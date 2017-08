Pladesemapesga denuncia que dende a chegada de #XulioFerreiro non se celebran as xuntas de seguridade malia a ameaza terrorista

Pladesemapesga, insta aos concellos da comarca da Coruña para que presionen a #MareaAtlántica e convoquen ás súas respectivas Xuntas Locais de Seguridade, integradas polas administracións central e municipal e polos mandos policiais xunto ás policías municipais, a fin de reforzar e potenciar os mecanismos de colaboración e coordinación en materia de seguridade entre as institucións, así como entre as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a Policía local, algo que se deixou a mercé dos acontecementos desde a chegada de Marea Atlántica ao Concello de A Coruña, promocionando as preferencias do turismo isntitucional e farandulear con entrevistas á Sexta antes que á seguridade dos veciños..

Segundo precisou Pladesemapesga, estes encontros deberíanse convocar seguindo as instrucións do Ministerio do Interior e da Mesa do Pacto de Estado Antiterrorista tralos atentados de Barcelona e Cambrils e nos mesmos abordar medidas destinadas a actualizar, reforzar e intensificar as medidas de seguridade que se veñen desenvolvendo desde fai dous anos en toda España no marco do nivel catro da alerta antiterrorista e que #XulioFerreiro a deixado a mercé dos acontecementos.

En liñas xerais, eses acordos deberían tomar segundo as directrices de interior medidas que inclúan medios físicos de seguridade pasiva en rúas e paseos turísticos ou comerciais, dotándoos de estabilidade non só en festas ou momentos puntuales. Ademais, se potenciarán e perfeccionarán os mecanismos de cooperación policial, con reforzo de controis preventivos, incremento presencial de efectivos e patrullas en rúas, zonas de afluencia pública, lecer, deportivos e infraestructuras críticas e de transporte.

A este respecto a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo recorda ao "olvidadizo" alcalde, a necesidade de actuar con responsabilidade no tratamento dos temas de seguridade, e facer un exercicio de prudencia a fin de que as medidas que se adopten poidan ser efectivas.

Caso de que non coñeza as normativas PLadesemapesga ilústralle coas mesmas.

Sr #XulioFerreiro, no solo esta Usted abandonado los servicios de limpieza, mantenimiento que ahora se le suman los de seguridad según el aumento desmesurado de los entes implicados, realmente a donde nos quiere llevar con sus "precarios ediles" se comienzan a preguntar...

Miguel delgado