Marea Atlántica y el PSOE ante la máquina de hacer dinero "Emalcsa" se olvidaron de sus diferencias para "transferir fondos" que a fín de cuentas en política es lo que cuenta...?

#XulioFerreiro le ventila 5.000 comidas al año a la Cocina Económica para poder recuperar el AUDI A6 3 litros de 220 caballos para hacer turismo institucional a chiringuitos donde es vocal que cobra a parte sus dietas y suplementos a cargo de fondos públicos, todo documentado y descargable en este reportaje.

Con un Director empleado raso y un sueldo de más de 11.000 euros al mes otros privilegios a parte, con el único propósito de que firme lo que le pongan delante como si de un "tonto útil" se tratase, los grupos municipales de Marea Atlántica y el PSOE, ante los movimientos de fondos públicos para nadie sabe "que" dejaron a un lado sus "supuestas diferencias" que no deben ser tal, cuando apoyan al gobiernod e Xulio Ferreiro contra viento y "marea atlántica" de las que en un juego de TRILEROS pretenden hacer ver que por momentos parezcan irreconciliable, ante la máquina de hacer dinero, se dan el do de pecho para aprobar una transferencia de fondos de los dividendos de la empresa pública Emalcsa a las arcas municipales y así disponer de partidas no presupuestadas para sus "amaños", para ello los "mareados" ceden a los soocialistas un tercio de los 3,5 millones de euros para que los distribuyan a su antojo.

Ni Marea Atlántica, ni PSOE han renunciado a las dietas de sus concejales bien alimentados economicamente con los sueldos públicos que les solicitaba PLADESEMAPESGA en favor de la Cocina Económica, junto a las dietas de los otros 5 órganos municipales, se HAN NEGADO, y es que las terrazas de la marina, las peluquerias y ajuares de alta gama tienen su coste y hay que pagarlo junto a los viajes en taxis, por que eso del autobus, era una MILONGA MAÑANERA para asaltar María Pita, y entre "bambalinas" se escojonan comentando ¡¡¡ como se lo han podido creer los orcos de A Coruña ¡¡¡.

Por cierto, los medios locales, menos el diario La Opinión de A Coruña que se hace con la mayor parte del presupuesto local en el que media el Jefe de Prensa Municipal extrabajador del diario Sr Rodri Suárez, se hacen eco del DESPROPÖSITO y BURLA a los coruñeses de Xulio Ferreiro que ya no se corta ni un pelo.

En vez de atender a los ciudadanos y sus obligaciones, se dedica a asistir a chiringuitos políticos donde es "cazado" jugando con el IPAH propiedad el ayuntamiento a juegos infantiles, o como la Voz de Galicia le dedica un amplio reportaje sobre el uso de guardaespaldas y audiss para irse de "chiringuitos a Portugal" para asitir a eventos del Eixo Atlántico donde el Sr Xulio Ferreiro pertenece a su consejo de administración y cobra las dietas a parte, que se financia con los recursos de los ciudadanos de A Coruña.

La precariedad y la deambulación por el área de la Universidad de A Coruña, es algo del pasado, una promesa rota, los precarios ya no lo son, ahora son Sres Concejales con rango de coche oficial, viajes gratis a todo trapo día y noche en taxis, eso de los buses es para los desgraciados guerreros que no han subido al AUDI del asalto a María Pita....Y es que eso de (tragar sin justificación, despilfarrar y cachondearse de los ciudadanos en sus narices) tiene su ....¡¡¡¡, como decía Xulio Ferreiro en la Tuerca, "ser dueño de A Coruña es un subidon del 15", y lo es por que los coruñeses han picado como pardillos del MORADO PODER de las urnas.

#XulioFerreiro no solo ha salido "rana", si no que seguirá siendo "rana" por que para ser convertido en principe, tendría que proceder o tener en sus genes algo....YU lo único que nos ha mostrado a día de hoy es que es "BURLON, RECONCOROSO, VENGATIVO, DESPRECIATIVO, TRILERO, ENEMIGO DEL PUEBLO, BAGO POR QUE NO SE LE CONOCE UNA SOLA ACTIVIDAD PÚBLICA" municipal que no sea despreciar a todo el que solicite DERECHOS DEMOCRÁTICOS O TRANSPARENCIA, ha convertido al Concello de A Coruña en el que más chiringuitos y asesorías tiene de toda España, llegando a ocultar la cantidad de letrados que vieven presuntamente de la SOPA BOBA (impuestos) con asesorias que tienen partidas de 4 millones de euros.

Y el PSOE, no solo traga, afirma que ha llegado a un acuerdo, acuerdo que al igual que el extorsionista, solo utiliza como mediación los "fondos públicos" y en esta ocasión es una partida de 3,5 millones de euros" que se sustraen de EMALCSA que preside Xulio Ferreiro, una partida que proviene de una media de cortes de agua a familias desfavorecidas con niños, falñta de ayudas sociales a los necesitados, la misma partida desviada de los servicios sociales que PSOE afirmaba era de 4 millones de euros para la empresa de las bicicletas.

El pasillo de María Pita, vecinos y vecinas de A Coruña, solo se habla de millones, audis y orcos, asentando el panfleto publicitario que repartía por las calles el "trilero" #XulioFerreiro antes de hacerse con la llave de la caja pública de María Pita, ahora solo si le conoce sus andanzas podra pensar que va dentro de un Audi V6 de al menos 3 litros o 220 caballos, por cierto (para hacer el paripé fueron puestos a la venta , por la que jordano residente en Vigo pujara por los Audi blindados del Concello de A Coruña para exportarlos a Irak o Nigeria, pero #XulioFerreiro dio ordenes expresas de que no se le vendieran ya que era un paripé montado para engañar al pueblo y los quería usar el" como así ha sucedido.

Aclarando dudas, aunque el Audi Audi V6 de al menos 3 litros o 220 caballos, no le pisan a fondo por que detrás viaja un equipo de guardaespaldas en otro vehículo municipal de menor gama para no restar CACHE al Audi A6....

Una nueva visión del " ILUMINADO Y VISIONARIO " #XulioFerreiro alcalde d elos pobres de A Coruña a los que les recortó el presupuesto a la Cocina Económica que equivale a más de 5.000 comidas al año que les ha "ventilado para gasolina del Audi A6 a los mas desfavorecidos d ela ciudad de A Coruña, y no lo decimos nosotros..., pueden verlo en; http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2016/11/27/recorte-cocina-economica-equivale-5000-comidas-ano/0003_201611H27C1996.htm

Ediles Precarios y NÓ tan preparados abusan del uso de Asesorías externas obligando a pagar DOBLE SUELDO, más pluses y dietas, más de 100 mil euros es el coste de un solo despacho.

Suma y sigue en los descargables y adjuntos a este escrito: