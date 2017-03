Pladesemapesga "DENUNCIA y ALERTA" públicamente de la presencia del Sr Evaristo Lareo Viñas, sin relación alguna con el sector pesquero en las reuniones de la FNCP

¡¡¡El despilfarro "Será cuestión de medallas de la Junta de Andalucía" ¡¡¡.- Curiosamente dice la Ley que si se remunera con dietas, o cualquier tipo de suplementos a miembros de la junta directiva por sus funciones en dicha junta, no se podrá solicitar la exención de IVA, por lo tanto, y dado que es "censurada la información solicitada de las adjudicaciones dinerarias" en la citada cofradía de Velez, y la generalidad de las cuentas al no aparecer nada desglosado como le corresponde, no podemos saber con axactitud si la "Patrona Mayor de la Cofradía tiene sueldo", dietas o cualquier "otro tipo de pago con cargo a los fondos de la Cofradía de Pescadores y en su consecuencia a las subvenciones de la Junta de Andalucía" a todas luces sería ilegal al cobrar subvenciones públicas, por tanto las irregularidades son patentes y facilmente detectables..

Como consecuencia de "sus cuentas generalistas" se pueden desprender sueldos de más de 50 mil euros al año, de media unos 4 mil euros mes por empleado, donde los números suman, 500.000 euros entre 10 empleados, tenemos 50 mil euros por cabeza, entre 12 meses, nos daría una media de los cuatro mil euros al mes, a falta de una aclaración más concreta por la cúpula de la Cofradía de la Caleta de Vélez, Málaga..Que se niega a dar....

