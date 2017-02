O Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen) esixe a dimisión da ministra de Trabajo Fátima Ibañez

O Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (MODEPEN) e a Coordinadora Estatal en Defensa das Pensións Públicas exise a dimisión da ministra de Trabajo, Fátima Ibañez “pola súa incompetencia e desprestixio en política laboral e de Seguridade Social o que trouxo para toda a cidadanía unha gran incertidume” social e no ámbito das pensións públicas.

Unha reivindicación que ambos colectivos escenifican con tres accións públicas hoxe mércores 8 de febreiro as 11.00 horas ante a sede do Parlamento Galego de Santiago de Compostela (rúa Horreo, 63):

1. A entrega dun documento reivindicativo en defensa do Sistema Público de Pensións e para poder participar no Pacto de Toledo que foi presentado o pasado ano no Congreso dos Diputados en Madrid. Esta acción vaise realizar en todas as sedes dos gobernos autonómicos do resto do Estado en febreiro.

2. Unha concentración diante da devandita sede, para apoiar a entrega do documento, e solicitar que “sexamos oidos e apoiados en defensa do Sistema Publico de Pensións”.