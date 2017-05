O sector da Pesca en Galicia están fartos de saraos e mamandurrias de tasas, leis, de Fajardo e Basilio Otero, sumisos ante traxes de gala de Gardacostas e comer pola cara na costa galega..

Sra. Rosa Quintana, estamos fartos, fartos de tasas, de leis absurdas e recaudatorias, fartos de federacions de cofradias, fartos dunha conselleria que lle interesa “comer pola cara nos saraos gastronomicos veraniegos da costa galega” e en “vestir un traxe de xefa de Gardacostas”. Os patróns de pesca de litoral denuncian o negocio privado e a implantación de BOTIQUINS C nos buques afirmando que non son enfermeros......(+)

Pladesemapesga denuncia o reiterado negocio privado usando as institucións públicas as costas das xentes da Mar, os armadores din; Sra. Rosa Quintana, porque xa estamos fartos, fartos de tasas, de leis absurdas e recaudatorias, fartos de federacions de cofradias que non defenden aos armadores, "fartos dunha conselleria que lle da a espalda as peticions de defensa do sector e que o unico que lle interesa e “comer pola cara nos saraos gastronomicos veraniegos da costa galega” e en “vestir un traxe de xefa de Gardacostas”.

A Consellería de Rosa Quintana xunto a DGMM e Sasemar estan a implantar a obligacion de instalacion do costoso e inservible botiquin tipo C nas embarcacions que traballan preto da costa estilo, planeadoras de marisqueo a flote, naseiras, etc. Adjuntos: Archivo Descripción Tamaño ALEGACIONS.pdf 456 kB Convenio sobre el trabajo marítimo 2006.pdf 119 kB correoaD-Luis_CasqueiroISM-29-8-2014.pdf 242 kB Decretofiscal-botiquines-c.pdf 335 kB Definiciondegentedemarybuque1.pdf 1513 kB denuncia-JBOQTIQUINES-Fiscalia contra la Corrupcion y la C….pdf 425 kB peticionsecretaiamedioruraledomar.pdf 150 kB reiteracionpeticionsecretaiamedioruraledomar.pdf 137 kB RESPOSTA ISM.pdf 597 kB

ESTO E UN ATRACO MAIS E OUTRO NEGOCIO PARA ALGUNS QUE SEGURAMENTE FABRICAN BOTIQUINS A SOMBRA DOS QUE DIN DEFENDER O SECTOR, e que con toda seguridade, será subvencionados en parte, mais-menos 60% para que se enchan os petos as costas da xentes da Mar, afirman na petición a Pladesemapesga.

Os mariñeiros da zona da ria de arousa levamos meses protestando contra esta medida saida dos interesados en empresas e asuntos privados, Consellería de Medio Rural e do Mar, Magrama, Fomento que parece que ainda non lle chegaban as novas tasas absolutamente racaudatorias que aplicaron este ano como e a tasa dos faros e a tasa de certificado de artes, que agora, obliganos a instalar un botiquin tipo c de grandes dimensions nas embarcacions.

Rosa Quintana, Sr Valero, DGMM, Sr. Pedrosa de Sasemar, non fixeron nen o mais mínimo caso as protestas dos armadores da ria de arousa que presentaron escritos no ISM solicitando a exencion desta norma para este tipo de embarcacións xa que vemos queren "sacarse responsabilidades e traballo de enriba" ao traballar sempre en grupo, preto da costa, e sempre acompañados por unha embarcacion de vixilancia ou ben da cofradia ou ben da propia xunta, o cal, no caso dun accidente a bordo, o mais sensato sera trasladar ao ferido a terra para que ali o traten profesionais cualificados para eso, e non que mariñeiros totalmente inexpertos e non cualificados en materias sanitarias se poñan a remenxer nun botiquin a buscar que tipo de gasa ou que tipo de inxeccion lle hai que aplicar ao ferido.

"De tolos vamos" dicen os afectados.

No contacto con Pladesemapesga solicitan a súa intermediación para que se faga público este problema, silenciado pola prensa que compra con cartos públicos a Sra. Rosa Quintana, porque xa estamos fartos, fartos de tasas, de leis absurdas e recaudatorias, fartos de federacions de cofradias que non defenden aos armadores, "fartos dunha conselleria que lle da a espalda as peticions de defensa do sector e que o unico que lle interesa e comer pola cara nos saraos gastronomicos veraniegos da costa galega e en vestir un traxe de xefa de gardacostas.

Estamos hasta os "collons de xente incompetente" que non defende o sector e que o unico que defenden son os seus petos.

Dessauciados por os responsables que dicen defender ao sector é o caso de Rosa Quintana xunto ao Alcalde de La Coruña ou o Presidente de Autoridade Portuaria todos xuntos do PP na Fundación FREMSS, que lle entregan fondos públicos (exemplo; 77.000 euros dos ciudadáns do Concello de A Coruña) sobre este problema que se nos ven enrriba e que necesitamos o apoio de todos para darlle a volta, por que non fan ningín tipo de defensa do sector, o que fan e enganar a xente cos chiringuitos..

Por certo o botiquin vainos costar sobre 120 euros e seguro que nos van obligar a gardarlo nun compartimento estanco, o cal conlevara reformas e gastos na embarcacion, e cada ano temos que pasarlle unha revision tendo que repoñer todo o que estea caducado do contido do botiquin e pagar por suposto por dito certificado e o mellor de todo e que responsable sanitario da embarcacion, ou sexa o armador, tera que perder un dia de mar para facer dita revision, el e tamen os enrrolados que estean na embarcacion, xa que oficialmente, son mariñeiros e non poden manexar unha embarcacion pesqueira.

TRAMA BUS; La campaña del Instituto Social de la Marina " Amárrate a la Vida " por distintos puertos pesqueros españoles, ha resultado un fiasco por la falta de asistencia y el despilfarro de cientos de miles de euros públicos.

ladesemapesga denuncia el despropósito de Beatriz Mato y Rosa Quintana (PP) utilizar dinero público para campañas de chalecos salvavidas de empresas privadas.

INDIGNACIÖN en el sector marítimo de Galicia ante la nueva e indignante propuesta de despilfarro y de presunta prevaricación o malversación de dinero público en una campañas publicitarias para fomentar la compra y el uso de chalecos salvavidas a los amigos de los altos cargos del PP en la Xunta de Galicia. Fajardo y Basilio Otero, mirando para otro lado para no "inquietar las jugosas subvenciones de fondos públicos que se gatan en sus entes públicos, mientras los destinatarios denuncian abandono y dejaded, afirmando en muchos casos que les consideran deslegitimados para actuar en su nombre y derecho

Pladesemapesga denuncia y alerta a la ciudadanía del despilfarro propiciado bajo la ignorancia supina del deseo desmedido por despilfarrar lo público ignorando la múltiple y variada normativa al efecto..

El alto costo de esta nueva campaña, se podría evitar con la emisión de Avisos a los Navegantes/Navigational Warnings/NX, a través de los Centros de Radiocomunicaciones Marítimas/Radio Costeras de Abertis Retevisión, recordanto a los buques pesqueros la obligatoriedad del uso del chlaceco salvavidas en cubierta.

Ante la iniciativa de la Directora General de Trabajo de la Xunta de Galicia de fomentar el uso del chaleco salvavidas y prevenir accidentes laborales en el sector pesquero, distribuyendo más de once mil documentos de material informativo en concellos, cofradías, centros de salud, casas de cultura,lonjas y farmacias, además de 18 cursos prácticos de formación en actuación en caso de accidente y utilización correcta del chaleco salvavidas y otros medios de protección y salvamento con el solapamiento de los Planes Vixía, Aboia y otros, esta Plataforme muestra su disconformidad al amparo de las siguientes valoraciones.

