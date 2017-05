Denuncian las graves deficiencias del HULA que se inunda tras una tromba de agua sin que el Gobierno del PP en la Xunta de Galicia se inmute..

UPYD Galicia considera que las inundaciones en el Hospital Universitario Lucus Augusti es un claro ejemplo de la nefasta gestión sanitaria del gobierno de Núñez Feijóo en Galicia.

A los problemas de fugas y rotura de tuberías desde que se inauguró el HULA se suma ahora graves problemas de construcción. El centro hospitalario no está preparado para el clima en Galicia al no soportar una tormenta de verano. “Esto no puede ocurrir en un hospital nuevo, es urgente que se exijan responsabilidades y que no se le llene la boca a Feijóo diciendo que es el mejor hospital de Europa” señala Ana Argiz, responsable de organización de la formación magenta en Galicia.

Para Argiz, “es muy grave que se tenga que trasladar a pacientes por las inundaciones así como aplazar operaciones porque la zona de quirófanos esté inundada y con goteras”. se están moviendo a enfermos, los sanitarios están sacando el agua con cubos en vez de atender a los pacientes y el techo de la sala de farmacia se ha desplomado por el agua”, sentencia.

El coordinador de UPYD Galicia, Javier Lojo, entiende que “no cabe duda de la gravedad de los hechos, la Xunta debe entender que un hospital no es el edificio, sino el equipo humano material que lo compone. Ya vimos como la historia también se repite en Vigo con el Álvaro Cunqueiro”, afirma.

UPYD Galicia señala que los problemas en el edificio del HULA, son un claro ejemplo de cómo el PP sobredimensionó la obra, “a saber con qué fin el gobierno del PP llevó adelante la sobredimensión de las obras pero lo que está claro es que han dejado una construcción que no está correctamente ejecutada y que mantiene problemas con los recorridos”, afirma Lojo.

*Imágenes facilitadas de la tarde del lunes 29 de mayo de 2017 en el HULA (Lugo).

ZONAS AFECTADAS POR EL AGUA: sótano mortuorio, farmacia, quirófano, urgencias, esperacamas de quirófano