Oposiciones a "mamandurria"; 10 puntos sobre 10 a los de Galicia y amigos del Presidente Rajoy. Aprobado. Fernández de Mesa para Red Eléctrica española

Según CARLOS SEGOVIA del Diario el Mundo.- "Fernández de Mesa se ha incorporado a Red Eléctrica con respaldo directo de Rajoy".

•El Gobierno está abierto a que el PSOE designe a otro consejero y mantener el bipartidismo en la empresa.

«Su nombramiento procede de Presidencia del Gobierno». «Es amigo del presidente». Con este argumento sobre la mesa, los consejeros de Red Eléctrica Española, controlada por el Gobierno con un 20% del capital, aprobaron el pasado día 31 incorporar al Consejo de Administración de esta empresa del Ibex al ex director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

«Todos sabemos que la propuesta de que Fernández de Mesa entre en el consejo viene del presidente del Gobierno, pero también es verdad que REE es una empresa estratégica en la que la seguridad es clave y a eso se ha dedicado el director de la Guardia Civil en los últimos años», afirman a este diario en la cúpula de Red Eléctrica. «No ha habido votos en contra», dice un consejero de la empresa eléctrica. Es decir, tampoco se opuso, por ejemplo, la ex ministra socialista de Sanidad y consejera desde 2005, Angeles Amador, exponente del bipartidismo habitual que existe en esta empresa.

El presidente de Red Eléctrica y ex secretario de Estado de Energía, José Folgado, ha pedido reiteradamente a Cristóbal Montoro que los nuevos consejeros sean mujeres -hay cuatro sobre una docena de miembros- y no procedan de un cargo político en su inmediato pasado, pero ni caso. Rajoy quería a Fernández de Mesa y Montoro no se ha opuesto a este designio, pese a que una persona de su confianza, la presidenta de la Sepi, Pilar Platero, sí cuestionó hace un año a la entrada de Agustín Conde en Red Eléctrica, por haber sido diputado del PP. Conde, con experiencia en el sector privado, tenía mejor currículum para el cargo que Fernández de Mesa, pero estaba peor apadrinado a ojos del Ministerio de Hacienda, porque su valedora era María Dolores de Cospedal. No obstante, Conde fue consejero y ahora, como nuevo secretario de Estado de Defensa, ha dejado su plaza vacante que es la que aprovecha el ex director general de la Guardia Civil.

Fernández de Mesa (Ferrol, 1955) y Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) son amigos personales desde hace muchos años. Fue el actual inquilino de la Moncloa el que le hizo delegado del Gobierno en Galicia en 2000 y el que le animó a entrar en la política en Madrid. Fernández de Mesa fue destituido tras la llegada de Juan Ignacio Zoido al Ministerio del Interior y no es diputado. «No tenía nada y el presidente no sólo no deja nunca en la calle a sus amigos personales, sino que no es lógico que quede en posición vulnerable y sin ingresos quien ha estado al frente de las fuerzas de seguridad», afirma un veterano del Partido Popular. Es cierto que no conviene al interés del Estado que sea fácilmente contratable por quién sabe qué organización nacional o extranjera un ex alto cargo que ha manejado información confidencial, pero es más presentable la solución encontrada a otro caso, el también relevado ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Éste salmantino ha sido nombrado senador por designación autonómica de Castilla y León. Mejor librado sale Fernández de Mesa que, sin experiencia alguna en el sector energético, ganará 190.000 euros anuales hasta 2021 como consejero y miembro de la comisión de Red Eléctrica. Esta empresa, trascendental para el país como operador garante del suministro eléctrico, es puerto habitual de atraque de las llamadas puertas giratorias con todos los gobiernos. También el socialista, por eso, el Ejecutivo de Rajoy está abierto, dentro de los pactos con el PSOE, a que Ferraz designe en breve un nuevo consejero ya que vence ahora el mandato de la mencionada Amador. Ésta es madre del diputado de Podemos, Pablo Bustinduy. Por eso Fernández de Mesa y miembros del PP están indignados con los ataques de Errejón. Bustinduy declina hacer declaraciones a este diario, pero una portavoz de Podemos asegura que éste comparte la posición de su partido en contra de las puertas giratorias. Interesante su caso.

Por su parte, en el PSOE aseguran que no van a negociar para repartirse cargos en empresas dependientes del Estado. También en Enagás es posible renovar -en coincidencia de fechas con la negociación de los Presupuestos del Estado- a cuatro consejeros: Rosa Rodríguez, Martí Parellada, Ramón Pérez Simarro y Jesús Máximo Pedrosa. «No vamos a entrar en ese juego de reparto con el PP», dicen en Ferraz. Veremos.

De momento, el ex jefe de la Guardia Civil no incurre en incompatibilidad legal y está bien que Rajoy le sea leal, pero no hasta el punto de retorcer los resortes del Estado para colocarlo. Ya está bien de enchufes en Red Eléctrica.

Bankinter, sin garantías

LA EFEMÉRIDE. Cuarenta meses después de que el descarado Khadem Al Qubaisi comprara a Bankia el derecho a quedarse con la Torre Foster para, a su vez, alquilársela a la empresa Cepsa que presidía, el caso se complica. El Banco de España investiga si Bankia evitó que Al Qubaisi blanqueara dinero y, encima con grave revuelta interna. Los inspectores acusan a la cúpula del Banco de España de dar información confidencial a Bankia entorpeciendo la inspección. No obstante, conocedores de la operación consideran que Bankinter salva el caso. El banco financió con 400 millones a la empresa pantalla holandesa de Al Qubaisi sin pedirle garantías y Bankia puede alegar que el dinero era español. ¿Y Bankinter? El argumento es que no precisaba garantías de Al Qubaisi, porque sabía que en cuanto ejerciera la compra de la Torre la revendería por 490 millones a Amancio Ortega. Muy bonito todo

