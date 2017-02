#XulioFerreiro en política ya es un anciano, debe retirarse y soltar el clavo municipal ardiendo

Las horas bajas del ‘activista de la CIG, UPG, REBELIÓN CIVIL, BNG, Xulio Ferreiro, tras dar el salto a la política por Marea ATLÄNTICA ha tenido que irse de todos los sitios en los que medraba y ahora ha encontrado hueco como viajero de las puertas giratorias, Ada Colau ya no lo quiere por Barcelona, Carmena ni verlo, Luis Villares su pupilo, le huye, Beiras y Martiño Noriega, cuanto más lejos mejor...

El "anciano político" estuvo en la línea de los focos mediáticos y salió corrompido, sus fotos "doblado como una lagartija ante la guardia civil" o su actuación de bufón en "Casas Novas ante Amancio Ortega" le dio la cúspide del cartel de la vergüenza del 15M, mostrándose tal como es, un "TRILERO POLÍTICO" un agente indispensable a la hora de romper las MAREAS Y MAREADOS en Galicia, criticó a sus antecesores del BNG, UPG, CIG sin decir que había militado asesorando y trabajando antes en esas organizaciones, hasta que vio el desprecio de los ciudadanos hacia ellas, las sentadas del 15M y se largó como alma que lleva el viento a arrastrase por las calles herculinas megáfono en mano, arrastrando con el todos los que encontraba a su paso deambulando por la Universidad de A Coruña sin dar ni palo al agua, como si se tratase del grupo de los muertos vivientes.

Es el momento, los ciudadanos crispados con la corrupción y el malestar por toda españa, le dio "alas" para infiltrarse y aprovechar la estaca para darle al Concello de A Coruña donde más le duele, en sus cuentas públicas.

El radical nacionalista fundador de REBELIÓN CIVIL, Xulio Ferreiro, fue un hombre fuerte de En Marea, actuó como agente indispensable para forzar la ruptura de los nacionalistas y Podemos Galicia, aunque poco después se descubrió que él era desde la sombra el que gobernaba la batuta y se le vieron las "plumas" y Galicia voto a la baja, quedaron muy lejos de las expectativas dándole la mayoría absoluta a Feijóo.

Los militantes crispados, a la desbandada, forman nuevos grupos de indignados, inscritos y hasta nuevos partidos políticos, la política de Galicia en la izquierda desparecida, la ciudad donde gobierna abandonada y con ganas de verle fuera de las instituciones a las que se agarra como al clavo ardiendo desesperado por su penúltimo si no el último presupuesto municipal al que podrá acceder, el PSOE según las últimas encuestas en A Coruña lograría a lo sumo dos ediles que pasarían el resto al BNG en este momento con uno, y el PP tendría mayoría aplastante en la ciudad.

A Xulio Ferreiro ya no le interesan los pobres, desfavorecidos, los inmigrantes, los refugiados, los corruptos, los traidores de la patria, la derecha, la casta, su fracasada MILONGA, ya nadie la escucha, ya no le llama la Sexta, La Voz de Galicia o el ideal gallego, y sus acólitos de las subvenciones que unta con dinero público su jefe de prensa Rodri Suárez a la Cadena Ser o la Opinión donde trabajo como becarios, ya les parece poca cantidad lo que reciben y comienzan a revelarse, Xulio Ferreiro en consecuencia está desaparecido, ya no cuenta políticamente, nadie le pregunta por Vista Alegre II, sobre la dimisión de Bescansa, ahora solo protagoniza enfrentamientos públicos con sus compañeros de En Marea porque ahora ha apostado por la corriente minoritaria de los infiltrados de la UPG, Luis Villares lo ha visto y no le quiere a su lado.

Después de haber reventado el proceso para fusionar todo el nacionalismo y Podemos-Galicia con la tránsfuga de Carmen Santos arrastrando a su hermano de la mano junto a sus nuevos cargos y de rechazar públicamente las cuentas públicas de En Marea que reclaman los inscritos y votantes, más de 1 millón de euros que se niegan a explicar donde esta,.

Sin embargo, el Mareado Atlántico no tenía entonces (ni tiene todavía) el perfil de ciudadano sin mochila y sin historial político del que presume desde sus etapas universitarias, ocultando sus feroces incursiones contra la bandera de la Unión Europea y Española, su único acicate, un papel de o contrato externo de PROFESOR de primero de Derecho Procesal en la Universidad o sus suplencias de Magistrado en la Audiencia de Lugo, que no Magistrado, mas simple ( Abogado que suple al Magistrado que no puede acudir a la agenda concertada y solo para ese asunto), por lo que la templanza de su jactancia curricular no lo es tanto. Todo lo contrario, un hombre muy alejado de las amistades sinceras, solo necesario como "tonto útil" para asesoramientos en la UPG, CIG y otros nacionalismos exacerbados que nada le gusta se recuerden.

Xulio Ferreiro ahora no está ni con Beiras, ni con VIllares o Noriega. Está más próximo a los postulados de la "pachanga y la casta". Tanto es así que ha salido elegido mostrarse solamente con las altas esferas del poder público, más claro, ya no le interesan los pobres, ahora solo gusta de salir en la foto con Amancio Ortega Feijóo, Ana Pastor, y si se tercia con el líder de Fuerza Nueva.

Desprecia la Patrona de A Coruña como alcalde, pero acude hecho una alfombra a la patrona del Pilar (Guardia Civil) arrastrándose en coche camuflado con dos guardaespaldas, y sin que se vean los restos de su "alabada bicicleta", o sale en la foto de "bufón" en la fiesta de Amancio Ortega en Casas Novas..

Este arribismo del activista universitario no trae novedad alguna, es algo propio en su figura. Dejó tirado a los del BNG pasando a su lado sin saludarlos, nos referimos a Bieto Lobeira a las puertas de Palexco en el foro donde se fotografió con la casta, paso a su lado torciendo la cara rumbo a su paraíso sin darse cuenta que fue la "mofa" de todos los allí presentes por eser el único que no se enteraba que estaba fuera de lugar

Su nula y escasa coherencia le ha llevado a granjearse numerosos enemigos del pueblo que ya vive "acojonado" de caminar solo por la calle, en el que hasta hace unos meses era su entorno, un entorno al que a olvidado.

Xulio Ferreiro fracasado como profesor de universidad cambió de oficio a la política, llevando A Coruña a una funesta crisis económica a escala social, recorto numerosos derechos, conquistados históricamente con mucho esfuerzo, se han visto recortados a manos de los mareados. Por esta razón, los denominados “grupos de izquierda” se han levantado contra lo que consideran una felonía de Xulio Ferreiro, una indecencia política y una vergüenza la forma que muestra humillándose ante Mar Barcón con tal de aferrarse al poder

Xulio Ferreiro ya no es Marea, ni piensa en sus ediles o votantes “el sujeto moral y político que representa se reduce a mero calculador obligado a elegir en función de sus intereses propios”.

Las relaciones sociales quedan despolitizadas en virtud del interés privado, desde el #DilloTi o #EscanoCiudadan se nos anima a participar activamente en el “libre juego de la democracia”. Pero debemos preguntarnos si una democracia puede sobrevivir envuelta en este enrarecido ambiente en el que, navega Xulio Ferreiro, “todo lo ha convertido en objeto de business, tanto la gestión pública, política como la personal. Los mismos criterios morales que servían para diferenciar entre virtud y vicio, entre honradez y delito, los a devaluado; cualquier decisión e incluso cualquier ley han adquirido ahora un carácter táctico, operativo, sometido a reglas de, conseguir el control de la "pasta" caiga quien caiga..

Los inocentes coruñeses, no ven o no quieren enterarse del juego de trileros al que juegan Mar Barcón y Xulio Ferreiro con los presupuestos del 2017, solo interesa la "pasta" el resto es secundario y sin importancia, que se balanceen las estadísticas con mas o menos paro, mas o menos pobres, mas o menos suciedad y abandono, no importa.

LO que cuenta son los solares pendientes de vender, utilizar como moneda de cambio, el puerto, fabrica de armas, antigua cárcel, etc,etc, etc,..., aunque para ello nos cueste o se desequilibre la balanza.

Xulio Ferreiro sabe y tiene en sus manos la Presidencia de la Diputación de A Coruña que preside el PSOE a cambio de su apoyo a los mareados en María Pita, una promesa o acuerdo en el que no hay tajada para Mar Barcón en María Pita, la socialista presiona y desea tajada, pero Ferreiro no suelta, y en ese tira y afloja solo buscan partidas dinerarias para poder manipular en contratos a sus amistades, subvencionar a dedo chupandangas, Rosa Gallego sentada desde su atril y mientras no le toquen los 8 millones de su marido a la compañía de Tranvías de A Coruña, se siente a gusto callada, disfruta cual público de gladiadores encarnizados en el ruedo de la plaza, a pesar de estar en contra de los espectáculos animalistas, por que si, querido lector, Xulio Ferreiro y Mar Barcón se despedazan como animales por las "pasta"...

Caso de romperse el pacto político entre Marea y Psoe algo imposible e improbable, no solo se vendría abajo María Pita, se llevaría por delante la Diputación de A Coruña, que junto a la de Pontevedra son los únicos feudos socialistas que le quedan al PSOE de Galicia, por ello Mar Barcón solo es una gallina que abre las plumas al son del gallo en la plaza.

Xulio Ferreiro ya solo es un esqueleto político, sin nada que ofrecer a la casta, ni a los desfavorecidos ni a las sentadas en las plazas, su fin político, esta etiquetado, embalado y facturado, es el mismo el único que no se entera...Pero se lo recordamos nosotros desde estas líneas de Xornal Galicia..., TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC.....

Disfrute de sus días Sr Xulio Ferreiro, lo que le queda ya es nada.....Su predecesor Domingo Merino, no fue tan ruin y mendaz, no dejó tan mala estampa...Hay quien le recuerda con cariño, aunque pocos por su mala gestión del Concello de maría Pita, pero Usted Sr Xulio Ferreiro le lleva la palma...Su retrato colgado en María Pita, no solo es una verguenza para la ciudadanía, habría que ponerlo en las escuelas de A Coruña como ejemplo de lo que nunca debería ser una gobernanza,

Miguel delgado