,

E DENUNCIA:

O intento, por parte da Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Cabral,

de entregar unha parte do monte a un grupo empresarial multinacional

En contra da vontade dos viciños e comuneiros,

En contra da Lei de Montes,

En contra do interese comunal e público, e

A favor dos intereses privados da empresa e da propia Xunta Reitora

Os viciños e comuneiros xa fixeron oír a súa voz no ano 2013, en asemblea soberana, votando en contra do proxecto de Porto Cabral. Porén, a Xunta Reitora da Comunidade de Montes volve á carga, intentando a entrega de monte comunal, mediante a súa venda ou expropiación, a un grupo empresarial multinacional, para desenvolver un proxecto especulativo que é incompatible:

Co aproveitamento económico sustentable do monte

Cos valores naturais, arqueolóxicos e antropolóxicos do monte

Cos fins que a Lei de Montes asigna ao monte comunal

Co sostemento económico e a continuidade do comercio local

O proxecto consiste nun macrocentro comercial e de ocio. O grupo empresarial e a Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Cabral tentan vender o proxecto coa falsa promesa da xeración de "milleiros" de postos de traballo. A falsidade de tal promesa está palmariamente demostrada pola realidade doutros centros da mesma empresa, ITU - Eurofund, noutros lugares do estado.

Non é ético utilizar a precariedade económica que sufrimos para tentar seducir nin presionar á cidadanía para a aceptación do proxecto. Non é ético promover unha espuria declaración de utilidade pública do proxecto para xustificar a expropiación dos terreos e o seu cambio de uso. Non é ético abandoar unha valiosa zona de monte comunal á súa destrución irreversible a prol do beneficio privado dunha grupo empresarial cuxa actividade comprometería a viabilidade do comercio local.

Non é ético nin racional perseguir un beneficio económico puntual a costa da destrución dos valores naturais, paisaxísticos, etnográficos e arqueolóxicos dunha zona de monte cuxo uso multifuncional ben planificado, e as conseguintes labores de recuperación, aproveitamento e mantemento, darían traballo e sustento a moitos cidadáns en condicións de sustentabilidade, que quere dicir perdurabilidade.

Os comuneiros, os veciños, o monte, os valores e a historia que o monte garda, precisan do noso apoio. Agárdannos. En Cabral. No monte de Cotogrande.