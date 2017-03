UEL | Wass y Beauvue hacen soñar al celtismo (2-1)

El Celta fue muy superior al Krasnodar en juego, pero le costó mucho rentabilizarlo en goles. Wass adelantó a los gallegos en el minuto 50 y, cinco minutos después, Claesson empató. Los celestes no bajaron los brazos y pelearon hasta el final por marcar. Sobre la bocina, Hugo Mallo puso un balón perfecto para que Beauvue cabeceara al fondo de la red. El Celta toma ventaja en los octavos de la Europa League.

Gran primer tiempo del Celta. Los celestes desplegaron su juego más atractivo, generaron ocasiones y solo faltó el gol. No fue por no intentarlo. El Celta dominó los primeros cuarenta y cinco minutos ante un Krasnodar que no inquietó a Sergio en ningún momento.

Cabral y Guidetti de cabeza, Wass de falta directa, Sisto desde fuera del área tras una gran jugada personal… los de Berizzo crearon peligro, pero el balón se resistía a entrar. La mejor la tuvo Guidetti en un remate de primeras que se marchó fuera, prácticamente rozando el poste.

La segunda parte arrancó con idéntico guión. Superioridad celeste ante un Krasnodar atenazado que apenas lograba jugar en campo rival. El merecido gol llegó de falta directa, en el minuto 50. Wass golpeó el esférico con potencia y, tras botar en el área, se coló al fondo de la red. La alegría invadió Balaídos… pero se desvaneció muy pronto. Apenas cinco minutos después Claesson recibió en la frontal, regateó a la defensa con mucha calidad y coló el balón entre las piernas de Sergio para poner el 1-1 en el marcador. Era el primer disparo de los rusos entre los tres palos.

Con el empate el Celta bajó una marcha y por momentos pareció estar en shock. El Krasnodar tuvo una buena ocasión para marcar el segundo, pero Sergio despejó el remate a bocajarro de Ramírez. Los vigueses se recompusieron y poco a poco recuperaron buenas sensaciones. No se rindió el equipo de Berizzo, que insistió e insistió hasta el minuto final. Ahí fue cuando llegó el éxtasis, sobre la bocina. Hugo Mallo recibió en banda derecha, envió el balón al área y Beauvue voló para cabecearlo al fondo de la red.

El Celta se adelanta merecidamente en los octavos de final. La próxima semana el desenlace en Rusia.

FICHA TÉCNICA

2-CELTA: Sergio, Hugo Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny, Marcelo Díaz, Radoja, Wass (Jozabed, min.69), Iago Aspas, Guidetti (Beauvue, min.79), Sisto.

1-KRASNODAR: Kritsyuk, Martynovich, Naldo, Granqvist, Ramírez, Zhigulev (Torbinski, min.82), Gazinski, Pereyra, Podberezkin (Mamaev, min.74), Wanderson (Laborde, min.79), Claesson.

Goles: Wass, 1-0, min.50; Claesson, 1-1, min.55; Beauvue, 2-1, min.90.

Árbitro: Craig Thomson, de Escocia. Amonestó a Claesson (Krasnodar).

Campo: Balaídos (18.279 espectadores).