Pereiro de Aguiar, un municipio con miedo, algo nuevo en toda Galicia desde que gobierna el Partido Popular

César Grande, portavoz del grupo socialista, alerta sobre la nueva oleada de robos, y vuelve a reclamar un incremento de las plantillas de los cuarteles de la Guardia Civil en Luintra y Esgos. César Grande, portavoz del grupo socialista, alerta sobre la nueva oleada de robos, y vuelve a reclamar un incremento de las plantillas de los cuarteles de la Guardia Civil en Luintra y Esgos.

7 de marzo de 2017. La nueva serie de robos producidos estos últimos días en varias poblaciones del municipio de Pereiro (vivienda en Tapada de Bouzas y un camión en Trios), ha vuelto a disparar la alarma social y miedo en la zona, así, el portavoz socialista recordó que el pasado diciembre ya se produjo otra oleada de robos en el municipio, especialmente en las urbanizaciones. Por tal motivo, reclamó al Gobierno central el aumento de la oferta de empleo público para ampliar las plantillas especialmente en los cuarteles de la zona (Esgos y Luintra), así como «outras medidas excepcionais de reorganización das unidades na provincia para poder así dispoñer de maior potencial, tanto en recursos humanos como materiais, co fin de atallar a onda de roubos na comarca de Ourense».

Asimismo, recordó que la propia Federación de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), lleva denunciando los últimos años recortes en su plantilla, que están provocando, que los escasos medios existente en la actualidad se encuentren desbordados y sean incapaces de atender debidamente a las tareas encomendadas, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, además del sobreesfuerzo que deben realizar los agentes para suplir la falta de personal.

César Grande, señaló que además de los daños económicos y materiales a las familias afectadas, se está produciendo una gran preocupación y sensación de inseguridad de los vecinos y de las empresas, por lo que su grupo volverá a solicitar en el próximo pleno, información al Ayuntamiento sobre qué medidas extraordinarias se están llevando a cabo para evitar y prevenir nuevos robos, así como, el estado actual de las investigaciones por parte de la Guardia Civil, a la cual, transmitió su apoyo y total confianza en el trabajo que están realizando.

Atropello de un niño en Ordelles

Por otro lado, en relación al atropello de un niño el pasado sábado en la localidad de Ordelles, y posterior fuga del vehículo implicado, César Grande solicitó a los vecinos de la zona su máxima cooperación con la Guardia Civil encargada de la investigación, con el fin de facilitar pistas sobre la matrícula, marca y color del automóvil, no obstante, criticó que «o noso grupo leva desde o ano 2008 presentado numerosas propostas para a mellora da seguridade viaria, debido á alta siniestrabilidade das estradas do municipio, así como, a creación dunha rede de vías verdes e carriles bici, sen que ata a data investiuse ningún euro por parte do Concello, a Deputación Provincial o da Xunta de Galicia», y recordó la discriminación presupuestaria que sufren los habitantes de Pereiro por parte de la Xunta de Galicia «dende o ano 2007 Pereiro tamén espera a construción do prometido novo centro de saúde».