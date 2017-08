Pladesemapesga denuncia que no Palacio de María Pita se podrían estar facendo negocios de costas a ciudadanía por avogados-asesores sen identificar nen coñecer a súas compatibilidades por ocultación expresa de #XulioFerreiro.

#XulioFerreiro se agarra aos contratos públicos millonarios como a un "clavo ardendo" e a avogados-asesores con posibles intereses personais nos mesmos, e segue sen explicar a perda de mais de 15 millóns de euros dos fondos SmartCity ou se os seus asesores nombrados a dedo, están metidos no negocio das contratas...A Comisión de Transparencia de Galicia ordenou entregar a lista de letrados e súas compatibilidades a PLADESEMAPESGA, negándose a día de oxe o Sr Xulio Ferreiro a cumprir a Resolución "manténdose na ocultación" de quenes podrían estar a facer negocios a escondidas no Concello de A Coruña.. Pladesemapesga denuncia que en Marea Atlántica non ai nen #codigoetico nen #transparencia

O líder da Marea Atlántica, denunciaba ante os medios de comunicación locales de A Coruña que os sindicalistas non "teñen fundamento" ante as propostas para poñer fin a folga da limpeza, unha limpeza que según denuncian os ciudadans non existe, e afirman que na historia de A Coruña nunca estivo tan sucia e abandonada a cidade, dito esto o "trilero" de #XulioFerreiro como o catalogan nas redes sociais, cerrou un acordo cos que según el, noon tiñan funadmento, "STL", según os sindicalistas o Sr #XulioFErreiro "tragou", todas as reivindicacións.

O lío ven montándose dende que Xulio Ferreiro según denuncian pretetende "amañar" os contratos que ten a concesionaria actual "Cespa", do que tamén denuncian se están utilizando medios públicos para atender espacios privados, e a la proliferación de novas contratas para servicios de limpieza que, a seu xuizo, deberían ser desempeñadas por Cespa, por outra bandfa denuncian que esas novas contratas de Xulio Ferreiro están implantado condicións laborais inferiores as da concesionaria Cespa.

Unha vez mais asistimos aos "negocios" a escondidas detrás das cortinas municipais, onde a web da Transaparencia montada polo equipo de Xulio Ferreiro non teñen cabida as contas públicas, nen os negocios privados, xunto a ocultación dos negociadores que niguen pode afirmar a día de hoxe sexan os mesmos que os reciben.

El Presidente de Pladesemapesga Miguel Delgado cataloga de INDECENTE, VENGATIVO, TRAIDOR A LOS POSTULADOS POLÏTICOS Y GOLPÎSTA contra los derechos constitucionales de los ciudadanos y la LIBERTAD DE INFORMACIÓN que practica @XulioFerreiro y defiende que el discurso "comprometido" que realizó para acceder "asaltar según sus palabras" el Concello de A Coruña, "abre un frente abierto que truca cualquier esperanza de futuro deomocrático para la gente y ciudadanos de A Coruña" y le invita a que pida perdón publicamente por su comportamiento "indigno" que le y se, "autodesacredita publicamente ante los ciudadanos de A Coruña" dejando al descubierto lo que pueden esperar de Marea Atlántica y su líder político.

Miguel Delgado ante la llegada de multiples quejas a la Plataforma Marítima en la que denuncia que Xulio Ferreiro se dedica a bloquear y censurar sus "posts" en las redes sociales sobre comunicados de Pladesemapesga bloqueándola en todas las redes sociales para evitar la propagación de sus noticias y comunicados, así lo sostenido y documentó hoy contra lo que tacha de FELONÏA de @XulioFerreiro, de quien ha dicho que tiene un pasado "manchado de cal del más rancio y vengativo nacionalismo cruel contra los semejantes ", es una "indecencia política" y le ha instado a pedir perdón publicamente a la Plataforma y a sus 48 mil simpatizantes.

CAPTURA DE PANTALLA; A RESPOSTA DE XULIO FERREIRO A QUEN NON LLE TOCA AS PALMAS; pero esixe os impostas dos que cobra seus privilexios e suculentos sueldos en forma de dietas,, pluses , vocalías regados xa por toda Galicia.

"Ha sido una indecencia política el comportamiento de Xulio Ferreiro bloqueando en las redes sociales al ente público sin ánimo de lucro en el justo momento que habla del DECRETO para crear un ÓRGANO DE TRASNPARENCIA MUNICIPAL, todo una chirigota carnavelesca de Marea Atlántica para colocar y re3colocar amiguetes con cargo a la "teta pública" y de espaldas a los ciudadanos y contribuyentes. Lo que debería hacer cuanto antes es pedir disculpas a todos los socios y simpatizantes de Pladesempapesga y ciudadnos de A Coruña, porque no ha estado, ni esta a la altura de lo que esta representando en el Palacio de María Pita", y le recuerda Delgado que el día a día no es el campus universitario donde campaba a sus anchas e impunidad, aquí fuera es la realidad y la vida y si no sabe vivirla que DIMITA ha zanjado el Presidente de la Plataforma Marítima

@XulioFerreiro con estos comportamientos de "vedet mediática" solo deja al descubierto su afán vengativo, rencoroso, cruel y falto de la mínima ética y comportamiento que debe tener un político ante la crítica, sea esta más o menos agria con sus gestiones públicas, pero jamás debe usar la política y su cargo para ir de "PRESUNTO GOLPISTA INFORMATIVO, contra los ciudadanos, un comportamiento más propio de "TERRORISTAS" que de representantes públicos.

PLadesemapesga, !!! Da las gracias a @Xulio Ferreiro y su jefe de prensa por ponerlo tan fácil ellos mismos, sobre lo que son, y como se comportan !!!, ahora es el ciudadano y sobre todo los que le votaron, los que deben decidir a la vista de sus comportamientos que esperan de Marea Atlántica y @Xulio Ferreiro para la Xunta de Galicia, apostilla Miguel Delgado..

manipulación informativa o manipulación mediática,[2] es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar. ver más en;

https://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n

INFORMACIÖN PÜBLICA Y LIBERTAD XULIO FERREIRO ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE LIBRE COMPETENCIA DENEGANDO LA LIBRE CIRCULACIÖN ¿DE INFORMACIÖN POLÏTICA EN ESPAÑA

La pugna por la conquista del mercado es parte esencial del principio de libertad de empresa, recogido, entre otras normas, en el artículo 38 de la Constitución Española de 1978: