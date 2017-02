PONENCIA EXTERNA Hoy sábado día 20 de setiembre de 2003, se inicia en Vigo el II Seminario Internacional sobre la Gestión de la Seguridad Marítima en la Pesca. Como tenemos la fortuna de no formar parte del ” elenco de expertos de cámara ” de las administraciones marítimas, nos permitimos desde esta página presentar nuestra ” ponencia externa ” para que ustedes puedan comparar las conclusiones de este II Seminario con lo que aquí hemos expuesto sobre la seguridad no sólo en pesqueros sino también en embarcaciones de recreo y flota mercante. Bien, antes de nada queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los ” chicos y chicas de la prensa ” porque sin su colaboración la opinión pública poco o nada sabría de este extraño mundo marítimo que nos ha tocado vivir. No han sido pocos ni pocas los que se han dirigido a nosotros en estos últimos años interesándose por los hombres de la mar, por sus muertes y desapariciones que pocas veces son explicadas y jamás investigadas.

