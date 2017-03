Noela Blanco denuncia recortes do PPdeG na Xunta nas partidas para pobreza, pensións non contributivas, discapacidade, xuventude e mesmo no tícket eléctrico

Sinala que o recorte de 34,9 millóns de euros detraídos polo goberno en 2016 permitirían atender a 5.800 persoas máis e xerar 1.500 postos de traballo

A historia de Feijóo ten as súas costas mais dun 130 % máis de perceptores da risga que no inicio da crise que recibían a prestación no 2008 cando entrou no poder

A portavoz de Política Social do Grupo Socialista, Noela Blanco, acusou hoxe ao conselleiro de Política Social de “perfumar sen limpar as políticas que xeran desigualdade”. Así o dixo na comparecencia do dito conselleiro no Pleno do Parlamento para explicar as súas liñas xerais de cara á nova Lexislatura.

Blanco advertiu da redución nas partidas para a pobreza, pensións non contributivas, discapacidade, xuventude e mesmo o novo tícket eléctrico, con políticas que “consolidan a pobreza, a cronifican” poñendo cada vez máis trabas ás axudas á integración. Blanco alertou do incremento da pobreza en Galicia, onde o número de fogares sen ingresos aumentaron un 13,1 por cento no último ano, mentres no Estado reducíronse un 12,6.

A responsable socialista dixo que o número de persoas que perciben a Risga en Galicia é 6 puntos inferior á media estatal, co que 5 de cada 1.000 perciben estas axudas en Galicia, fronte ás 19,3 de Asturias, e o 36,7 de Euskadi, por exemplo. Dixo ademais que Galicia ten unha axuda mínima de 399 euros mensuais, mentes a pobreza severa aumentou en 2015 ata as 132.000 persoas, 36.000 máis que o ano anterior.

Sinalou ademais a rebaixa nos orzamentos das medidas de axuda contra a exclusión social, como é o tícket eléctrico, que pasou de 600.000 a 400.000 euros de orzamento, ou a diminución de máis de 2 millóns de euros para preceptores de subsidios e pensións non contributivas. Ademais, o orzamento para persoas con discapacidade é un 40 por cento menor que en 209.

Engadiu que os orzamentos para a xuventude “continúan en caída libre”, un 28 por cento por debaixo de 2009 cando a taxa de desemprego xuvenil rolda o 40 por cento e “por cada titulado superior que volve por un posto de traballo saen dous”, e máis dun terzo dos mozos e mozas de entre 30 e 34 anos seguen vivindo no fogar familiar.

Dependencia

A responsable socialista criticou ademais a redución nas prestacións e o incremento dos copagos na Dependencia nunha xestión “indecente” que conclúe cunha lista de espera que supera o 26 por cento e a porcentaxe de atendidos sobre os potencialmente dependentes “é inferior á media en dous puntos”.

Blanco que a Xunta incrementou o número de persoas atendidas en pouco máis de 7.000, 3.000 menos do comprometido polo conselleiro, e sinalou que cos 34,9 millóns de euros que Galicia deixou de percibir do Ministerio no ano 2016 pola supresión do Nivel Acordado e o Recorte Mínimo aprobado no RD Lei 20/2012, “poderían ser atendidas 5.800 persoas máis, e suporía crear 1.500 postos de traballo”.

