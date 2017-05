Rosa Quintana regala subvenciones del dinero publico a "usurpadores de cargos públicos" y "afines políticos" sin comprobar sus datos fiscales

La Conselllería do Mar "regala subvenciones públicas a sus afines" desconociendo si estan al día en los impuestos tal y como obliga la legislación.

La titular de la Consellería do Mar Rosa Quintana esta subvencionando a Presidentes Ilegales del GAC3 y a la Fegacope, acreditando en resoluciones oficiales de fecha, 13 de Enero de 2017 firmada por la Sra Mª Isabel Conchado Rodríguez-Segade que; " NON CONSTA NA CONSELLERÍA DO MAR ACREDITACIÓN DOCUMENTAL SOBRE O IMPOSTO DO VALOR ENGADIDO (IVE) NIN SOBRE O IMPOSTO DE SOCIEDADES (IS) POR NON ESTAR OBRIGADA A ENTIDADE A PRESENTAR TAL DOCUMENTACIÓN"., algo que prohibe la Ley de forma explícita, Pladesemapesga INSTA a los partidos de la oposición a iniciativas parlamentarias al objeto de depurar responsabilidades....

El Presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Galicia (FEGACOPE), Sr Tomás Fajardo Dacosta, a la vez, Patrón Maior de Porto do Son, podría estar defraudando a los contribuyentes cuando se nutre de subvenciones públicas que le traslada la Sra Rosa Quintana desde la Consellería do Mar.

Por otro lado la Sra Rosa Quintana mantiene a capa y expada a un usurpador de un cargo público ( electo del sector pesquero) para que gestiones fondos europeos a conveniencia de la Conselleira del PPdeG desde el Gac3, nos referimos al Sr Evaristo lareo Viñas con un amplio historial de "ocvultación de fondos públicos y ayudas" retirado hace más de 5 años y que la NORMATRIVA prohibve de forma acreditada.....Seguir leyendo....(+)