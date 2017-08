O Alcalde de Laracha (PPdeG) contrata a dedo con seu irman (testaferro) os seguros do concello, negando a concurrencia publica.

O Concello de Laracha traslada sin ningún tipo de concurso público mais de 50.000 euros ao irman do Alcalde José Manuel López Varela a "DEDO" evadindo os concursos públicos de contratación. A moda dos concursos adxudicados a dedo arrasa en Laracha. A ley proporciona mecanismos para poder ser corrupto de acordo as normas. Según os datos o Sr José Manuel López Varela de acordo con seu irman, contratan de forma indibidual para evitar, trocear os contratos para que non teñan que sair a concurso público, 67 pagos por seguros, 66 deles á mesma compañía (na que fai de intermediario ou testaferro, irmán do Alcalde) chegado asi, un por un hasta mais de 50 mil euros dos cartos públicos que acaban nas mans de seu irman..

O GOBERNO MUNICIPAL DA LARACHA CONTINÚA CONTRATANDO OS SEGUROS DO CONCELLO, SEN CONVOCATORIA PÚBLICA, COA COMPAÑÍA NA QUE O IRMÁN DO ALCALDE É AXENTE EXCLUSIVO

Revisada a Conta Xeral do pasado exercicio do concello da Laracha, atopamos un gasto total en seguros de algo máis de 50.000 euros durante o ano 2016, e vemos como novamente a práctica totalidade dos seguros son contratados coa compañía na que o irmán do Alcalde é Axente Exclusivo. Attachments: File Description File size nota seguros A Laracha 2016.pdf 96 kB

Do montante total dos seguros contratados o ano pasado atopamos un único pago a outra compañía, por valor de 173,70 euros (seguro de responsabilidade civil dun obradoiro de emprego), sendo a totalidade do resto de pagos efectuados á mesma compañía de seguros –máis de 50.000 euros- na que o irmán do máximo responsábel do goberno municipal é Axente Exclusivo, e todo isto sen que existise ningunha convocatoria pública.

Desde o BNG da Laracha xa temos denunciado anteriormente esta situación e seguimos demandando que se faga unha convocatoria pública para a contratación da totalidade de seguros do concello, o que probablemente redundaría nun aforro de cartos ás arcas municipais ademáis de supór un exercicio de transparencia, e amosamos o noso rexeitamento a que se continúen contratando “a dedo” os seguros de xeito individualizado para cada vehículo, para cada actividade, etc. Contabilizamos un total de 67 pagos por seguros, 66 deles á mesma compañía (a do irmán do Alcalde) e únicamente 1 con outra compañía, durante o ano 2016.

Consideramos que esta actuación do goberno municipal non é ética e mesmo, desde o noso punto de vista, entendemos que se trata dun caso de nepotismo.









A Laracha, 8 de agosto de 2017

Xoán M. Sande Muñiz,

Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha