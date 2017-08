La Cofradía de Caión y el GAC3 bajo el mismo responsable Sr Evaristo Lareo se autoadjudica fondos europeos con el beneplácito y encubrimiento de Rosa Quintana y tras jubilarse sigue ilegalmente en la fiesta de la gestión de dichos fondos públicos

Rosa Quintana Carballo Conselleira do Mar entrega por Resolución-Sentencia la totalidad de la documentación y cuentas, de la Federación de Cofradías de Galicia "FEGACOPE" y de la Cofradía de Caión. Pladesemapesga informa a todos los interesados en la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y de Caión que le fue entregada la TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN, ACTAS, CUENTAS, NOMINAS y hasta el más mínimo detalle de los entes asociativos, donde aparecen todos los gastos, ingresos, facturas, actas firmadas, documentos oficiales etc, proyectos negados y aprobados, lo que cobra cada miembro de los entes, información sensible y con evidentes signos de ser estudiada en profundidad..... Al ser mucha información y en la misma hay multitud de datos privados y personales, no debemos hacerla pública, pero si, se le entregará a quien la solicite al teléfono 630389871 Miguel Delgado.