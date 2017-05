Un galego afirma descubrir o segredo das pirámides de Egipto

Herminio Fernández Fernández; A construción dunha das sete marabillas do mundo antigo, a gran pirámide de Keops, segue sendo un misterio. Como llas apañaron os egipcios de outrora para transportar e colocar dous millóns de bloques de pedra de máis de dúas toneladas cada un sen as tecnoloxías modernas?.

Unha das explicacións máis estendidas (sen contar a teoría extraterrestre) é que as pirámides egipcias foron construídas coa axuda de grandes rampas polas que os escravos subían os bloques. Pero esta teoría ten un punto débil, e é que as rampas necesarias para tal propósito deberían ser máis grandes que as propias pirámides, especialmente no estadio final da obra.

Herminio Fernández Fernández, un carpintero xubilado español, suxeriu unha nova solución ao problema. Este galego afincado en Barcelona creou un aparello de construción sinxela que reduce considerablemente o esforzo necesario para levantar grandes pesos.

O seu "rampa elevadora manual" permite cun simple xesto elevar 100 quilos coma se tratásese de só 13 ou 14 quilos. O seu aparello consiste nuns largueros dentados que se apoiarían na pendente da pirámide, e dunha plataforma que encaixa nos dentes e permitiría subir grandes bloques de pedra accionando dúas palancas. E todo iso, feito de madeira.

Herminio deseñou o seu mecanismo intuitivamente, sen cálculos nin planos, baseándose na súa experiencia como carpintero. O mecanismo, segundo el, permite a unha persoa non especialmente forzuda subir bloques de 300 quilos por unha pendente. E afirma que, cunha versión máis grande do seu invento, 20 persoas poderían subir ata 6.000 quilos sen especial esforzo.

Xunto coa explicación de como foron transportados os moáis da illa de Pascua, o invento de Herminio podería dar resposta a un dos grandes misterios da antigüidade. Con todo, el insiste en que non pretende demostrar que as pirámides construíronse con aparellos similares ao seu, senón simplemente constatar que co mecanismo da súa invención sería posible facelo.