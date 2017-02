Sr #XulioFerreiro os ciudadans preguntan. ¡¡ era isto o que quería os do 15M, saír das acampadas nas rúas, para acampar con todos os gastos pagos nas institucións públicas !!.

PLADESEMAPESGA solicita aos grupos políticos menos CHARANDANGAS e máis seguridade nos pasos de peatones e rúas da Coruña contra os excesos dos automovilistas. A isto se sumaron as altas velocidades dos pedigueños as saidas dos supermercados...Chegando ao acoso e persecución.

Cámaras por todas partes de control cidadán, pero totalmente abandonados/as a pintura desgastada, bordillos que obstaculizan a accesibilidad ou falta de visibilidad tanto por luminosidad como por elementos próximos, velocidades sen control, falta de gurdias uniformados nas rúas, suciedad, vómitos, chiringuitos de indixentes en todas as rúas do centro, menores bebendo nos xardíns de Méndez Núñez, son só algunhas das cuestións nas que incide

a Plataforma en Defensa do sector Marítimo Pesqueiro ante uns políticos que cobran todos os meses por solucionalo, pero á contra, están cobrando polas súas guerras privadas do seu ámbito político privado, que nada teñen que ver cos cidadáns, A Coruña e a súa xestión pública.. #XulioFerreiro de @AMarea , #MarBarcón #PSOE , @RosaGallego #ppcoruna , converteron o Concello da Coruña nun #Vertedero ao estilo #salvamedelux onde importa todo menos os cidadáns e a Cidade.

Pasos de peatones coa pintura desgastada, con defectos na calzada, rebaixes na beirarrúa mal sinalizados e con bordillos que obstaculizan ás persoas con movilidad reducida, ausencia de señalización vertical nalgúns deles, elementos que impiden a correcta visibilidad tanto a peatones como a condutores ou os xa coñecidos problemas de iluminación son algunhas das situacións nas que os cidadáns están fartos de denunciar sen que se lles tome en consideración, os TENDERETES #dilloti ou o #escanociudada de que serviron, para enriquecer aos seus organizadores e pouco máis, unha burla contra a cidade e os cidadáns que avergoñaría á mesma María Pita.

A cidade dividida, a sociedade crispada, as institucións locais embelesadas no enrequicimento persoal dos precarios, o alcalde de "unha mala vedett con faladurías falsas propias dos trileros e felóns de feira barata " nos medios de comunicación cunha obra de teatro pagada con fondos públicos, de verdadeiro chiringuito de Camboya, no que se importou á Coruña, a parte do PANGA; os modos e formas de facer política, alimentada polos piensos máis indecentes, inmorales e con total falta de ética, convertendo o Palacio de María Pita nun teatro de "trileiros e felones ao gusto", mentres a cidade acumula suciedad, abandono e destrución por todas partes, onde xa os cidadáns pregúntanse, era isto o que querían os do 15M, saír das acampadas callejeras, para acampar con todos os gastos pagos nas intstituciones públicas,lamentablemente así parece.

Miguel delgado