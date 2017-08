#XulioFerreiro sigue bajo el fraude y el engaño de su programa electoral sumando más sinónimos del fraude, estafa, engaño, timo, falsificación, mentira, dolo, chanchullo, treta, engañifa, defraudación bajo avogados-asesores y ocultación.

En esta ocasión la remunicipalización de las bibliotecas las convierte en 2,4 millones para la empresa privada que dirige la hermana de Alberto Núñez Feijóo líder del PPdeG, asociándose así la Marea Atlántica y el PP gallego mediante intereses en los fondos públicos de los ciudadanos de los que ya es notorio y públicas las sospechas de favoritismo en los contratos de Eulen en Galicia. Algo a todas luces normal desde el momento en que #XulioFerreiro acepta prebendas y regalos de FCC investigada por corrupción en mordidas de contratos con alcaldías de media España. Por otro lado Xulio Ferreiro "se mete" como miembro del Padroado de la Fundación FREMSS trasladando dinero público (30.000 euros)de los fondos del Concello de A Coruña (vecinos) como compensación a tan alto cargo, a la que Diego Calvo trasladó 32 mil euros de fondos públicos de la Diputación y su administrador dice que nunca los ha recibió...Los documentos son los que son y son para asutarse y no es, ni más ni menos que el "modus operandi" ya conocido en todos los medios de comunicación

El Grupo de Xulio Ferreiro anunció que el ayuntamiento se haría cargo de las bibliotecas cuando terminara el contrato vigente con la firma Eulen manteniendo a todos los trabajadores, y los coruñeses se ahorrarían 532.000 euros con la iniciativa de los "mareados", pués bién , nada más lejos de la realidad..., en sus visitas al palco de la "casta" en Riazor, donde los "chismorreos hablan de que se cocinan los negocios" y coincidiendo con la visita de Faeijóo y Xulio Ferreiro unos días después se anuncia que EULEN sigue con el servicio de las bibiliotecas, ¡¡¡ Coincidencia !!! ¿ Tal Vez?, ni quitamos ni ponemos, informamos…

Desde noviembre del 2016, días despues de la asistencia a Riazor, la gestión de las bibliotecas ha logrado seguir en manos de Eulen que sigue y sin contrato, facturando a los vecinos de A Coruña más de 200.000 euros mensuales mediante facturas que deben ser autorizadas aun por el pleno, anunciando su intermediario de Xulio Ferreiro que la gestión privada se mantendrá, como mínimo hasta enero del 2019, para poder hechar más humo a tan solo 4 meses de las elecciones municipales en las que con toda probabilidad no sacara ni su propio escaño el Sr Xulio Ferreiro habidacuenta del desprecio que cosecha su grupo en A Coruña, y como es conocedor de su propio fracaso ante los ciudadanos ya conoce y sabe que es al próximo gobierno el que decida si continúa con EULEN el servicio.

@XulioFerreiro ya entró de lleno en lo que el catalogaba de "casta" una raza a la que había que exterminar desde las instituciones y para ello era necesario que le votaran a la Marea Atlántica con el fín de asaltar el Concello de María Pita y poner fin al despilfarro y la corrupción....Nada más lejos de la realidad. El lider de la Marea alcanza la alcaldía de A Coruña y nada más entrar se hace con todos los cargos y chiringuitos inclusive aumentándolos para despilfarrar más si cabe y lo que adquiere tintes de presunta corrupción es que lo hace con fines privados y personales de beneficio propio.

Así solo y a modo de ejemplo la Fundación EMALCSA que depende del Concellod e A Coruña donde es alcalde y con un fondo de 4 millones de euros para fines sociales, a @XulioFerreiro no se le ocurre nada mejor que trasladar del Concello una partida de más de 605.000,00 euros

para según dice regalarselos a los organizadores de edición da copa de SM o Rei de baloncesto,....Lo que convierte la Fundación de marcados fines sociales a familias desfavorecidas y usuarios y consumidores de EMALCSA en meros intermediarios de justificación para presuntas irregularidades de fondos públicos, ya no solo los que deberían estar en su caja, si no el traslado de fondos públcios para actividades que nada tienen que ver con sus fines estatuarios y todo ello delante de una media de 70 cortes de agua a familias desfavorecidas con niños que no pueden pagar el recibo, todo ello por orden expresa y directa de @XulioFerreiro cuando a la contra en los corrillos municipales afirma que "EMALCSA es una máquina cojonuda de hacer dinero".

Esta partida corresponde a los datos de la Concejalía que dirige la EDIL de A Marea Atlántica Eugenia Vieito.

50.341 .48950 -4 -605.000,00 Euros.

TRANSFERENCIAS CORRENTES.CONVENIOS NOMINATIVOS.

Convenio con Fundación EMALCSA FUNDACIÓN EMALCSA G70323688.....

Pero en la actividad de fines personales y privados nada menos que orquestar una partida de 30.000 euros para pagarse una ponencia bajo los ardices del "te los doy si me nombras miembro del padroado del chiringuito ".

Pues bien, Rosa Gallego (PP) en el documento modificativo de partidas económicas del Concello de A Coruña pide para la Fundación Fremss cuyo padroado esta formado casi en su totalidad por altos cargos del PPdeG, Presidenta Rosa Quintana, Conselleira do Mar y tras adjudicar la plaza en su padroado al Sr Xulio Ferreiro le solicita una partida de 30.600 euros que @XulioFerreiro tras

comprobar su asentamiento y pònencia en un chiringuito no duda ni un solo momento en adjudicar los 30.600 euros para su ponencia en la Fundación Fremss... Cuando ya era de toda la ciudad conocido que una juez requería a la UDEF que se investigara a la fundación Fremss. redacción | a coruña 27.03.2014

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/03/27/juez-requiere-udef-investigue-fundacion/825296.html y no hacía muchos días que el mismo juzgado solicitaba al Ayuntamiento de A Coruña documentación sobre posibles subvenciones a la Fundación Fremss. La diligencia judicial, con fecha 17 de junio bajo gobierno de Xulio Ferreiro, según ha informado el Ayuntamiento de A Coruña, pide la documentación sobre subvenciones desde el año 2012 hasta la actualidad y que conste "concepto, fecha de adjudicación e importe". El gobierno coruñés, en manos de la Marea Atlántica, señala que "prestará total colaboración a la Justicia y remitirá la documentación requerida a la mayor brevedad".

Pero lo que ocultaba a la UDEF el Sr Xulio Ferreiro y Rosa Gallego es que ya estaban de acuerdo para orquestar los siguientes pagos a la citada Fundación al margen de la investigación judicial (colaborando y confabulándose Marea Atlántica y PP con la permisividad y mirando para otro lado PSOE y BNG) de las siguientes partidas que se suman a las ya desaparecidas que regaló el hoy Delgado de la Xunta en A Coruña. Diego Calvo como Presidente de la Diputación, otros 32.117.00 euros que han volado o desaparecido.....Y que constan documentadas en la partida presupuestaria 0510/415A/481 documento contable RC núm, de operación 220130045182.

Firmado por Diego Calvo (alto cargo de confianza del PPdeG) y que así consta en el informe del día 2 de Febrero de 2014 de la Diputación de A Coruña....

Curiosamente el Secretario y administrador de la Fundación FREMSS ante las denuncias en los medios de comunicación emite un comunicado el día 18 de Marzo de 2013 (un mes después de tener orquestada la partida de la Diputación de A Coruña ) a todos los medios locales en el que dice literalmente...." # FREMSS é unha fundación privada do sector pesqueiro e a día de hoxe non recibimos ningunha axuda, subvención ou similar de ningunha institución ou administración".. LO que nos inclina a pensar que el Sr Diego Calvo como Presidente de la Diputación de A Coruña se ha embolsado los 32 mil euros de la citada partida....Y que se biene a sumar a la "trama" del Concello de A Coruña montada por Rosa Gallego y Xulio Ferreiro al amparo del dinero público y perfectamente documentadas.

RESUMO ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DA CORUÑA 2016 Página 3 de 9

60.241 .48950 4 30.600,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES. CONVENIOS NOMINATIVOS

Convenio Fundación rendemento económico mínimo sostenible e social

FUNDACIÓN REDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTENIBLE E SOCIAL (FREMSS) G70357173

Mellora da competitividade das empresas do sector pesqueiro e incremento das posibilidades de emprendemento do mesmo.

BOE de 04 de Enero de 1985. Funcionarios Públicos Deberes y Obligaciones

Vigencia desde 24 de Enero de 1985. Esta revisión vigente desde 02 de Diciembre de 2011.

Artículo 2. Letra a) del número 1 del artículo 2 redactada por el número 1 de la disposición final tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («B.O.E.» 13 abril).Vigencia: 13 mayo 2007. Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor a partir del 15/07/2012

Artículo 12

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Los documentos que acreditan lo denunciado....

Fundaciones y MAREAS.

La trama sobre las fundaciones es bien conocida por los alcaldes de las mareas..Pues viajaron con dinero público a un acto de Maréa Atlántica en A Coruña orquestado por Xulio Ferreiro y actualmente bajo investigación de varias fiscalías anticorrupción.

Los otros tres técnicos colocados en la Fundación InnDEA a través de esta convocatoria están vinculados a la marca blanca de Podemos Valencia En Comú. Se trata de Sara Verdú, Javier Ibáñez y Raúl Contreras.

Este último, que ha sido contratado como “técnico de innovación social y economía social”, participó junto al alcalde Joan Ribó (Compromís) y el edil Jordi Peris en el viaje de doce personas pagado con fondos públicos del Ayuntamiento a La Coruña para asistir a una cumbre de “ciudades rebeldes” organizada por Xulio Ferreiro y Martiño Noriega...Alcaldes rechazados para ir en confluencia con PODEMOS - GALICIA para las elecciones a la Xunta de Galicia creando un partido nuevo donde lo conforman todos los viejos políticos de Age-BNG rechazados en las últimas elecciones por la ciudadanía.

Dice el Boletín expecializado en fraudes de la administración pública donde se encuadara perfectamente el caso que nos ocupa que:

A través de un complejo entramado de empresas privadas vinculadas a miembros del ejecutivo, fundaciones y asociaciones, aproximadamente el 15% de las subvenciones acaban en los bolsillos de personas e instituciones para las que no estaban de destinadas.

3. ¿Cómo se malversa el patrimonio público?

Los procedimientos utilizados para malversar caudales —y patrimonio— públicos se resumen en cuatro principales y en la mayoría de los casos se apoyan en la falta de baremos objetivos, transparentes, claros y públicos en el proceso de licitación

(reconstruidos a partir de A-10,14,18, 19,20,21 y P-8).

El primero (1) consiste en el desmontaje de facto de la acción del mercado y de la competencia (CNMV 2015). Esto se puede hacer o bien manteniendo las formas —por ejemplo cumplimiento formal de los pliegos de condiciones, calendarios, topes presupuestarios, o fraccionando presupuestos, etc.— o bien sin ni siquiera reunir estos últimos requisitos o reuniéndolos epidérmicamente (por ejemplo recurriendo al uso deliberado de datos, plazos, condiciones y argumentos deliberadamente insuficientes o imprecisos).

El segundo (2) consiste en utilizar dinero público para pagar bienes y servicios que no se han prestado nunca o sólo en parte, casi siempre con la emisión de facturas falsas, o aprovechando la falta de control de dichos servicios por parte de los

ayuntamientos y CC.AA.

El tercero (3) consiste en romper la protección jurídica del patrimonio público inmobiliario por medio de recalificaciones e infracciones contra la disciplina urbanística, vendiéndolo luego por debajo de su precio de mercado.

El resultado de todas estas prácticas es la disminución de los bienes y servicios prestados por las instituciones públicas por cada unidad monetaria pagada por los ciudadanos, la degradación de la integridad del sistema político e institucional y la

destrucción de patrimonio inmaterial propiedad de todos los ciudadanos, a veces de toda la humanidad.

1. La anulación de los mecanismos competitivos

Se realiza, en primer lugar, recurriendo a fraccionar las contratas. Consiste en reducir el valor de las licitaciones por debajo del nivel al que es obligatorio sacarlas a concurso público: 18.000€ para las compras menores de suministros y servicios y 50.000€ para las grandes obras y las adjudicaciones de los grandes servicios municipales.

Pladesemapesga estudia presentar querella criminal contra Xulio Ferreiro, Rosa Gallego y Diego Calvo por presunta malversación de fondos públicos utilizando la Fundación de afinandes políticas del PP FREMSS:

#XulioFerreiro no atiende las citas, el #dilloti ni al público por que según el carece de tiempo, un tiempo por el que cobra y dedica a jugar a los juegos infantiles propios de adolescentes:- Cualquier ciudadano en una empresa que en su horario laboral estuviese "estafando la empresa en vez de trabajar" jugando sería despedido sin miramiento alguno, pero en el caso de Xulio Ferreiro que dice y habla de honradez cuando muestra todo lo contrario, no se despedirá ya que según sus palabras y sus intenciones eran "asaltar el Concello de A Coruña" una teta que ahora no quiere soltar para reinsertarse otra vez en la sociedad, eso si es que alguna vez ya lo estuvo..

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, alcalde podemita de La Coruña por Marea Atlántica, ha sido pillado esta mañana jugando con el iPad durante la moción de censura propuesta por Podemos a Mariano Rajoy, un hecho en el que no solo a faltado al respeto a la cámara y los ciudadanos, si no que, a mostrado ante sus correligionarios la peor muestra de indignidad y falta de respeto que puede tener un político.

Por otro lado, nadie sabe que "carajo" pintaba alli en el Parlamento abandonando sus funciones de alcalde de A Coruña, ya que ni es diputado ni es de Podemos, por lo que su presencia en el emiciclo político solo muestra hasta que punto pretende infiltrarse en la política Nacional, siendo conocedor de que en A Coruña es un CADAVER POLITICO putrefacto al que le reuye todos los ciudadanos,as.

A Comisión de Transparencia de Galicia obliga al Concello de A Coruña Gobernado por Marea Atlántica a hacer pública la lista de Asesores y Letrados que trabajan a la vez en lo público y lo privado y que podrían estar bajo un juego peligros de defender al Concello a sus clientes en sus despachos privados.

La oposición apenas controla si hay conflicto de intereses entre los asesores y altos cargos de #xulioferreiro nombrados a dedo.

Un grupo secreto de miembros de la Abogacía podría estar trabajando a la vez en lo público sobre los bienes del Concello de A Coruña y en lo privado o contratando en los asuntos en los que intervienen por razón de sus cargos, una información que #xulioferreiro se negaba a hacer pública a la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, arece en la web de la transparencia que tanto se jacta el líder de los "mareados"..

Nadie sabe quienes están en activo en el Concello de A Coruña o asesorando y gestionado expedientes y convenios, contratos de los órganos municipales o sub contratados bajo acuerdos, asesorías o bonificacones intermediando entre el Concello y los posibles clientes con relaciones en calquiera de los entes de dependencia municipal, con permiso para compatibilizar su tarea de defensa de la Administración con los otros posibles negocios;



Información juvenil

Area de empleo y empresa

Servicios sociales

Movilidad urbana

Participación e Innovación Democrática

Cultura coruña

Bibliotecas municipales

Aula municipal de Jazz y Música Moderna

Orquesta Sinfónica de Galicia

Museos científicos

Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)

Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A (EMALCSA)

Empresa Municipal de Vivienda Servicios y Actividades SA (EMVSA)

Empresa Edar Bens SA

Consorcio de Turismos y Congresos de A Coruña

Consorcio para la Promoción de la Música

Fundación Luis Seoane

Fundación Emalcsa

El pasado 10 de Febrero , Pladesemapesga presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer la identidad de esas personas. El equipo jurídico del Alcalde #XulioFerreiro que dirige el mismo se negó a hacerla pública, pero PLADESEMAPESGA recurrió y el Consejo de Transparencia ha fallado a favor de esta plataforma.

Attachments: File Description File size documento1.pdf 272 kB documento2.pdf 112 kB expedienteComisionTransparenciaXulioFerreiroLetradosConcelloCoruna.pdf 259 kB notadeprensa-MiguelDelgado.pdf 26 kB S2017_008783.pdf 621 kB

La Resolución que es firme da una plazo máximo de 15 días al Concello de A Coruña para que responda y entregue la lista de la información solicitada.



De todos es ya conocido que Xulio Ferreiro ha sido pillado hinchándose a nombrar altos cargos y taparlo.

http://www.esdiario.com/178744558/Pillan-al-alcalde-de-La-Coruna-por-hincharse-a-nombraraltos-cargos-y-taparlo.html

Xulio Ferreiro era el que según sus declaraciones llegaba para cambiar las cosas, pero resulta que por el camino le ha cogido el gusto a rodearse de fieles bien pagados y si son abogados que conozcan las "TRIQUIÑUELAS" MUCHO MEJOR, eso sí, buenos coches )para el un Audi A6 255 caballos tintado negro) , viajes, ponencias, vocalías, dietas, pluses, cuchipandas de todo tipo, prebendas de empresarios metidos en tramas corruptas que contratan con los ayuntamientos, buenos sueldos para sus más intimos colaboradres de hasta 12.000 euros al mes sin cser alto cargo, dietas, pluses y trajeta con coche oficial aparte, y mucho más GRAVE, lo hacen de forma oculta a la ciudadanía para que no se enteren, junto al "vicio" de meter en nómina pública a familiares, amigos y colegas de la precariedad con orígenes en la UDC, ya bien, de forma directa o a través de jugosos convenios con cargo a los fondos públicos de los coruñeses.... ¡¡¡ La orgía del dispendio y abuso de oder esta servida !!!

Los directores de área son funcionarios, sí, pero elegidos directamente por el alcalde y su equipo de gobierno a dedo, sin pasar ningún concurso ni prueba, nadie sabe si son abogados bajo compatibilidades, si contratan o trabajan para el ayuntamiento o sus entes y órganos municipales,

todo ello sin contar con la aprobación del Pleno del Ayuntamiento.