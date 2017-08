A Xunta de Galicia podería estar a finaciar indirectamente as presuntas ilegalidades de saturación as Illas Cíes a través de subvencións e Turismo Galicia

Pladesemapesga apuntala as responsabilidades exclusivas de López Veiga como Presidente da Autoridade Portuario no "sucio negocio" das saturacións das navieras as Ilsas Cíes.- Despois de anos de deixadez por parte da Administración, o Movemento Ecoloxista celebra que, por fin, se faga cumprir o cupo de visitantes diarios ás illas Cíes, Unha das empresas dispon de un correo mail moi significativo. O Goberno de Feijóo tras anular a concesión a Mar de Ons da línea Vigo-Islas Cíes e súa exclusividad o TS recoñece o dereito da naviera a ser indemnizada por los perxuicios económicos ocasionados por esa anulación da que pide 27 millóns de euros. A Xunta de Galicia non so fiancia as presuntas ilegalidades a través de subvencións e de Turismo Galicia. Alertan de que xa e ora de poñer fin as "tropelías" da Xunta en connivencia coas empresas concesionarias do transporte as Islas Cíes e o solencio de Enrique López Veiga como máximo responsable.1*